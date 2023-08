Rheinmetall: Aufklärungsdrohne aus Penzberg für die Ukraine

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Die Drohne „Luna“, hier ein älteres Modell bei einer Ausstellung, ist schon seit Jahren bei der Bundeswehr im Einsatz. © Wolfgang Kumm/dpa

Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall liefert Aufklärungsdrohnen an die Ukraine, die in Penzberg beim ehemaligen Unternehmen EMT entwickelt wurden. Das bestätigte ein Konzernsprecher auf Anfrage.

Penzberg - Dabei handelt es sich um die Drohne „Luna NG“, die nicht bewaffnet ist, mehrere 100 Kilometer weit fliegen und die Kommunikation des Feindes abhören und stören kann. Das Penzberger Unternehmen EMT mit Standort in Iffeldorf, ein Hersteller von unbemannten Aufklärungssystemen, war Anfang 2022 von Rheinmetall übernommen worden. Mittlerweile heißt es „Rheinmetall Technical Publications GmbH“ (RTP).

Rheinmetall liefert die Drohne im Auftrag der Bundesrepublik

Laut Rheinmetall wird „Luna NG“ im Auftrag der Bundesrepublik noch heuer den ukrainischen Streitkräften ausgeliefert. Der Auftrag belaufe sich auf „einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Wert“, heißt es. „Luna NG“ ist laut Konzern die Abkürzung für „luftgestützte unbemannte Nahaufklärungsausstattung der nächsten Generation“. Die Drohne, die mit einem Katapult gestartet wird und Daten in Echtzeit liefert, kann nach Angaben des Unternehmens über zwölf Stunden in der Luft bleiben.

Entwicklung bei EMT in Penzberg

Laut Konzern hat die Grundentwicklung von „Luna NG“ bei EMT Penzberg stattgefunden, die Weiterentwicklung bei Rheinmetall. Das System sei 2017 erstmals ausgeliefert und seither stetig weiterentwickelt worden, „um auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben“, so das Rüstungsunternehmen am Donnerstag. Die Drohne „Luna NG“ sei gegenüber „Luna“, die bereits vor über 20 Jahren in Penzberg entwickelt wurde, eine Neuentwicklung. Das neue System habe größere Abmessungen und ein größeres Leistungsspektrum. Laut Konzern wird die Bundeswehr das System „Luna NG“ mit minimaler Anpassung als neue Aufklärungsdrohne „Husar“ einführen.