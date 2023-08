„Weil wir massive Probleme haben“: Seniorenbeirat wirbt für Mitfahr-App „fahrmob“

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Der Seniorenbeirat sieht eine Mitfahr-App als Ergänzung zum Stadtbus, nicht als Konkurrenz. © Wolfgang Schörner

Der Penzberger Seniorenbeirat will, dass die Stadt als Ergänzung zum örtlichen Stadtbus eine Mitfahr-App einrichtet. Dabei handelt es sich um eine digitale Mitfahrzentrale, über die sich Menschen zusammenfinden, um gemeinsam Ziele in Penzberg, im Landkreis und darüber hinaus anzusteuern.

Penzberg – Der Seniorenbeirat hat in seiner August-Sitzung einen Antrag beschlossen, in dem er die Stadt Penzberg auffordert, eine Mitfahr-App für Penzberg einzurichten, die das Stadtgebiet abdeckt und am besten auch regional gültig ist. Sie sollte „einfach und unkompliziert sein, so dass jeder, auch Ältere, damit zurechtkommen“. Das Gremium empfiehlt die Mitfahr-App „fahrmob“, über die Menschen Fahrten anbieten beziehungsweise bei anderen mitfahren können. Die App wurde 2019 zuerst in Ottobeuren eingeführt. Bis 2022 waren es bereits 18 Kommunen im Allgäu, die die App übernommen hatten. Mittlerweile sind es 32 Teilnehmerkommunen.

Seniorenumfrage ergab, dass Fahrmöglichkeiten in Penzberg fehlen

Vorarbeit im Seniorenbeirat hatte Herbert Preuß geleistet. Er verwies darauf, dass es bei der Senioren-Umfrage in Penzberg geheißen habe, dass es an Fahrmöglichen fehle und die individuelle Mobilität der Älteren zu fördern sei. Das gilt laut Siegfried Höfler, Vorsitzender des Seniorenbeirats, insbesondere für Samstage und Sonntage, wenn nur wenige oder gar keine Stadtbusse fahren und ältere Menschen zum Beispiel zum Friedhof wollen. Preuß erinnerte zudem daran, dass die Stadt an einem Mobilitätskonzept arbeitet. Die Mitfahr-App wäre ihm zufolge keine Konkurrenz zum Stadtbus, sondern eine Ergänzung. Zumal auf der digitalen Plattform auch die Busfahrpläne eingespeist werden könnten.

Die Installationskosten für die Stadt würden sich im ersten Jahr auf rund 1700 Euro belaufen, sagte Preuß. Die Mitfahrer zahlen dem Fahrer einen Euro pro angefangene zehn Kilometer. Die Fahrer wiederum können das Geld an einen Verein ihrer Wahl spenden. Die Nutzung der Plattform ist kostenlos.

Seniorenbeirat: Stadtbussystem ist gut, deckt aber nicht alle Bedürfnisse ab

Im Antrag des Seniorenbeirats heißt es, dass das Stadtbussystem zwar gut sei, aber nicht alle Bedürfnisse und Zeiten abdecke. Schwierig ist es demnach, wenn man große, sperrige Dinge transportieren will oder Kulturveranstaltungen zu einer Zeit stattfinden, zu der man ein eigenes Auto braucht. Zudem seien die Verbindungen im Landkreis und in die Nachbarlandkreise unzureichend.

Ebenso geht der Seniorenbeirat davon aus, dass die Bereitschaft in Penzberg, gerade in der Nachbarschaft, hoch ist, eine Mitfahrgelegenheit anzubieten. Mit der App, heißt es, würden Anbieter und Suchende zusammenfinden. Die Mobilität älterer Bürger könnte deutlich verbessert werden, schreibt der Seniorenbeirat. Es entstünden auch Sozialkontakte, weniger Einzelfahrten würden außerdem der Klimabilanz nützen.

Landkreisweit: „Gerade weil wir massive Probleme mit dem RVO haben“

Die App sei eine „Superidee“, sagte Katharina von Platen, Seniorenreferentin des Stadtrats, in der Sitzung. Sie schlug vor, die App nicht nur auf Penzberg zu begrenzen, sondern sie auf den ganzen Landkreis auszudehnen. Sie will dafür beim Landratsamt werben. Es bringe den Penzbergern noch mehr, wenn auch andere Gemeinden mitmachen, sagte sie. „Gerade weil wir massive Probleme mit dem RVO haben, der uns Buslinien aufkündigt.“ Eine landkreisweite App wäre eine „Superergänzung zum überschaubaren RVO-Angebot“, sagte sie.

Wobei Seniorenbeirätin Bernadette Leise warnte: „Wenn es der Landkreis macht, dann dauert es zwei Jahre.“ Deshalb sollte man sich erst auf Penzberg konzentrieren. Dafür plädierte auch Ingrid Hauptmann. Penzberg sollte der Anfang sein, sagte sie. „Und wenn es weitergeht, freuen wir uns.“

Zweiter Bürgermeister Markus Bocksberger (PM) fragte in der Sitzung zudem, wie das Mitfahren versicherungstechnisch gelöst ist. Dies werde behandelt, als ob man einen Nachbarn mitnimmt, antwortete Preuß. So steht es auch auf der Internetseite von „fahrmob“. Dort wird auf die Kfz-Haftpflichtversicherung verwiesen.