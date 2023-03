Darmkrebs: „Therapien sind heute viel zielgenauer“ - Neue Verfahren am Krankenhaus

Von: Wolfgang Schörner

Über Darmkrebs sprechen Chefarzt David Anz und Chefärztin Susanne Rogers in der ersten „Penzberger Sprechstunde“ seit drei Jahren. © Wolfgang Schörner

Nach drei Jahren Pause setzt das Penzberger Krankenhaus seine erfolgreiche „Sprechstunde“-Reihe fort. Die Klinik will neue Therapien gegen Darmkrebs vorstellen und zur Vorsorge motivieren – passend zum bundesweiten Aktionsmonat März zur Darmkrebsvorsorge.

Penzberg – Den Neustart der „Penzberger Sprechstunde“ bestreiten der neue Chefarzt Prof. Dr. David Anz (Innere Medizin) und Chefärztin Dr. Susanne Rogers (Viszeralchirurgie) gemeinsam. Ihr Thema am Mittwoch 15. März, wird Darmkrebs sein – wie man ihm vorbeugt, ihn frühzeitig erkennt und heilt.

In den vergangenen fünf Jahren habe sich bei dem Thema relativ viel getan, sowohl bei der Vorsorge, als auch bei der Therapie, sagt Susanne Rogers, Chefärztin für Viszeralchirurgie und ärztliche Direktorin am Krankenhaus. Man könne heute Therapien „viel zielgenauer“ ausrichten. „Die Heilungschancen sind höher“, erklärt sie. Man gehe auch weniger aggressiv vor, was zum Beispiel zur Folge hat, dass seltener ein künstlicher Darmausgang nötig wird.

„Sprechstunde“-Vortrag: Ärzte wollen zu Vorsorgeuntersuchung motivieren

Motivieren wolle man an dem Abend auch zur Vorsorgeuntersuchung, erklärt Internist David Anz, der seit Januar Chefarzt am Penzberger Krankenhaus ist. Es gebe zwei von Fachgesellschaften empfohlene Verfahren: die Darmspiegelung und der Test auf Blut im Stuhl. Männer sollten dies im Alter ab 50 Jahren regelmäßig tun, Frauen ab 55 Jahren. Außer es bestehe eine familiäre Vorgeschichte, so Rogers. Dann sollte man bereits ab 45 nachschauen lassen. Dabei hat laut Anz die Darmspiegelung einen Vorteil: Darmkrebs, erklärt er, entstehe immer aus gutartigen Polypen. Bei der Darmspiegelung können sie sofort entnommen werden, bevor daraus Krebs wird.

Penzberger Chef-Internist stellt neue Verfahren vor

Vorstellen wird Chef-Internist Anz, der zuvor an der LMU-Klinik in München gearbeitet hat, auch zwei neue Verfahren, die ohne Operation auskommen und die man jetzt am Penzberger Krankenhaus anbietet beziehungsweise einführt. Bei dem einen geht es darum, bei komplizierten Polypen auch ein Stück der Darmwand zu entfernen. Beim zweiten relativ neuen Verfahren handelt es sich um die „Endoskopischen Submukosa-Dissektion“ (ESD), bei dem große Polypen in einem Stück entfernt werden. Nutzen kann man dieses Verfahren ihm zufolge auch bei einer frühen Stufe des Darmkrebses. Anz hat die Techniken bereits an der Uni-Klinik angewandt.

„Möglichst wenig invasive Verfahren bei größtmöglicher Sicherheit“

Ziel sei, so Bauchchirurgin Rogers, „möglichst wenig invasive Verfahren bei größtmöglicher Sicherheit“ anzuwenden, also den Patienten so wenig wie möglich zu belasten. In der Chirurgie wird deshalb möglichst auf die Schlüssellochtechnik gesetzt, einer Technik, bei der große Schnitte entfallen und die Operation quasi innerhalb der geschlossen Bauchhöhle stattfindet. „Patienten sollen zur Vorsorge gehen, sie brauchen keine Angst davor haben“, appelliert Rogers. Und wenn es eine Diagnose gebe, bräuchten sie keine Angst vor der Therapie haben, erklärt sie.

Neuer Ansatz in Krebsmedizin: die Immuntherapie

Eingehen wird Anz am Mittwoch auch auf einen neuen Ansatz in der Krebsmedizin: die Immuntherapie, die es erst seit wenigen Jahren gibt. Dabei sollen Medikamente das Immunsystem so beeinflussen, dass es den Krebs bekämpft. Roche zum Beispiel arbeitet an solchen Immuntherapien.

Sprechen werden die Mediziner auch über Vorbeugung. Die Ernährung sollte ballaststoffreich sein und wenig rotes Fleisch beinhalten, so Anz. Ein Risikofaktor sei das Rauchen. Auf die Frage, ob Aspirin, wie es heißt, vorbeugend wirkt, erklärt er, dass dies möglicherweise der Fall ist. Aber es sei ein Medikament, dass Nebenwirkungen zur Folge haben kann. Allgemein empfehlenswert sei dies also nicht.

Die „Penzberger Sprechstunde“ war 2007 vom damaligen ärztlichen Direktor Dr. Florian Brändle eingeführt worden. Seither gab es über 100 Vortragsabende, die je nach Thema 50 bis 200 Besucher zählten. Der letzte Vortrag vor der Corona-Zwangspause war im Februar 2020.

Neustart der „Penzberger Sprechstunde“ am Krankenhaus

Das Penzberger Krankenhaus lädt alle Interessenten für Mittwoch, 15. März, ab 19 Uhr zum Vortrag „Darmkrebs vorbeugen, frühzeitig erkennen und heilen“ in der Reihe „Penzberger Sprechstunde“ ein. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Es herrscht Maskenpflicht.