Silvester: Ruhige Nacht für Polizei, Einsatz für Bauhof

Silvester in Penzberg lief für die Einsatzkräfte erfreulich ruhig. Viel Arbeit hatte dagegen der Bauhof.

Eine erfreuliche Bilanz der Silvesternacht zog Penzbergs Polizei „Es war sehr, sehr ruhig“, heißt es bei der Inspektion. Einen ebenfalls ruhigen Jahreswechsel verlebte die Feuerwehr. Kommandant Christian Abt meldet keine Einsätze. Allerdings ging am Sonntagmittag der Alarm los. Gegen 13 Uhr wurde ein möglicher Wohnungsbrand an der Grube gemeldet. Die Wehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 35 Kräften an. Zum Glück war es nur ein Kaminbrand im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses. Der Schacht wurde mit einer Kugel geöffnet. Die Bewohner waren laut Abt durch einen Rauchmelder alarmiert worden. Im Einsatz war auch der Bauhof: Am Neujahrstag rückten ab 8 Uhr sechs Mann in der Innenstadt zum Aufräumen an. Rund zwei Kubikmeter Silvesterabfall kommen so jedesmal zusammen.

Andreas Baar