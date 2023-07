Nicht erschrecken: Am Samstag rücken Feuerwehren und BRK aus - zur Großübung bei Roche

Rettungskräfte in Penzberg

Von Wolfgang Schörner schließen

Rettungsorganisationen proben am Samstag auf dem Werkgelände von Roche Diagnostics in Penzberg für den Notfall. Mehrere Feuerwehren und das BRK sind beteiligt.

Penzberg – Um auf einen Ernstfall vorbereitet zu sein, findet auf dem Roche-Werkgelände in Penzberg am Samstag, 8. Juli, in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr eine große Übung statt, an der mehrere Feuerwehren, BRK und Polizei teilnehmen. Das teilte das Unternehmen mit. Die Alarmierung werde am Vormittag erfolgen. Aus verschiedenen Richtungen würden dann Fahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn durch Penzberg zum Roche-Werk fahren, was „für die Bevölkerung deutlich wahrnehmbar sein“ werde, so Roche.

Feuerwehren aus mehreren Orten im Landkreis sind an Übung beteiligt

Die Großübung auf dem Gelände wird unter der Leitung der Roche-Werkfeuerwehr stehen. Nach Angaben des Unternehmens nehmen daran die Feuerwehren aus Penzberg, Iffeldorf, Antdorf, Seeshaupt und Weilheim teil. Vor Ort sind laut Roche ebenso die Kreisbrandinspektion Weilheim-Schongau, der BRK-Kreisverband, eine Unterstützergruppe der örtlichen Einsatzleitung des Landkreises und die Penzberger Polizei.

Zusammenarbeit der Rettungskräfte wird auf Roche-Gelände geprobt

Das Unternehmen teilte dazu mit, dass die Bevölkerung von Rettungsdiensten, Feuerwehren und Sanitätsdiensten erwarte, dass sie im Ernstfall Menschen retten und Feuer löschen, „so auch, wenn bei Roche am Standort Penzberg etwas passieren sollte“. Jeder Handgriff müsse dann sitzen, die Abläufe eingespielt sein. Dafür, so Roche, seien regelmäßige Übungen erforderlich, „bei denen die Zusammenarbeit der beteiligten externen Einsatzkräfte und der Roche-internen Notfallorganisation im Mittelpunkt stehen“. wos