Penzberger Realschule: Noten überraschen selbst den Schulleiter - „Das habe ich noch nie erlebt“

Mittlere Reife

Von Wolfgang Schörner schließen

101 junge Frauen und Männer haben an der Penzberger Realschule ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Der Gesamtnotenschnitt lag bei 2,36. Er ist nach Angaben der Schule „deutlich besser als in den Vorjahren“. 27 Mal gab es eine Eins vor dem Komma. „Das habe ich noch nie erlebt“, staunte Schulleiter Severin Hammel.

Penzberg – Ein wenig sah es am Donnerstag in der Realschulaula aus wie in einem Restaurant. In der Aula waren locker Tische verteilt, an denen jeweils ein Schüler mit seiner Familie saß. Fehlten nur noch die Kellner. Wie im vergangenen Jahr hatte die Penzberger Heinrich-Campendonk-Realschule die Abschlussfeier samt Zeugnisvergabe in vier Etappen aufgeteilt: eine Stunde für jede zehnte Klasse. Weshalb Rektor Severin Hammel seine Rede gleich vier Mal hielt. „Ich bin froh, dass wir nicht sieben Klassen haben“, scherzte er beim Finale.

+ Schulbeste mit einem Schnitt von 1,25: Lea Geißler © Realschule Penzberg

Es sei wieder kein normales Schuljahr gewesen, sagte Hammel. Gemünzt war das auf die Corona-Pandemie mit all ihren Einschränkungen. Das habe die Schüler sehr gefordert. Selbstbeherrschung sei zwar ein Bildungsziel, für die Schüler seien die Einschränkungen aber „zeitweise wohl auch eine Zumutung“ gewesen. Hammel dankte den Absolventen, dass sie sich an die Hygieneregeln gehalten und Vorsicht gegenüber anderen geübt hätten. Leid tue es ihm, dass keine Abschlussfahrt möglich war, was auch Absolventen in ihren Reden bedauerten. Es sei aber kein verlorenes Schuljahr gewesen, sagte Hammel. Was man an den Noten sehe – der Gesamtschnitt lag heuer bei 2,36. Auch in dieser Hinsicht sei es kein normales Jahr gewesen. Das Ergebnis, lobte der Schulleiter, sei herausragend. Er habe noch nie erlebt, dass 27 Schüler eine Eins vor dem Komma erzielten.

+ Zweitbester Notenschnitt mit 1,27: Amelie Kaiser © Realschule Penzberg

Beim Festakt herausgehoben wurde die Riege der Schulbesten: Lea Geißler (1,25), Amelie Kaiser (1,27) und Magdalena Sterzer (1,33), die Preise der Sparkasse Oberland erhielten, gefolgt von Alexandra Butz (1,45), Manuel Wittmann (1,45), Sabrina Neumayr (1,50) und Lukas Schluppeck (1,50). Als MINT-Beste, also als Beste in den naturwissenschaftlichen Fächern, geehrt wurden zudem Amelie Kaiser, Manuel Wittmann, Denis Iancu (jeweils ein 1,0-Schnitt), Lea Geißler, Sabrina Neumayr, Carina Schedewie, Lara Dietrich, Hendrik Windfuhr (jeweils 1,25), Magdalena Sterzer (1,4), Alexandra Butz und Jasmin Bauer (beide 1,5). Sie erhielten für diese Leistung Preise der Firma Hoerbiger. Von der VR-Bank Werdenfels wurden außerdem Tutoren und Schulsanitäter unter den Absolventen ausgezeichnet.

+ Dritte im Spitzentrio mit 1,33: Magdalena Sterzer © Realschule Penzberg

„Nicht ganz einfach“ sei das Schuljahr mit Wechselunterricht, Homeschooling und Maskenpflicht gewesen, sagte Elternbeiratsvorsitzender Michael Wiesner. „Die Herausforderung für euch war gewaltig.“ Die Absolventen hätten sie aber gut bewältigt. „Ihr seid’s ein Wahnsinnsjahrgang: coole Burschen, fesche Madln, alle sehr selbstbewusst“, so Wiesner, der ihnen riet: „Bleibt neugierig, vertraut auf eure Stärken, seid glücklich und genießt das Leben.“ Zum Corona-Jahr passte Wiesners Musikbeitrag. Der Sänger und Gitarrist saß mit dem Fördervereins-chef und früheren Schulleiter Johann-Georg Schedler – er spielte den Bass – auf der Bühne und sang ein Lied von „Silbermond“: „Es war ein anderer Sommer, es war ein anderes Jahr. Kopfüber, seltsam, nichts, wie es war.“