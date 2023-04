Roche macht Wärmeversorgung CO2-neutral - Bund fördert Vorzeigeprojekt mit einer Million Euro

Von: Wolfgang Schörner

Auf der Fundamentplatte entsteht ein 100-Kubikmeter-Pufferspeicher – ein großer Wassertank, der bis Ende Mai aufgestellt wird. Er ist für das Nahwärmenetz erforderlich. © Roche

Das Roche-Werk in Penzberg investiert circa sieben Millionen Euro, um seine Wärmeversorgung CO2-neutral zu machen. Das Bundesumweltministerium fördert das Vorzeigeprojekt mit einer Million Euro.

Penzberg - Das Biotechnologie-Unternehmen Roche baut in seinem Penzberg Werk ein Niedertemperatur-Warmwasser-System auf. Eindruck hat das im Bundesumweltministerium gemacht. Es spricht von der „großtechnischen Anwendung einer innovativen Technologie“. Das Ministerium gab nun bekannt, das Pilotprojekt mit rund einer Million Euro aus dem Umweltinnovationsprogramm zu fördern. Ausschlaggebend für die Förderung sei, dass das Vorhaben „über den Stand der Technik hinausgeht und Demonstrationscharakter hat“, teilte das Ministerium mit.

Umstellung soll jährlich rund 3900 Tonnen Treibhausgase einsparen

Mit dem Vorhaben will sich das Biotechnologie-Werk in Penzberg bei der Wärmeversorgung von fossilen Quellen verabschieden. Es sollen auf diese Weise jährlich rund 3900 Tonnen Treibhausgase eingespart werden. Die Bauarbeiten laufen bereits. Werkleiter Paul Wiggermann bezeichnete die Förderung durch das Bundesumweltministerium als Auszeichnung. „Sie zeigt, dass wir auch mit Innovationen im Bereich der Nachhaltigkeit auf die richtigen Ideen und Konzepte setzen.“ Man leiste auf diese Weise vor Ort in Penzberg einen wichtigen Beitrag, „den CO2-Ausstoß von Roche und unseren Einfluss auf die Umwelt zu reduzieren.“ Ebenso unterstütze man die Region und die Stadt Penzberg dabei, ihre Klimaziele zu erreichen, erklärte der Werkleiter am Mittwoch auf Anfrage.

Roche baut Wärmerückgewinnungsnetz zu einem Niedertemperaturnetz um

Im Rahmen des Projekts baut Roche sein bereits bestehendes Wärmerückgewinnungsnetz zu einem Niedertemperaturnetz um. Damit, heißt es, soll die Abwärme, die bei den Produktionsprozessen entsteht, nachhaltiger genutzt werden. Die Temperatur wird mit Wärmepumpen von 30 auf 45 Grad angehoben. Diese Pumpen, so die Projektbeschreibung, sollen mit 100 Prozent (zertifiziertem) Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden.

Besonders nachhaltig sei die Umrüstung vorhandener Kältemaschinen zu Wärmepumpen, lobt das Bundesumweltministerium in seiner Mitteilung. Zudem würden Abwärmepotenziale aus vorhandenen Prozessen der Kälte- und Kühlwassererzeugung genutzt. Sie würden nicht mehr über Kühltürme als Wasserdampf verdunsten. „So werden die bestehenden Anlagen effizient betrieben, der Einsatz von Kühltürmen minimiert und Wasser, Strom und Biozide gespart“, erklärte das Ministerium.

Bisher basiert Versorgung auf Erdgas und Wärmerückgewinnung

Roche will durch die Umstellung die Wärmeversorgung der raumlufttechnischen Anlagen bis zum Jahr 2030 bei mindestens 25 Gebäuden schrittweise CO2-neutral machen. Bisher erfolgte die Wärmeversorgung im Penzberger Werk für die Heizung, für das Warmwasser und für die technischen Prozesse über drei Verteilnetze: Dampf, Nahwärme und Wärmerückgewinnung. Die Versorgung des Dampf- und Nahwärmenetzes basiert bislang vollständig auf Erdgas und dem Wärmerückgewinnungsnetz, das das vorhandene Wärmepotenzial aber nicht vollständig ausnutzt. Mit dem neuen System, heißt es, würden ab 2030 jährlich rund zwei Millionen Normkubikmeter Erdgas für die gesamte Produktionsstätte in Penzberg eingespart.