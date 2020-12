Coronavirus: Sechs Patienten in Penzberger Klinik infiziert

Im Penzberger Krankenhaus haben sich offenbar sechs Patienten mit dem Coronavirus angesteckt. Außerdem wurden drei Mitarbeiter positiv getestet. Das teilte ärztlicher Direktor Florian Brändle am Mittwoch mit. Als Konsequenz wurden ihm zufolge die Vorkehrungen an der Klinik noch einmal verschärft.

Penzberg - Das Penzberger Krankenhaus hatte, wie berichtet, am Dienstagvormittag gemeldet, dass mittlerweile 15 Covid-19-Patienten und fünf Verdachtsfälle in der Klinik versorgt werden und deshalb eine zweite Station zum Isolierbereich umgewandelt werden musste. Am Mittwoch präzisierte der ärztliche Direktor nun, dass sich sechs dieser Patienten direkt im Krankenhaus angesteckt hätten. Positiv getestet wurden ihm zufolge zudem zwei Pflegekräfte sowie ein Mitarbeiter des Technikbereichs, die sich nun in Quarantäne befinden. Weitere Schnelltests im Haus seien negativ gewesen. Negativ sind laut Brändle auch die bisher vorliegenden Ergebnisse der PCR-Tests.

Klinik Penzberg hat Vorkehrungen noch einmal verschärft

Als Konsequenz machen ihm zufolge ab sofort alle Klinikmitarbeiter, die mit Patienten – ob infiziert oder nicht infiziert – in Kontakt kommen, jeden Tag einen Schnelltest. Bisher sei das einmal in der Woche geschehen. Ebenso würden PCR-Tests – bis das Ergebnis vorliegt, dauert es einen Tag – bei allen Patienten sowie den Mitarbeitern, die mit Patienten in Kontakt kommen, vorgenommen. „Wir unternehmen alle Anstrengungen“, sagte Brändle.

So tragen seit vier Wochen alle Mitarbeiter, die mit Patienten in Kontakt kommen, FFP2-Masken. Wer in die Klinik komme, werde zuerst getestet. Auch die Mitarbeiter würden getestet. Trotz der Maßnahmen gebe es aber keine hundertprozentige Sicherheit, bedauert er.

Klinik Penzberg: Vier ältere Covid-19-Patienten nach Lenggries verlegt

Am Mittwoch wurden laut Brändle im Penzberger Krankenhaus 14 Covid-19-Fälle und drei Verdachtsfälle behandelt. Zwei der insgesamt fünf Stationen in der Klinik sind weiterhin Isolierbereich. Mittlerweile wurden ihm zufolge vier ältere Patienten in die neue Quarantäneeinrichtung an der Lenggrieser Fachklinik für geriatrische Rehabilitation verlegt. Ihnen gehe es so gut, dass sie keine akutmedizinische Betreuung mehr benötigen. Die Quarantäneeinrichtung soll seit Dienstag die Kliniken in den Landkreisen Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen entlasten. Sie nimmt Covid-19-Patienten auf, die normalerweise in einem Altenheim leben und nach ihrer stationären Behandlung noch nicht zurück ins Altenheim können.