Regina Bartusch (SPD) verlässt Stadtrat - „Ich möchte nicht mit den Füßen voraus aus dem Sitzungssaal getragen werden“

Wechsel in Penzberg

Von Wolfgang Schörner schließen

Regina Bartusch (70) hat ihr Stadtratsmandat zurückgegeben. Sie wolle nicht als Fossil gelten, das nicht loslassen kann, sagte sie zur Begründung. Bartusch gehörte dem Stadtrat 26 Jahre lang an und war von 2002 bis 2008 Vize-Bürgermeisterin. Sie war nach Ludwig Schmuck zudem das Mitglied mit der längsten Amtszeit.

Penzberg – Regina Bartusch gehörte in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu den beliebtesten Kommunalpolitikern in Penzberg. Ein Blick auf die Ergebnisse der letzten fünf Stadtratswahlen zeigt: Sie vereinte – mit Ausnahme von 1996 – auf der SPD-Liste nach dem jeweiligen Bürgermeisterkandidaten mit Abstand die meisten Stimmen auf sich. Am Dienstagabend schied Regina Bartusch, vier Tage nach ihrem 70. Geburtstag, auf eigenen Wunsch aus dem Stadtrat aus. Es war eine Verabschiedung mit vielen warmen Worten. Die Mitglieder aller Fraktionen spendeten ihr stehend Applaus. In der Sitzung wurde zugleich angekündigt, dass sie den Titel „Ehrenstadträtin“ erhält. Die offizielle Ernennung soll in der Jahresabschlusssitzung im Dezember erfolgen.

„Am Anfang hat es geheißen: Deandl, jetzt hörst erst amal zu“

Gegenüber der Heimatzeitung sagte Regina Bartusch, dass es immer wieder Äußerungen gebe, dass manche im Stadtrat nicht loslassen könnten. Es sei besser, selbstbestimmt auszuscheiden und nicht als Fossil dazustehen. „Ich möchte nicht mit den Füßen voraus aus dem Sitzungssaal getragen werden.“ Die Zeit als Stadtratsmitglied beschreibt sie als „aufregend, aber auch anstrengend“. Es sei ihr immer um die Sache gegangen, man habe gemeinsam auch viel erreicht. Und es seien Freundschaften entstanden, sagt sie. Wichtig sei ihr gewesen, das gesamte Spektrum an Themen abzudecken. Als sie 1996 erstmals in den Stadtrat gewählt wurde (damals kam Hans Mummert neu als Bürgermeister ins Amt), habe sie von „den Altvorderen“ in ihrer Fraktion viel gelernt. „Am Anfang hat es geheißen: Deandl, jetzt hörst erst amal zu“, erinnert sie sich schmunzelnd.

Krankenhaus: Schlimme Zeit wie auch einer der positivsten Momente

Befragt nach negativen Erlebnissen nennt Regina Bartusch die Unruhe, als Boehringer 1998 von Roche gekauft wurde, und den Rathaus-Brand 2009. Schlimm sei gewesen, als der Landkreis „das Penzberger Krankenhaus verscherbeln wollte“ und dessen Zukunft unsicher war. Gleichzeitig folgte daraus aber einer der positivsten Momente: als die Klinik als Grundversorger erhalten blieb. „Das war ein großer Erfolg“, so Bartusch, heute Vorsitzende des Krankenhaus-Fördervereins.

„Ernüchternd“ sei wiederum gewesen, wie 2014 bis 2020 mit der damaligen Bürgermeisterin Elke Zehetner umgesprungen worden sei. Man habe sie zum Feindbild aufgebaut, so Bartusch. Ein enttäuschender Moment war für sie 2008, als sie im Stadtrat nicht mehr zur Vize-Bürgermeisterin gewählt wurde und einem schwarz-grünen Duo Platz machen musste. Damals habe sie gesehen, wie Politik funktioniert. Das hat sie aber längst verschmerzt. „Wir haben uns dann gut verstanden.“

Thomas Keller kehrt zurück Thomas Keller (51) ist am Dienstagabend als neues Mitglied des Penzberger Stadtrats und als Nachfolger von Regina Bartusch vereidigt worden. Der Schreinermeister und Fertigungsleiter einer Behindertenwerkstätte ist kein Unbekannter im Stadtrat. Er gehörte ihm für die SPD bereits von 2008 bis 2020 an.

Regina Bartusch, die von 2008 bis 2020 auch im Kreistag saß und sechs Jahre lang zweite stellvertretende Landrätin war, dankte am Dienstag beim Abschied im Stadtrat Altbürgermeister Mummert und der ehemaligen Bürgermeisterin Zehetner (beide SPD), ihren aktuellen und früheren Stadtratskollegen („meine Jungs“) und der Verwaltung. Dem Gremium wünschte sie für die weitere Arbeit „Fairness, Toleranz und Respekt untereinander“.

Sie war die „Mutter der Fraktion“

Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) attestierte ihr, hohes Ansehen über die Fraktionen hinweg und in der Bevölkerung zu genießen. SPD-Fraktionschef Adrian Leinweber nannte sie in seiner Rede die „Mutter der Fraktion“. Er erinnerte daran, dass Regina Bartusch einst über ihre Tätigkeit als Elternbeirätin in die Politik gekommen war und sie „über alle Maßen sozial geprägt“ sei. Warme Worte gab es auch von Ludwig Schmuck (CSU), seit 1990 im Gremium: „Als Du in den Stadtrat kamst, war es ein großer Gewinn.“ Lob und Geschenke kamen auch von den anderen Stadtratsfraktionen.