„Roter Teppich“ für die Absolventen

„Roter Teppich“: Dieses Motto hatten die Absolventen der 9. und 10. Klassen an der Penzberger Bürgermeister-Prandl-Mittelschule für ihre diesjährige Abschlussfeier gewählt.

Penzberg – Der Film mit dem Titel „Schule“ ist abgedreht. Und das so erfolgreich, dass die Darsteller dafür nun mit dem so genannten „Eulscar“-Preis ausgezeichnet wurden. „Roter Teppich“: Dieses Motto hatten die Absolventen der 9. und 10. Klassen an der Penzberger Bürgermeister-Prandl-Mittelschule für ihre diesjährige Abschlussfeier gewählt.

Ein Motto, das Schulleiterin Bärbel Abenthum-Brandt in ihrer Rede dazu veranlasste, Parallelen zu ziehen zwischen der berühmten Preisverleihung in Hollywood und der Entlassfeier am Freitag, die sie zur „Bürgermeister-Prandl-Oscar-Verleihung“ erhob, bei der die Absolventen die VIPs – also die Promis – waren, die über den roten Teppich schreiten durften. Kurzerhand erklärte Abenthum-Brandt die Schulzeit zum Film, der erfolgreich abgedreht sei und für den die 82 Hauptdarsteller – sprich die Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Jahrgangsstufen – deshalb nun mit dem „Eulscar“ – dem Schul-Oscar, in Anlehnung an das Eulen-Logo der Schule – ausgezeichnet würden.

Mitunter sei der Weg zu diesem „renommierten Schul-Preis“ steinig und anstrengend gewesen. Die Schulleiterin lobte die „konsequente Arbeitshaltung“ der meisten Schüler, die sich ihre Abschlusszeugnisse mit Fleiß erarbeitet hätten und sich auch von Rückschlägen oder Formtiefs nicht von ihrem Ziel abbringen ließen. „Für viele von Euch wird heute ein Traum wahr“, sagte Abenthum-Brandt zu den Absolventen, die sich zusammen mit ihren Eltern, Freunden und Verwandten in der Aula versammelt hatten.

Nach erfolgreichem Drehschluss warteten nun neue Drehbücher und Rollen auf die jungen Menschen, sagte Abenthum-Brandt; darunter etwa eine Ausbildung oder der Besuch einer weiterführenden Schule.

Auch Bürgermeisterin Elke Zehetner gratulierte den Absolventen, die nun „eine wichtige Etappe“ ihres Lebens geschafft hätten. Für die kommenden Etappen machte Abenthum-Brandt den Jugendlichen Mut. „Jedem von Euch stehen viele Türen offen“, sagte die Schulleiterin und appellierte: „Glaubt an Euch selbst. Findet euren Traum – eure ganz persönliche Rolle im Leben.“

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der neu gegründeten Schüler-Lehrer-Band der Schule, die an diesem Tag ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte. So wehte tatsächlich mehr als nur ein Hauch von Glamour durch den Saal, als die Schüler sich von ihrer Schule verabschiedeten und auf den Weg ins Erwachsenenleben machten.

Franziska Seliger