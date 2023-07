Wohnung zu groß? Seniorenbeirat fordert Hilfe für Ältere bei Wohnungswechsel in Penzberg

Von: Wolfgang Schörner

Um „Wohnen für Ältere“, neuen Wohnungsbau und Wohnungswechsel geht es in dem Forderungskatalog des Penzberger Seniorenbeirats (Symbolfoto). © Wolfgang Schörner

Der Penzberger Seniorenbeirat hat einen Katalog mit Empfehlungen an Bürgermeister und Stadtrat formuliert, in dem es um „Wohnen für Ältere“ geht. So soll die Stadt Penzberg zum Beispiel eine Beratung für behindertengerechte Umbauten und Unterstützung bei Wohnungswechsel anbieten.

Penzberg – Die meisten älteren Menschen wollen daheim wohnen bleiben, viele können sich aber vorstellen, in eine kleinere Wohnung umzuziehen, zum Beispiel, weil die Kinder ausgezogen sind oder der Partner gestorben ist. Eine große Rolle spielt auch das barrierefreie Umfeld. Eine Umfrage zum Seniorenkonzept, das vor kurzem im Stadtrat vorgestellt worden ist, hat ergeben, dass sich etwa 20 Prozent der Menschen ab 55 Jahre in Penzberg einen Umzug vorstellen können. Ermittelt wurde, dass kleine 1,5- bis 2-Zimmer-Wohnungen in zentraler Lage gefragt sind.

Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit „Wohnen für Ältere“

Vor diesem Hintergrund hat sich eine Arbeitsgruppe des Penzberger Seniorenbeirats mit „Wohnen für Ältere“ beschäftigt. Das Ergebnis stellte jetzt Ingrid Hauptmann in der Seniorenbeiratssitzung vor: ein Katalog mit sechs Empfehlungen und Vorschlägen.

Vorschlag: Umzugspauschale bei Wohnungswechsel

So soll die Stadt zum Beispiel eine dauerhafte Beratung für behindertengerechte Umbauten und eine Unterstützung beim Wohnungswechsel anbieten. Laut Hauptmann soll die Stelle zum einen allgemein darüber beraten, welche bauliche Maßnahmen sinnvoll sind und gefördert werden, um in der eigenen Wohnung bleiben zu können. Zum anderen soll sie Menschen beraten, die in einer zu großen Wohnung leben und in eine kleinere Wohnung umziehen wollen, um so „wertvollen Wohnraum“ für Familien freizugeben. Dazu gehört auch, wie ein Umzug möglichst kostenneutral geschehen kann. Die Arbeitsgruppe nennt in diesem Zusammenhang als Vorschlag die Zahlung einer Umzugspauschale. In der Sitzung wurde zudem die Möglichkeit genannt, in solchen Fällen – wenn es um einen Verkauf geht – auf die Grunderwerbsteuer zu verzichten.

Leer stehende Wohnungen

Die Arbeitsgruppe empfiehlt der Stadt zudem, eine Übersicht über leer stehende Wohnungen und geringe Wohnraumauslastungen zu erstellen, zum Beispiel mittels der Daten zum Wasserverbrauch. Wie berichtet, war dies vor kurzem bereits Thema im Stadtrat. Demnach sind 24 städtische Wohnungen nicht belegt, großteils wegen Sanierungen. Auf die Frage, ob mittels Wasserzähler leer stehende private Wohnungen ermittelt werden können, hieß es damals jedoch, dass dies einer „datenschutzrechtlichen Würdigung“ bedürfe und den Stadtwerken außerdem nur Zählerverbräuche für ganze Gebäude, nicht aber für einzelne Wohnungen vorlägen.

Baugrund für Genossenschaften und Baugemeinschaften

Eine andere Forderung an die Stadt ist, bei der Vergabe ihrer Grundstücke Genossenschaften und Baugemeinschaften zu bevorzugen. Letzteres sind private Personen, die gemeinsam Wohnungen oder Mehrfamilienhäuser planen und bauen. Ebenso nennt der Katalog eine Vergabe in Erbbaurecht und mit vergünstigtem Erbpachtzins für preiswerten Wohnraum.

„Mut zu und Investitionen in neue Wohnmodelle“

Ebenso empfiehlt die Arbeitsgruppe „Mut zu und Investitionen in neue Wohnmodelle“ , zum Beispiel betreutes und integriertes Wohnen, Demenz-Wohngemeinschaften und die Integration von Arztpraxen in Wohnanlagen. Für die schnelle Schaffung von preiswertem Wohnraum schlägt sie auch temporäre oder dauerhafte „Wohn-Container“ vor. Außerdem setzt sich der Seniorenbeirat dafür ein, dass die Stadt einen Quartiersmanager einstellt, wie vom Seniorenkonzept vorgeschlagen wird.

Der Penzberger Seniorenbeirat stimmte dem Katalog geschlossen zu. Er geht nun an Bürgermeister und Stadtrat.