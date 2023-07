Krebstherapien und Diagnosen: Roche setzt auf KI - „Das kann enorm helfen“

Im Labor von Foundation Medicine auf dem Roche-Gelände ließ sich Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (2.v.r.) die Arbeit an den Gewebe- und Blutproben erklären, im Bild mit (v.l.) dem KI-Ratsvorsitzender Prof. Fabian Theis vom Helmholtz-Zentrum, KI-Expertin Anna Bauer-Mehren von Roche, Foundation-Medicine-Geschäftsführerin Vera Großmann und Roche-Diagnostics-Geschäftsführerin Claudia Fleischer (r.). © Wolfgang Schörner

Um für Patienten individuelle Krebstherapien zu entwickeln, setzt Roche in Penzberg auf Künstliche Intelligenz. Ebenso soll sie die Diagnose von Tumorerkrankungen beschleunigen. Einen Eindruck davon vermittelten das Unternehmen und seine Tochter Foundation Medicine nun bei einem Besuch von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und dem KI-Rat.

Penzberg – Ein Ziel in der Medizin ist, Therapien immer zielgenauer auf den einzelnen Patienten auszurichten. Um solche Therapien zu entwickeln, müssen Massen an Daten gesammelt, verglichen und bewertet werden. Helfen kann dabei Künstliche Intelligenz (KI). Roche in Penzberg gab am Montagnachmittag bei einem Besuch des bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger (FW) und des bayerischen KI-Rats Einblick in die Anwendungsmöglichkeiten bei der Diagnose und der Therapie von Krebserkrankungen. Noch steht man damit am Anfang. Das Potenzial wird aber als sehr hoch eingeschätzt.

Künstliche Intelligenz kann „enorm helfen“

„Wir merken alle in unserem täglichen Leben, welch große Fortschritte die Künstliche Intelligenz und das Maschinenlernen machen“, erklärte Claudia Fleischer, Geschäftsführerin von Roche Diagnostics. Das sei auch im Bereich der Gesundheit der Fall. Roche legt ihr zufolge dabei den Fokus auf die Entwicklung von neuen diagnostischen Tests und auf die Identifizierung von entsprechenden Behandlungsmöglichkeiten. KI könne „enorm helfen, den Prozess zu beschleunigen, um dann zielgerichtet innovative Therapiemöglichkeiten anzubieten“, so Fleischer.

Schneller und effizienter werden - dazu braucht es aber Daten

Anna Bauer-Mehren ist KI-Expertin bei Roche, genauer „Head of Data Science“ in der Pharmaforschung in Penzberg, Die Bioinformatikerin, die auch dem KI-Rat angehört, erklärte, KI werde angewandt, um Prozesse zu automatisieren, um schneller und effizienter zu werden und den Faktor Mensch als Fehlerquelle zu vermeiden. Ein anderer Aspekt sei: „Wir wollen etwas ganz Neues finden.“ KI sei in der Lage, Muster zu erkennen, die ein Mensch vielleicht nicht sieht. Dabei gehe es um neue Biomarker, die neue Behandlungsmöglichkeiten schaffen könnten. Dies alles, erklärte sie, funktioniere aber nur, wenn man Zugriff auf digitalisierte und standardisierte Patientendaten in großer Menge hat. Dabei hakt es aber in Deutschland wegen des Datenschutzes, anders als zum Beispiel in den USA.

Wirtschaftsminister Aiwanger und KI-Rat zu Gast

Neben dem bayerischen Wirtschaftsminister Aiwanger war am Montag auch der bayerische KI-Rat ins Penzberger Roche-Werk gekommen. Der KI-Rat war vor zweieinhalb Jahren von der Staatsregierung ins Leben gerufen worden, um diese zu beraten. Ihm gehören Experten aus Wissenschaft und Industrie an. Vorsitzender ist der Leibniz-Preisträger Prof. Fabian Theis vom Helmholtz-Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt in München.

Laborführung bei Foundation Medicine, einer Roche-Tochter

Um KI ging es denn auch bei einer Laborführung beim Unternehmen Foundation Medicine, das seit 2018 eine Roche-Tochter ist und auf dem Penzberger Werkgelände über 80 Mitarbeiter beschäftigt (wir berichteten). Das Unternehmen wertet Gewebe- und Blutproben von Krebspatienten aus, um für sie eine individuell zugeschnittene Therapie zu finden. Am Tag würden von Ärzten circa 100 Proben eingeschickt, erklärte Geschäftsführerin Vera Großmann den Besuchern. Allein 2022 waren es Tumorproben von über 20 000 Patienten aus Europa und Asien. Zugleich bereitet das Unternehmen Datensätze auf, die Roche-Forscher mit KI-basierten Modellen untersuchen, um Rückschlüsse auf neue Medikamente und Therapien zu ziehen.

Aiwanger: „Unvorstellbar große Chancen“

Wirtschaftsminister Aiwanger, der bei der Führung detailliert nachfragte, zeigte sich angetan von den Möglichkeiten. Künstliche Intelligenz eröffne „unvorstellbar große Chancen“, sagte er im Anschluss. Man sollte „da keine Angst vor der Zukunft haben“. Zum Thema Patientendaten, die im großen Umfang für die Suche nach neuen Therapien nötig sind, erklärte er, dass es eine Balance zwischen Datenschutz und dem Wohl der Allgemeinheit brauche. Aiwanger und der KI-Ratsvorsitzende Fabian Theis merkten aber auch mit Blick auf Bedenkenträger an, dass ein Erkrankter den Datenschutz „ganz anders“ sehe, ihm also nicht die oberste Priorität einräumt.

Theis sagte, dass die Zukunft der Medizin datenbasiert sei, „wenn wir eine sinnvolle, personalisierte Behandlung haben wollen“. Zentral sei es, die Digitalisierung voranzubringen. Bayern sieht er europaweit führend bei KI im Gesundheitsbereich. Auch einen bildhaften Ausblick auf die Möglichkeiten gab Theis. Irgendwann, so der Leibniz-Preisträger, „möchten wir eine Zellkultur fragen: Was wäre die optimale Medizin?“