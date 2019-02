Sanierungsstart von Penzberger Sporthalle soll Ende März sein

Seit knapp vier Jahren kann in der Penzberger Sporthalle am Josef-Boos-Platz kein Sport betrieben werden. Ende März oder Anfang April soll nun die Sanierung beginnen, eine aufwendige Angelegenheit. Die Dauer: mindestens zwei Jahre.

Penzberg – Das Warten auf eine Wiedereröffnung der Turnhalle am Josef-Boos-Platz ist längst zu einer unendlichen Geschichte geworden. Anfangs war von einigen Wochen, dann von wenigen Monaten die Rede. Damals war noch nichts von den Bauschäden bekannt. Mittlerweile sind fast vier Jahre vergangen. Nun hat Stadtbaumeister Justus Klement einen Zeitplan für die Sanierung vorgelegt. Demnach soll „Ende März, Anfang April“ mit den Arbeiten in der Halle begonnen werden. Das wäre immerhin ein halbes Jahr früher als noch im vergangenen Herbst gedacht.

Im ersten Schritt geht es laut Klement um die Schadstoffe. Kontaminiertes Material werde aus Boden, Wand und Decke entfernt, bis quasi ein Skelett übrig bleibt. Die Auftragsvergabe erfolgt ihm zufolge in Kürze. In diesem Zuge müsse auch eine provisorische Baustraße angelegt werden, so Klement. Sie soll zwischen Halle und Polizeiinspektion über den Parkplatz – er muss ohnehin neu erstellt werden – führen.

Ein Teil der Mängel stammt noch aus der Bauzeit der Turnhalle

Die zweite Etappe soll im Juni oder Juli beginnen: die Sanierung der Beton-Bodenplatte in der Sporthalle. Wie berichtet, waren dort Risse entdeckt worden, aus denen Wasser regelrecht heraussprudelte. Dabei handelt es sich um einen jener Mängel, die nach Ansicht der Experten aus der Zeit des Turnhallen-Baus vor 30 Jahren herrühren. Die Sanierung der Bodenplatte ist laut Klement langwierig. Die neue Platte müsse erst einmal ein Jahr lang liegen, bevor man weitere Schichten aufbringen kann, erklärte er jüngst in der Bauausschusssitzung.

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung sagte der Stadtbaumeister in der Sitzung nichts. Im vergangenen Herbst hatte es zunächst geheißen, die Sporthalle könnte bei einem Baubeginn im Herbst 2019 nach einer geschätzten Sanierungszeit von zwei Jahren im Herbst 2021 wiedereröffnet werden. Damals hieß es aber auch, dass noch am Zeitplan getüftelt werden soll, um ein paar Monate früher fertig zu werden. Bürgermeisterin Elke Zehetner wollte sich nun auf Nachfrage nicht auf eine Wiedereröffnung im April 2021 festnageln lassen. Die Rathaus-Chefin sagte, es sei wünschenswert, eher fertig zu werden. Die Sanierung solle jedenfalls so zeitig beendet sein, dass es kein Problem ist, die Sporthalle zum Beginn des Schuljahrs im September 2021 zu belegen. Dies sei „mehr als realistisch“, sagte Zehetner. „Beim Hallenbad haben wir einen weitaus engeren Zeitplan.“

Überleben von Kegelverein und Schützenverein soll gesichert werden

Stadtbaumeister Klement hatte in der Sitzung auch berichtet, dass die Arbeiten mit dem Kegelverein und dem Schützenverein abgestimmt werden. Beide haben ihre Vereinsräume im Untergeschoss der Turnhalle. „Es geht darum, wie den Vereinen das Überleben in der Bauzeit garantiert werden kann“, sagte Klement. Dafür gebe es mehrere Modelle. Dem Bauausschuss will er darüber im kommenden März berichten. Dann soll ihm zufolge das Planungsteam auch das gesamte Projekt inklusive Kosten vorstellen.

Die Generalsanierung der Sporthalle hat eine lange Vorgeschichte. Sie begann vor knapp vier Jahren im Juni 2015. Damals machte die Regierung von Oberbayern die Halle zur Asylbewerberunterkunft (bis März 2016). Als die Turnhalle danach auf Schäden untersucht wurde, traten Mängel zutage, die aus der Bauzeit herrühren. Neben den Rissen in der Bodenplatte wurden Mängel bei der Elektroinstallation, den Abluftrohren und beim Brandschutz entdeckt. Ebenso zeigte sich, dass das Dachtragwerk verstärkt werden muss. Gefunden wurde auch mineralfaserhaltiges Dämmmaterial unter der Decke, unter dem Linoleumboden und hinter den Wandverkleidungen – es wurde im Februar 2017 entfernt. Anfang 2018 wurden die Sanierungskosten auf 5,6 Millionen Euro geschätzt. Mittlerweile sind bei der Halle auch die Eigentumsverhältnisse geklärt. Sie gehört nun vollständig der Stadt Penzberg. Zuvor war der Landkreis an ihr beteiligt.