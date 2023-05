Pflegepersonal-Mangel: „Da brennt es“

Von: Wolfgang Schörner

Eine Bürgerwerkstatt war im vergangenen Oktober ein Baustein, der zum Entstehen des Seniorenkonzepts beigetragen hat. Etwa 40 Männer und Frauen, darunter der Seniorenbeirat, nahmen daran teil. Ebenso gab es in Penzberg einen Expertenworkshop und eine Umfrage, an der sich 3249 Menschen im Alter ab 55 Jahren beteiligt hatten. © Wolfgang Schörner

In zwölf Jahren werden in Penzberg schätzungsweise fast 2400 Menschen leben, die 75 Jahre und älter sind. Das sind etwa 25 Prozent mehr als heute. Um sich darauf einzustellen, hat die Stadt ein Seniorenkonzept entwickeln lassen. Darin geht es zum Beispiel um die Schaffung barrierefreier Wohnungen, seniorenfreundliche Wege und mehr Pflegeangebote.

Penzberg – Eineinhalb Jahre hat die Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung (AfA) im Auftrag der Stadt Penzberg an dem Seniorenkonzept gearbeitet. Nun liegt das 30 Seiten umfassende Werk vor. AfA-Geschäftsführerin Anja Preuß stellte es jetzt im Stadtrat vor. Das Konzept gibt Empfehlungen, wie sich Penzberg auf eine alternde Bevölkerung einstellen kann. „Das Thema ist uns allen sehr wichtig“, erklärte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU). „In vielen Bereichen sind wir gut aufgestellt.“ Zum Beispiel mit dem neuen Treff „Casa“, der verschiedene Angebote vernetzt. In anderen Bereichen müsse man aber nachbessern, sagte er.

Wohnen: Manche Senioren würden in barrierefreie, kleinere Wohnung umziehen

Ein wichtiger Punkt im Seniorenkonzept ist das Wohnen. Eine Umfrage in Penzberg hatte ergeben, dass viele Ältere selbstbestimmt zu Hause wohnen bleiben wollen, auch wenn sie auf Hilfe angewiesen sind, die „baulichen Gegebenheiten“ aber ein Problem darstellten, ihre Wohnungen also nicht barrierefrei oder rollstuhlgerecht sind. Manchmal ist sie auch einfach zu groß. Rund ein Fünftel der Befragten könnte sich zugleich vorstellen, innerhalb Penzbergs umzuziehen.

Das Seniorenkonzept empfiehlt der Stadt, die Wohnbaugenossenschaft dazu anzuhalten, barrierefreie Wohnungen zu schaffen und bestehende Wohnungen umzubauen. Wichtig, so die AfA, seien insbesondere kleine 1,5- bis 2-Zimmer-Wohnungen in zentraler Lage. Bayram Yerli (SPD) und Armin Jabs (BfP) sagten, dass jene Ältere unterstützt werden sollten, die umziehen wollen. So könnte die Stadt zum Beispiel zwischen ihnen und jungen Wohnungssuchenden vermitteln.

Seniorenkonzept: Von E-Bike-Ladestationen bis Fachärzte

Laut AfA ist ebenso das Wohnumfeld wichtig. Der öffentliche Raum muss laut Konzept barrierefrei gestaltet sein. Neben der Beseitigung von Stufen und Schwellen gehe es auch um ausreichend öffentliche Toiletten. Die Wege zu Lebensmittelgeschäften, Einzelhändlern und Dienstleistern müssen kurz und unkompliziert sein. Das Konzept empfiehlt seniorenfreundliche Fuß- und Radwege, den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Bikes, bessere Busfahrzeiten an Wochenenden sowie einen ehrenamtlichen Fahrdienst. Die Stadt, heißt es, sollte ebenso die Ansiedlung von Fachärzten unterstützen – wie gerade mit einer zweiten Augenarztpraxis geschehen.

Mangel an Pflegekräften: „Da brennt es“

Großen Raum im Konzept nimmt auch die Pflege ein. Laut Prognose, heißt es dort, werde der Pflegebedarf bis zum Jahr 2035 um 22 Prozent ansteigen. Dies bedeute, dass zwischen 700 und 830 Menschen Pflegebedarf haben werden. Die AfA stellt zwar fest, dass Penzberg zwei Seniorenheime hat und viele ambulante Dienste Betreuung anbieten. Das große Problem ist aber der Mangel an Pflegepersonal. Ludwig Schmuck (CSU) beschrieb dies anhand des AWO-Seniorenzentrums: Es hätte zwar freie Plätze, könne aber keine weiteren Menschen aufnehmen, weil das Personal fehle. „Da brennt es bei vielen Kommunen in Bayern“, sagte Anja Preuß. Dieses Thema müsse möglichst bald in Angriff genommen werden,

Seniorenkonzept: Wohnraum für Pflegekräfte schaffen

Um Pflegekräfte nach Penzberg zu holen oder in Penzberg zu halten, empfiehlt das Konzept zum Beispiel, für sie günstigen Wohnraum zu schaffen, eine Kinderbetreuung anzubieten, die an die Arbeitszeiten angepasst ist, Pflegeschüler mit kostenfreien Mobilitätsangeboten zu unterstützen und dabei mit verschiedenen Akteuren wie dem Pflegestützpunkt des Landkreises und der Penzberger Berufsfachschule für Pflege zusammenzuarbeiten.

Ebenso geht es in dem Konzept um Beratung und soziale Netzwerke. Empfohlen werden eine intensivere Information und eine Anlaufstelle als „Lotse im Hilfesystem“, die in Form des „Casa“-Treffs vor kurzem bereits eröffnet wurde. Ebenso vorgeschlagen wird ein Besuchsdienst, ein Patenschaftssystem für Veranstaltungen und die Ausweitung der örtlichen Nachbarschaftshilfe.

Empfehlung: Quartiersmanager soll Katalog abarbeiten

AfA-Geschäftsführerin Anja Preuß empfahl der Stadt abschließend, einen hauptamtlichen „Quartiersmanager“ einzustellen, um den umfangreichen Maßnahmenkatalog abzuarbeiten. Beim bayerischen Sozialministerium könnten dafür eine Anschubfinanzierung für vier Jahre in Höhe von 80.000 Euro beantragt werden.