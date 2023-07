Schwarzarbeit-Verdacht: Polizei und Zoll auf Roche-Baustelle

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Polizei und Zoll waren in Penzberg zur Baustellen-Kontrolle (Symbolfoto). © Friso Gentsch/dpa

Zoll und Polizei haben Arbeiter, die auf einer Baustelle des Roche-Werks in Penzberg tätig sind, wegen des Verdachts der Schwarzarbeit kontrolliert.

Penzberg – Die Baukontrolle wegen des Verdachts der Schwarzarbeit auf einer Baustelle des Penzberger Roche-Werks erfolgte am am vergangenen Donnerstag. Das bestätigten jetzt sowohl das Hauptzollamt Rosenheim als auch die Staatsanwaltschaft München II auf Anfrage der Heimatzeitung. An der Durchsuchung waren mehrere Beamte des Hauptzollamts Rosenheim, Finanzkontrolle Schwarzarbeit Weilheim, und der Grenzpolizeiinspektion Murnau beteiligt. Vor Ort war zu sehen, dass eine Kontrolle außerhalb des Werkgeländes bei den Container-Unterkünften ablief.

Anfangsverdacht des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt

Staatsanwaltschaft und Hauptzollamt erklärten, dass es um den Anfangsverdacht des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt gemäß Paragraf 266a Strafgesetzbuch gegangen sei. Kontrolliert wurden demnach Subunternehmer einer Baufirma. Es seien insgesamt 65 Arbeitnehmer überprüft, Befragungen durchgeführt und Beweismittel sichergestellt worden, so das Hauptzollamt. Laut Staatsanwaltschaft München II dauern die Auswertung und die weiteren Ermittlungen an.

Roche: „Gegen jede Form von Schwarzarbeit und Lohndumping“

Das Unternehmen Roche erklärte dazu auf Nachfrage, dass man die Arbeit der Behörden vor Ort unterstützt habe und vollumfänglich mit der Staatsanwaltschaft kooperiere. In der Stellungnahme heißt es weiter: „Roche positioniert sich gegen jede Form von Schwarzarbeit und Lohndumping und toleriert auch keinerlei Dumpinglöhne durch Vertragspartner.“

Sämtliche an Roche-Bauprojekten beteiligte Firmen seien verpflichtet, „die geltenden Tarifverträge und gesetzlichen Bestimmungen ausnahmslos einzuhalten“, erklärte das Unternehmen. Die Kontrolle der Einhaltung dieser Bestimmungen „erfolgt durch interne und staatliche Kontrollstellen“.