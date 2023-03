Roche kündigt XXL-Investition an: 600 Millionen Euro für neue Produktionsstätte in Penzberg

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Das Roche-Werk in Penzberg. © Dr. Jörg Bodenbender

Das Biotech-Unternehmen Roche investiert rund 600 Millionen Euro in ein neues Produktionszentrum. Das gab der Konzern am Dienstag bekannt.

Penzberg - Roche hat am Dienstag bekannt gegeben, rund 600 Millionen Euro in den Bau eines modernen und nachhaltigen Diagnostik-Produktionszentrums am Standort Penzberg zu investieren. Dort sollen künftig Einsatzstoffe für eine Vielzahl an diagnostischen Tests wie beispielsweise zum Nachweis von Herz-Kreislauf- oder Infektionserkrankungen hergestellt werden. Damit werde der Biotechnologie-Campus in Penzberg als Zukunftscampus weiter gestärkt, heißt es in der Mitteilung.

Neubau in Penzberg soll bis 2927 fertiggestellt sein

Der Neubau in Penzberg soll voraussichtlich bis 2027 fertiggestellt sein, die Produktionskapazität erhöhen und alte Produktionsgebäude auf dem Werksgelände aus Effizienz- und Nachhaltigkeitsgründen ablösen, heißt es dazu bei Roche.

“Investitionsentscheidungen sind langfristige, strategische Unternehmensentscheidungen. Sie bedürfen deshalb Planungssicherheit, Verlässlichkeit und der richtigen Rahmenbedingungen”, betonte Claudia Fleischer, Geschäftsführerin der Roche Diagnostics GmbH, in der Mitteilung Sie ergänzt: “Investitionen sind kein Selbstläufer im internationalen Standortwettbewerb. Als global agierendes Unternehmen ist es unser Wunsch, dass Deutschland offen für Innovationen bleibt und eine ‘neue Deutschland-Geschwindigkeit’ schafft, um für uns auch in Zukunft ein zentraler Standort für Investitionen und Wertschöpfung zu bleiben.”

Roche-Werkerweiterung genehmigt

In Penzberg hat Roche momentan rund 7500 Mitarbeiter und Mitarbeiterin. Es ist der größte Arbeitgeber der Region. Die Stadt Penzberg und der Landkreis Weilheim-Schongau hatten vor kurzem einen Bebauungsplan genehmigt, der eine Werkerweiterung im Norden des Standorts um rund 14 Hektar ermöglicht. Das Werkkgelände kann damit von circa 46 Hektar auf etwa 60 Hektar wachsen. Laut Unternehmen soll der Ausbau schrittweise erfolgen. Demnach erfolgt der erste von drei Schritten auf der Ostfläche der Erweiterungsfläche.

Hohe Investitionen in die deutschen Standorte

Beim Jahresmediengespräch für die deutschen Standorte erklärte Roche zudem am Dienstag wörtlich: „Blickt man auf das Jahr 2022 zurück, so stiegen die Investitionen in Produktionsanlagen, Technologien, Infrastruktur und die Standortentwicklung (Erhaltungs- und Erweiterungsinvestitionen) in Mannheim, Penzberg, Ludwigsburg und Grenzach-Wyhlen um rund 13 % und beliefen sich in 2022 auf rund 675 Mio. € (599 Mio. € in 2021). Roche in Deutschland hat in den vergangenen sechs Jahren rund 3,2 Mrd. € in die deutschen Standorte investiert. Aus den Laboren der Forscher:innen an den deutschen Roche-Standorten stammen unter anderem biotechnologisch hergestellte Wirkstoffe “made in Germany” für Medikamente zur Behandlung von Krebs und Augenleiden sowie zahlreiche diagnostische Tests zum Nachweis von Infektionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Alzheimer und Krebs.“