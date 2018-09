Seniorenheim Penzberg: Erster Sieg für Novita

Freude bei der Novita: Sie darf das Penzberger Seniorenheim vorerst nutzen. Das entschied das Gericht.

Penzberg – Im Streit um das Penzberger Seniorenheim an der Gartenstraße hat die Novita-Stiftung einen ersten Sieg errungen. Am Montag erließ das Landgericht München II die von der Hohenwarter Stiftung beantragte einstweilige Verfügung: Die Thomas-Wimmer-Stiftung (TWS) als neuer Besitzer sowie die Stadt werden verpflichtet, der Novita die Nutzung der Immobilie als Alten- und Pflegeheim ab dem 1. Oktober bis zum endgültigen Abschluss des Rechtsstreits „uneingeschränkt zu gewähren und ihr auch den Zutritt zu der Immobilie zu gewähren“. So steht es in dem Beschluss, der der Heimatzeitung vorliegt.

Das Gericht entschied „wegen Dringlichkeit“ ohne mündliche Verhandlung. Außerdem haben die Antragsgegner die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, der Streitwert wird auf 57 600 Euro festgesetzt. Allerdings können die Münchener TWS und die Stadt Widerspruch einlegen. Seit Wochen wird um das einstige städtische Seniorenzentrum gestritten. Die Novita beharrt darauf, dass sie mit der AWO Oberbayern eine gültige Vereinbarung über die Übernahme geschlossen habe. Der Wohlfahrtsverband ist bis 30. September Betreiber der Einrichtung – die Stadt hatte ihm schriftlich das Mandat erteilt, seinen eigenen Nachfolger zu suchen. Die Wahl fiel auf die Novita, deren Investorenmodell für den Heimbetrieb stieß jedoch im Stadtrat auf Kritik.

Kurz darauf verkaufte die Kommune ihr Heim samt Grundstück an die Thomas-Wimmer-Stiftung – diese möchte die AWO München-Stadt als Betreiber. Zwei Gespräche zwischen den beiden Stiftungen über einen vierjährigen Pachtvertrag für die Novita platzten. Am Freitag verstrich eine Frist, die Geschäftsführer Christoph Hofmann den beiden Antragsgegnern für einen Pachtvertrag gesetzt hatte. Hofmann ist zufrieden mit dem Gerichtsbeschluss: „Ab 1. Oktober muss uns ein gültiger Mietvertrag ausgestellt werden.“ Gleichzeitig signalisierte er Gesprächsbereitschaft, wenn der Betrieb angelaufen sei. Allerdings müssten Stadt und TWS zuerst ihre Verpflichtungen erfüllen– sprich, einen Pachtvertrag mit ihm abschließen.

Im Rathaus und bei der TWS lag der Gerichtsbeschluss nachmittags noch nicht vor. Die Thomas-Wimmer-Stiftung hatte aber „ein vorsorgliches Schreiben“, eine Schutzschrift, bei Gericht hinterlegt, bestätigte Vorstandsmitglied Max von Heckel. In diesen stehen üblicherweise Gegenargumente für den Fall einer einstweiligen Verfügung. Wird der Beschluss zugestellt, werde man Beschwerde einlegen. Die Stadt verweist auf den Verkauf ihrer Immobilie. „Wenn ein Pachtvertrag geschlossen werden kann, geht das nur über die Thomas-Wimmer-Stiftung“, so Kämmerer Hans Blank. Bürgermeisterin Elke Zehetner ist bereit, in dem Konflikt zu moderieren. Aber, so der Kämmerer: „Der wird durch die Novita leider verschärft.“