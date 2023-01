Riesengaudi: In Penzberg soll es wieder ein Zipfelbobrennen geben

Von: Wolfgang Schörner

Zipfelbobrennen auf der Penzberger Berghalde: Die Planungen laufen. © Franziska Seliger

Auf der Penzberger Berghalde soll es nach langer Pause wieder ein Zipfelbobrennen geben. Die Planungen laufen. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Penzberg - Das bislang letzte Zipfelbobrennen für Kinder und Jugendliche auf der Berghalde in Penzberg fand im Februar 2019 statt. Nun soll es eine Neuauflage geben, und zwar am Samstag, 4. Februar. Momentan wäre genug Schnee vorhanden. Veranstalter sind die DJK Penzberg und die Stadt Penzberg. Beginn des Rennen ist um 12 Uhr.

Anmeldung ab sofort für Kinder und Jugendliche möglich

Anmeldungen werden ab sofort per E-Mail an info@djk-penzberg.de entgegengenommen. Möglich ist aber auch, sich bis spätestens eine halbe Stunde vor dem Beginn noch anzumelden. Laut Veranstalter besteht Helmpflicht. Teilnahmeberechtigt sind Kinder und Jugendliche im Alter ab sechs Jahren mit Wohnsitz in Penzberg. Die Startgebühr soll einer Jugendeinrichtung in Penzberg zugute kommen. Ausweichtermin ist der 11. Februar.