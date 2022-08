Sporthalle seit sieben Jahren geschlossen: Endspurt bei Generalsanierung verlängert sich bis Herbst

Von: Wolfgang Schörner

Endspurt bei der Generalsanierung: die Sporthalle am Josef-Boos-Platz in Penzberg. © Wolfgang Schörner

Die Arbeiten an der Penzberger Sporthalle am Josef-Boos-Platz befinden sich auf der Zielgerade. Allerdings wird der Endspurt etwas länger dauern, als noch beim Richtfest erwartet. Ende Oktober soll die Generalsanierung nun beendet sein. Eröffnet wird die Turnhalle voraussichtlich nach den Herbstferien.

Penzberg – Weit fortgeschritten sind mittlerweile die Arbeiten. Innen sieht das Gebäude am Josef-Boos-Platz, das vor drei Jahren in einen Rohbauzustand zurückversetzt worden war, zumindest wieder wie eine Sporthalle aus. Die Unterkonstruktionen am Boden und an den Wänden sind vorhanden. Die Prallwände werden innerhalb der nächsten drei Wochen installiert, danach folgt der Sportbodenbelag. An den Decken hängen die Konstruktionen für Seile, Basketballkörbe und Ringe. Eingepasst werden noch die zwei Trennwände für die Dreifachhalle. Bei den Fenstern fehlt nur noch ein Teil der Innenverkleidung. Innerhalb der nächsten zwei Wochen sollen die Fliesen im Sanitärbereich verlegt sein. Gearbeitet wird ebenso an der Tribüne und am Foyer.

Beim Richtfest hatte es noch geheißen: Fertigstellung zum Schulstart 2022

Beim Richtfest im vergangenen Oktober hatte es geheißen, dass die Fertigstellung für September 2022 zum Schuljahresbeginn geplant sei. Noch Anfang Juli hielt das Stadtbauamt an dem Ziel fest, jedoch mit Fragezeichen und einem Hinweis darauf, dass es in Folge des Ukraine-Krieges zu Lieferschwierigkeiten und wegen des allgemeinen Fachkräftemangels zu Terminproblemen kommen könnte.

Klappt es mit der Eröffnung: „Das schaffen wir nicht“

Klappt es nun mit der Eröffnung zum Schulstart, auf den Sportvereine und Schulen hoffen? „Das schaffen wir nicht“, sagt Bauleiter Georg Engelbrecht, der mit Projektleiterin Michaela Kraft vom Münchner Architekturbüro „bh“ und Stadtbaumeister Justus Klement auf Bitten der Heimatzeitung vor Ort über den Stand der Arbeiten berichtet. Realistisch sei Ende Oktober, offiziell angepeilt werde eine Eröffnung nach den Herbstferien. Das wäre die zweite Novemberwoche. Die Außenanlagen, so Projektleiterin Kraft, sollen ebenfalls bis Ende Oktober fertig sein, zumindest alle befahrbaren und begehbaren Flächen.

Länger dauern wird es dagegen im Untergeschoss bei den Räumen der Schützen und der Kegler. Dafür habe der Schulbeginn als Ziel aber auch nicht gegolten, stellt Stadtbaumeister Klement klar. Für den Schießstand hatte es laut Projektleiterin Kraft wegen des Schallschutzes zudem eine technische Nachforderung gegeben, die den Innenausbau verzögert.

Lieferprobleme und Personalengpässe sorgen offenbar für Verzögerung

Ansonsten führten offenbar Lieferprobleme und Personalengpässe zu Verzögerungen. So musste für die Unterkonstruktion des Hallenbodens eine Alternative gesucht und diese laut Kraft erst geprüft werden. Ebenso hätten immer wieder Elektrobauteile nicht geliefert werden können. Wegen Corona hätten manche Firmen zudem Mannschaften in geringerer Zahl vor Ort gehabt, so die Projektleiterin. Verzögern sich die einen Arbeiten, pflanzt sich die Verspätung fort, erklärt sie. Wobei ihr zufolge die Situation grundsätzlich durch den Fachkräftemangel erschwert wird.

Kostenprognose: bleibt bei 12,78 Millionen Euro

Keine neuen Überraschungen gibt es, was die Kosten für die Generalsanierung angeht. Ende Juli lag die Kostenprognose bei 12,78 Millionen Euro. Sie gilt nach wie vor, wie Stadtbaumeister Klement nach Rücksprache mit dem Architekturbüro mitteilte. Allerdings war die Stadt 2018 noch von 5,6 Millionen Euro (ohne den Umbau der Vereinsräume) ausgegangen. Seit mittlerweile sieben Jahren wurde in der Turnhalle kein Sport mehr betrieben. Die Regierung von Oberbayern machte sie von Juni 2015 bis März 2016 zur Asyl-Aufnahmestelle. Danach wurden bauliche Mängel entdeckt, was letztlich zu der Generalsanierung führte.