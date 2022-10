Penzberger Pumptrackbahn kommt bei der Jugend an

Von: Franziska Seliger

Vollgas! Die sechsjährige Luna ist eine von zahlreichen Kindern und Jugendlichen, die die Pumptrackbahn auf der Penzberger Berghalde regelmäßig nutzen. © Seliger

Bald wird sie wieder abgebaut: die Pumptrack-Bahn, die im September auf der Penzberger Berghalde aufgebaut wurde. Zum Ende des Testbetriebs hat sich die Heimatzeitung bei den großen und kleinen Nutzern des Rundkurses einmal umgehört, wie die Anlage bei ihnen so ankommt – und bei der Stadt nachgefragt, wie es damit nun weitergeht.

Penzberg – Die sechsjährige Luna ist nicht zum ersten Mal auf der Bahn unterwegs. Mit Karacho düst das Mädchen auf ihrem Skateboard über die Wellen der Anlage, dass ihre kurzen blonden Haare nur so fliegen. „Die Bahn ist schön glatt und hat steile Kurven und Hügel zum Springen“, erklärt Luna bei einer kurzen Verschnaufpause, warum sie mit ihrem Board hier viel lieber fährt als auf einer normalen Straße.

Auch Lunas Bruder, der neunjährige Lukas, der mit seinem Roller über den schwarzen Belag der Bahn düst, ist begeistert. „Voll cool“ sei die Anlage, sagt der Bub. Warum? „Weil sie nie aufhört“ – zu mehr Worten reicht es nicht. Keine Zeit. Die Bahn ruft.

Lunas und Lukas‘ Mutter Inga Büschen steht am Rand und beobachtet das Treiben ihrer Kinder. Schon oft sei sie mit ihnen in den vergangenen beiden Monaten von ihrem Heimatort Habach nach Penzberg gefahren – extra wegen der Pumptrack-Bahn. „Hier ist eigentlich immer viel los“, erzählt sie. Kleine Kinder mit Laufrädern, größere Kinder mit ihren Mountainbikes, und auch der eine oder andere Erwachsene mit seinem Rad würden sich auf der Bahn tummeln.

„Deutliche Bereicherung zum bestehenden Freizeitangebot“

Auch an diesem sonnigen Herbstnachmittag im Oktober herrscht an der Anlage, die gleich neben der Bahn der Stockschützen aufgebaut wurde, ein reges Kommen und Gehen. Während der Nachwuchs auf Radl und Co. mal so richtig Gas gibt, stehen die Erwachsenen am Rand, genießen die Sonne, ratschen.

Auch Hartwig Büschen steht hier. Auf sicherem Boden. Selber mal fahren? Nein, das möchte der Opa von Luna und Lukas nicht. Für die jungen Leute in der Stadt und der Region sei die Pumptrackbahn aber eine „deutliche Bereicherung“ zum bestehenden Freizeitangebot, findet er. Vor allem für jüngere Kinder sei sie eine schöne Abwechslung zu den ewigen Spielplatzbesuchen. Und: „Hier zu fahren, das macht auch alleine Spaß“, sagt Büschen, der beobachtet hat, dass seine Enkel gar nicht mehr mit dem Fahren aufhören, wenn sie mal auf der Bahn unterwegs sind.

Bahn vermittelt wichtige Lektionen fürs Leben

Er finde es gut, wenn Kinder unabhängig von anderen aktiv sein können – und diese Möglichkeit biete ihnen die Anlage. Und nicht nur das: Wer auf der Pumptrack-Bahn unterwegs sei, der lerne auch wichtige Lektionen fürs Leben: Hinfallen – Aufstehen – Weitermachen. Immer wieder. „Und plötzlich können die Kinder ein bisschen mehr als zu Beginn ihrer Fahrt.“ Daran wachsen sie, findet er.

Enkelin Luna ist an diesem Nachmittag ein gutes Beispiel. Mehrfach fliegt das Mädchen auf ihrem Board aus einer der Steilkurven, stürzt. Eine kurze Schrecksekunde, dann steigt Luna wieder auf ihr Brett und fährt weiter. Auf diese Weise, so ihr Opa, lerne Luna immer mehr, mit welcher Technik und in welchem Tempo sie Kurven und Hügel anfahren muss. Auch für die motorische Entwicklung sei die Bahn also ein Gewinn.

Finanzierung aus Spendentopf für die Berghalde

Wie berichtet, hatte die Stadt im Juni beschlossen, die Pumptrackbahn testweise auf dem Freizeitgelände unweit des Volksfest-Platzes aufzustellen. Die Gebühr für die geliehene Anlage beträgt 11 000 Euro, wie Bürgermeister Stefan Korpan im September sagte. Das Geld stamme aus einem Spendentopf, der bereits vor Jahren eigens für die Berghalde angelegt worden sei.

Nun, gegen Ende des Testbetriebs, werde man „schauen, wie sie angenommen wurde“, so Korpan. Im kommenden Frühjahr – so der Plan – solle die Bahn erneut aufgebaut werden – allerdings auch nicht dauerhaft. „Fest installieren ist noch nicht geplant“, so Korpan. Langfristig wird im Rathaus aber durchaus überlegt, eine feste Pumptrack-Anlage zu installieren. So sieht es auch das im vergangenen Jahr vorgestellte Freizeitkonzept für die Berghalde vor. Fragt man die jugendlichen Nutzer der Bahn, so haben sie dazu eine klare Meinung. „Auf jeden Fall soll sie wieder aufgebaut werden“, findet Lukas. Unbedingt, bestätigt auch Johannes auf seinem Mountainbike. Nur ein bisschen länger dürfte sie schon sein, findet der Penzberger.