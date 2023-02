„Schleicher Fahrzeugteile“ verlegt Firmensitz von München nach Penzberg: Umzug fast abgeschlossen

Von: Wolfgang Schörner

Der Penzberger Firmenstandort von „Schleicher Fahrzeugteile“ an der Seeshaupter Straße. © Schleicher Fahrzeugteile

Das Unternehmen „Schleicher Fahrzeugteile“ hat Anfang 2023 seinen Firmensitz von München nach Penzberg verlagert, wo es seit 1986 einen Standort hat. Das Münchner Werk wird zugleich aufgelöst. Der Umzug ist fast abgeschlossen. Dadurch gehört das Unternehmen nun zu Penzbergs größten Arbeitgebern.

Penzberg – Nach über 75-jähriger Tradition als Münchner Unternehmen wird die 1945 gegründete Firma nun vollständig zum Penzberger „Bürger“ – so umschreibt das Unternehmen „Schleicher Fahrzeugteile“ in einer Mitteilung die Zusammenführung seiner beiden Standorte, die jetzt nahezu abgeschlossen ist. Die schrittweise Verlagerung nach Penzberg läuft seit etwa zwei Jahren. Der Münchner Standort an der Boschetsrieder Straße, der bislang auch Firmensitz war, wird aufgelöst. Momentan befindet sich laut Unternehmen dort noch ein Fertigungsbereich, der aber im Laufe der ersten Jahreshälfte ebenfalls nach Penzberg an die Seeshaupter Straße umziehen wird. Mit rund 220 Mitarbeitern gehört „Schleicher Fahrzeugteile“ dann –nach Roche – zu den größten Arbeitgebern in Penzberg.

In Penzberg hat „Schleicher Fahrzeugteile“ seit 1986 einen Standort

In Penzberg ist das Unternehmen seit fast 40 Jahren vertreten. 1986 hatte es ein Grundstück an der Seeshaupter Straße gekauft. Schon dieser Kauf habe das Ziel gehabt, der Firma „eine langfristige Perspektive für gesundes Wachstum zu eröffnen“, so das Unternehmen. Bald danach begann dort die Produktion von Nockenwellen, die sich über die Jahre auf mehrere Hallen ausweitete. 2015 weihte „Schleicher Fahrzeugteile“ in Penzberg eine neue Produktionsstätte ein. Rund elf Millionen Euro wurden dafür investiert – so hieß es damals bei der Eröffnung, die zusammen mit dem 70-jährigen Firmenjubiläum groß gefeiert wurde. Die Produktionsfläche wurde auf 9200 Quadratmeter verdoppelt, die Zahl der Beschäftigten wuchs von 80 auf 90. Gleichzeitig blieb aber noch Platz, um weiter wachsen zu können. 2019 folgte laut Unternehmen der Neubau eines modernen Sägezentrums für Stahlstangen. Die Entscheidung, beide Werke am Penzberger Standort zusammenzulegen, sei im Jahr 2020 während des Corona-Lockdowns gefallen.

In Penzberg ist mehr Platz für die Erweiterung

Die Verlagerung begründet das Unternehmen damit, dass in Penzberg „frei planbare und erweiterbare Flächen“ das effiziente Aufstellen der immer größeren und schwereren „Bearbeitungszentren“, also der Maschinen, möglich machen. Den mehrgeschossigen Bau in München habe das an die Grenzen gebracht. Außerdem fehlte dort der Platz, sich auszuweiten.

Unternehmen beschäftigt derzeit rund 220 Mitarbeiter

Momentan beschäftigt das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 220 Mitarbeiter. Der Umsatz im vergangenen Jahr belief sich auf knapp 30 Millionen Euro. „Schleicher Fahrzeugteile“ ist zugleich ein Ausbildungsbetrieb in den Berufen Industrie- und Zerspannungsmechaniker, Fachkraft für Lagerlogistik und Industriekaufmann. Man freue sich über das Interesse der Penzberger Jugend, so das Unternehmen, das auch bei den Ausbildungsmessen im Landkreis vertreten. Zugleich kündigt es an, dass „Hannis Eismärchen“ und die DJK Penzberg weiterhin mit ihm als „treuem Förderer“ rechnen können.

Familienunternehmen war 1945 gegründet worden

Das mittelständische Familienunternehmen war 1945 von Rudolf Schleicher sen. gegründet worden. Er war zuvor Leiter der Entwicklung im Pkw- und Motorradbereich bei BMW. Nach dem Krieg machte er sich mit Motorüberholungen und der Fertigung von Ersatzteilen selbstständig. Nach der Übergabe des Betriebs an die Söhne Hans und Rolf Schleicher konzentrierte sich das Geschäft auf „die zunehmend komplexe Herstellung von Nockenwellen“.

Firma exportiert weltweit

Heute leitet Stefan Schleicher das Unternehmen, das nach eigenen Angaben inzwischen weniger für die Automobilindustrie, sondern vielmehr für Hersteller von Nutz- und Offroad-Fahrzeugen wie Pistenraupen, Schneemobile und Baumaschinen sowie Stationär- und Aggregatmotoren für Unternehmen der Umwelt- und Versorgungstechnik, zum Beispiel für Klär- und Biogasanlagen, herstellt. Zu den herausragenden Stärken zähle „die Bearbeitung verschiedenster Ausgangsmaterialien und Oberflächen exakt nach Kundenwunsch sowie die individuelle Entwicklungs- und Fertigungsberatung“, so die Firma, die weltweit exportiert.

