„Schwadergraben-Philharmonie“: Musikschulhaus mit Konzertsaal eröffnet - „Wer hätte das vor fünf Jahren gedacht?“

Von: Wolfgang Schörner

Konzertsaal mit Bühne im neu eröffneten Haus der Penzberger Musikschule, hier mit dem Gitarrenensemble der Musikschule. © Wolfgang Schörner

Die Musikschule der Stadt Penzberg hat jetzt ein eigenes Haus mit Konzertsaal und Proberäumen. Es wurde am Freitagabend mit einem Festakt eröffnet. 5,8 Millionen Euro hat der Umbau des alten Metropol-Kinos nahe der Stadthalle gekostet. Freistaat und EU beteiligen sich daran mit mehr als drei Millionen Euro.

Penzberg – Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Gut drei Jahrzehnte kämpfte Johannes Meyer für ein Musikschulhaus in Penzberg. Am Freitagabend wurde es nun mit einem Festakt eingeweiht, und Musikschulleiter Meyer konnte, kurz vor seinem Ruhestand, noch selbst den symbolischen Schlüssel entgegennehmen. Die Außenanlagen sind zwar noch eine Baustelle. Der Unterricht startet auch erst nach den Sommerferien. Der vorgezogene Festakt dürfte aber eine Verbeugung vor Musikschulleiter Meyer gewesen sein.

Eine „Schwadergraben-Philharmonie“ für die Musikschule

Eine Anspielung war wohl auch das erste Lied, das vor rund 160 Gästen die Jugend der Stadt- und Bergknappenkapelle spielte: „The Final Countdown“. Was Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) in seiner Rede gleich aufgriff: „Ich begrüße Johannes Meyer: Endlich Hausherr, kurz vor dem Countdown.“

Das neue Musikschulhaus an der Friedrich-Ebert-Straße trägt den sperrigen Namen „Musisches und schulisches interkommunales Kulturzentrum“. Pfarrer Bernhard Holz griff das bei der Segnung schmunzelnd auf: „Es ist eine eigenartige Kombination, um das Wort Musik zu buchstabieren.“ Einen anderen scherzhaften Vorschlag für das Haus nahe dem Schwadergraben machte Bürgermeister Korpan: „Schwadergraben-Philharmonie“, in Anspielung an die Münchner Isarphilharmonie.

Musikschulhaus mit Konzertsaal für 160 Zuhörer

Der Musikschule stehen in dem früheren Metropol-Kino ein Konzertsaal mit 160 Sitzplätzen und eine 45 Quadratmeter große Bühne zur Verfügung, die auf 70 Quadratmeter erweiterbar ist. Ebenso befinden sich in dem Haus ein Vorspielraum für 50 Zuhörer sowie acht Probe- und Unterrichtsräume. Das Schulbüro bleibt in der Rathauspassage. Das alte Kino, in dem 2001 die letzte Vorstellung lief, war komplett entkernt und neu aufgebaut worden. Umbaustart war 2020. Fassade, Foyer und Einzelheiten wie die Leuchten vor den Saaltüren und der Metropol-Schriftzug blieben bestehen. Architekt Stephan Jocher lobte, es sei die richtige Entscheidung gewesen, das Metropol umzubauen und nicht abzureißen. „Wir haben ein Stück alter Baukunst erhalten.“ Peter Hackl vom Verband bayerischer Sing- und Musikschulen sagte, eine Musikschule brauche nicht unbedingt ein eigenes Gebäude, es sei aber ein „großartiges Statement einer Kommune“ und gebe einer Musikschule neuen Schub.

Kurzzeit-Hausherr: (v.l.) Architekt Stefan Jocher übergibt Musikschulleiter Johannes Meyer den symbolischen Schlüssel, Bürgermeister Stefan Korpan applaudiert. © Wolfgang Schörner

Bürgermeister Korpan ging in seiner Rede auf die Bedeutung von Musik ein. Sie bereichere die Mitmenschen und das eigene Leben und wirke sich laut Studien positiv auf das Gehirn aus. Es lohne sich auch für Menschen im fortgeschrittenen Alter, ein Instrument zu lernen. Derzeit kümmerten sich über 30 bestens ausgebildete Musikschullehrer um 738 Schüler aus Penzberg, Antdorf, Iffeldorf und Seeshaupt, sagte Korpan. Der Unterricht vermittle soziale Kompetenz, man lerne, sich auf Regeln einzulassen und durchzuhalten, so entstünden Persönlichkeiten.

Festabend: Musik auf hohem Niveau

Dass auf diese Weise auch Musik auf hohem Niveau entsteht, zeigten am Freitag alle Ensembles eindrucksvoll: neben der Jugendkapelle das Fagott-Trio, das Gitarren-Ensemble, die „Young String-Players“, Pianistin Katharina Kammel und das Vocalensemble der Musikfreunde mit einem Gastauftritt. Sogar der Trachtennachwuchs der „Birknstoana“ sorgte für eine Einlage. Und selbst Imam Benjamin Idriz, der mit Pfarrer Holz die Segnung vornahm, ließ es sich nicht nehmen, ein arabisches Willkommenslied zu singen.

Korpan: Johannes Meyer hat Politik immer wieder auf Dringlichkeit hingewiesen

Korpan würdigte in seiner Rede auch die Hartnäckigkeit Meyers. Er habe die Idee, dass die Musikschule eine Bleibe brauche, unaufhörlich vorangetrieben und die Politik immer wieder auf die Dringlichkeit hingewiesen. Das Ja des Stadtrats fiel 2019. Dass dabei die staatliche Förderung „sicher ein entscheidendes Argument“ war, sagte Regierungspräsident Konrad Schober. 3,2 Millionen Euro habe man zusagen können. Die Konzertbühne und ihre Technik, die 197 000 Euro kostete, wurden zudem über das EU-Leaderprogramm mit 50 000 Euro gefördert, so Martin Höck von der Lokalen Aktionsgemeinschaft Auerbergland-Pfaffenwinkel.

Meyer: „Es ist schöner geworden, als ich gedacht habe“

Als letzter Redner trat Johannes Meyer ans Mikrofon. „Ein Traum wird Wirklichkeit“, sagte er. „Ich stehe heute mit großer Freude hier. Wer hätte das vor fünf Jahren gedacht.“ Eindringlich in Erinnerung sei ihm ein Tag im Jahr 2018, als der Stadtrat mit Bürgermeisterin Elke Zehetner (SPD) den Beschluss fasste, das Metropol umzubauen. Er dankte zudem Bürgermeister Korpan und dem aktuellen Stadtrat, den Umbau „zu einem krönenden Abschluss“ gebracht zu haben. Der große Saal, sagte er, sei eine Bereicherung für das Kulturleben und soll auch anderen Institutionen offen stehen. Bei Besuchen auf der Baustelle, so Meyer, habe er immer versucht, sich vorzustellen, wie es aussehen wird. „Es ist schöner geworden, als ich gedacht habe. Danke, dass ich das noch in meiner Dienstzeit erleben kann.“