Ukraine-Krieg beeinflusst laufende Generalsanierung

Von: Franziska Seliger

Teilen

Die Generalsanierung der Turnhalle am Josef-Boos-Platz soll im September abgeschlossen sein. Zusätzlich zu den Arbeiten am Gebäude wurde kürzlich mit Arbeiten im Außenbereich begonnen. © Seliger

Seit bald sieben Jahren wird in der Sporthalle am Josef-Boos-Platz kein Sport mehr getrieben. Erst war sie Asylunterkunft, dann Dauerbaustelle. Zum Schulanfang im September soll sie nun fertig sein – hoffentlich, denn die Halle wird dringend gebraucht.

Penzberg – Wie weit die Generalsanierung der Turnhalle am Josef-Boos-Platz fortgeschritten ist, darüber erstattete Rodja Maier vom Sachgebiet Hochbau im Rathaus in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung Bericht und versicherte: „Es geht voran.“

Was den Innenbereich des Gebäudes betrifft, seien hier die Installationsarbeiten nahezu abgeschlossen und die Elektroarbeiten weit fortgeschritten. Die Decke im Inneren der Halle sei fertig und alle festinstallierten Sportgeräte seien eingebaut. Gerade werde die Brüstung für die Galerie angebracht. Außerdem liefen derzeit Fließen- und Trockenarbeiten.

Arbeiten im Außenbereich haben begonnen

Kürzlich hätten außerdem die Arbeiten im Außenbereich begonnen, so Maier. Unter anderem werden an der Ostseite der Halle eine neue Tartanbahn sowie eine Sprunggrube gebaut. Einer der nächsten Schritte sei dann der Bau eines neuen Parkplatzes. Außerdem werde eine Wiesenfläche angelegt.

Der beim Richtfest im Oktober 2021 anvisierte Fertigstellungstermin zum Schulanfang im September sei nach wie vor das Ziel. „Wir versuchen es zu halten, zum Schulanfang fertig zu sein“, sagte Maier. Hundertprozentig versprechen könne er das aber nicht. Denn im Zuge des Ukraine-Krieges gäbe es derzeit Lieferschwierigkeiten bei benötigtem Material. Unter anderem beim Sportboden, dessen Material aus Russland und der Ukraine käme. Im Zuge der Inflation gäbe es außerdem beauftragte Firmen, die jetzt mehr Geld forderten und drohten, sonst nicht zu arbeiten, so Maier weiter. „Da versuchen wir gegenzusteuern.“ Einfach sei die Situation aber derzeit nicht.

Lieferschwierigkeiten beim Material

Wie bereits mehrfach berichtet, hatte die Regierung von Oberbayern die Halle von Juni 2015 bis März 2016 als Asyl-Erstaufnahmestelle genutzt. Als die Halle wieder auf Vordermann gebracht werden sollte, wurden bauliche Mängel und schadstoffhaltige Dämmmaterialien entdeckt. In der Folge tauchten weitere Schäden auf. Im Februar 2018 ging man zunächst von Kosten für die Generalsanierung von rund 5,6 Millionen Euro aus. Im Herbst 2021 hatten sie sich auf geschätzte 11,8 Millionen Euro erhöht. In der Bauausschuss-Sitzung korrigierte Maier diese Zahl weiter nach oben. bei rund 12,78 Millionen Euro liege die aktuelle Kostenschätzung, wobei es sich dabei aber nur um eine „Prognose“ handele, wie Maier betonte. Denn in der derzeitigen Gemengelage aus Ukraine-Krieg, Lieferschwierigkeiten und Teuerung könne man keine genauen Einschätzungen abgeben. „Es ist im Moment nicht einfach.“

Für die Schulen und die Penzberger Vereine wäre eine baldige Fertigstellung der Turnhalle in jedem Fall wichtig. Erst im Frühling hatte Michaela Schott, die erste Vorsitzende des TSV in der Jahreshauptversammlung von einem Anstieg der Mitgliederzahlen – vor allem bei den Kindern – gesprochen und von Wartelisten für bestehende Sportangebote. Diese würde ihr Verein deshalb gerne erweitern, aber es fehle der Platz, um Übungsstunden abzuhalten. Dieses Platzproblem, könnte mit der Eröffnung der Sporthalle am Josef-Boos-Platz zumindest verringert werden.