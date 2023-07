Selbstgebaute Sprengsätze im Wald gezündet - Angeklagter filmte sich dabei

Der Angeklagte meinte, er habe sich „von seinem Interesse für den Nationalsozialismus mittlerweile persönlich distanziert“. © IMAGO

Weil er im Januar 2020 in einem Waldstück bei Penzberg mit selbstgebauten pyrotechnischen Gegenständen hantiert und diese teilweise zur Explosion gebracht hatte, musste sich ein 20-Jähriger nun vor dem Jugendgericht verantworten.

Penzberg – Die Ermittler waren dem jungen Mann vor allem durch die Hilfe der Schule, die der Heranwachsende damals besucht hatte, auf die Schliche gekommen, so ein Polizeibeamter. Über den dortigen Elternbeirat seien der Schulleitung extremistische Äußerungen des jungen Mannes zugetragen worden. Diese hätten damals große Besorgnis erregt. Er habe „Großes vor“, soll er in der Schule geäußert haben.

Die Ermittler hatten im Zuge einer Hausdurchsuchung mehrere Dolche, Messer, militärische Uniformen sowie Tagebücher und Speichermedien sicherstellen können. Letztgenannte hatten unter anderem Aufnahmen des besagten Vorfalls im Januar 2020 enthalten. Wie der Angeklagte, der sich gleich zu Beginn geständig zeigte, angab, habe er die Sprengungen für sich „selbst filmen“ wollen. Die ganze Aktion bezeichnete er als ein Ergebnis „jugendlicher Dummheit“. Gegen die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft hatte er „nichts einzuwenden“.

In der Vergangenheit ein Extremismus-Aussteigerprogramm besucht

Die Herstellung von mit Benzin gefüllten Glasflaschen, sogenannter Molotowcocktails, sei „nicht besonders kompliziert“ gewesen, sagte der 20-Jährige. Das Zünden der Cocktails habe jedoch für kurze Zeit ein Stück Wiese in Brand gesetzt, so ein Polizist. Der Polizeibeamte berichtete weiter von einer mit Böllern versehenen Spraydose, deren Explosion allerdings misslungen war, wie die ausgewerteten Videos gezeigt hatten. So wie der Beschuldigte den Sprengsatz konstruiert hatte, „funktioniert das nicht“, erklärte der geladene Sachverständige.

Die benötigten Teile hatte der 20-Jährige laut eigener Aussage entweder noch vom Silvesterfeuerwerk übrig gehabt oder frei erworben. „Heute habe ich definitiv nichts mehr mit solchen Sachen zu tun“, sagte er. In der Vergangenheit hatte er, wie auch die Jugendgerichtshilfe erklärte, außerdem erfolgreich ein Extremismus-Aussteigerprogramm besucht. Von seinem Interesse für den Nationalsozialismus habe er sich mittlerweile „persönlich distanziert“, so der junge Mann.

Maßnahmen des Landratsamtes als „lächerlich“ bezeichnet

Familiäre Probleme sowie autistische Züge hätten in der Entwicklung des Beschuldigten auf jeden Fall eine Rolle gespielt, erklärte die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe, wobei sie auch auf ein psychisches Gutachten des jungen Mannes verwies.

„So etwas kann gehörig schief gehen“, sagte der Staatsanwalt in seinem abschließenden Plädoyer. Auch wenn der Angeklagte „sich eingelassen“ hat, seien doch einige seiner Äußerungen bedenklich, weshalb er neben Sozialstunden auch einen Freizeitarrest forderte. Der Angeklagte hatte Maßnahmen, die das Landratsamt gegen ihn verhängt hatte, zuvor als „lächerlich“ bezeichnet.

Zehnstündige „Tatbearbeitung“ soll Einstellung des jungen Mannes überprüfen

Dass bei der Tat nichts Schlimmeres passiert war, bezeichnete der Verteidiger als „Glück“. Die von den Verfahrensbeteiligten kritisierten Aussagen seines Mandanten führte er derweil auch auf dessen autistische Züge zurück. Diese sollten daher „nicht extra bestraft werden“, so seine Forderung.

Richterin Franziska Braun kam letztlich zu dem Entschluss, dem 20-Jährigen neben einer 60-stündigen Teilnahme am „Projekt Hofzeit“, eine 10-stündige individuelle Tatbearbeitung aufzuerlegen, wobei er selbst je 100 Euro beisteuern soll. Die Tatbearbeitung diene unter anderem der „Überprüfung seiner Einstellung“, so die Richterin.

