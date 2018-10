Ein symbolischer Schlüssel für Novita - der Wechsel ist vollzogen

Seniorenzentrum in Penzberg

von Wolfgang Schörner schließen

Das neue Novita-Schild hängt bereits am Eingang des Seniorenzentrums in Penzberg. Am Montag fand an der Gartenstraße die symbolische Schlüsselübergabe statt, nachdem das Langericht München II am Freitag den Weg freigemacht hatte. Novita erklärte am Montag, der seit April – wegen der Unsicherheit – geltende Belegungsstopp sei beendet.