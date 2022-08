Stadt bereitet sich auf drohenden Energie-Notstand vor - und dreht an den Klimaanlagen

Von: Wolfgang Schörner

Rathaus in Penzberg - Außenfassaden werden nicht mehr beleuchtet. © Wolfgang Schörner

Klimaanlagen kühlen weniger, das Rathaus wird nicht mehr angestrahlt, städtische Brunnen sprudeln nur noch einige Stunden: Dies gehört zu einem Maßnahmenpaket, das die Stadt Penzberg wegen des drohenden Energienotstands und der steigenden Preise für ihre öffentlichen Gebäude geschnürt hat.

Penzberg – Überall in Deutschland wird in Kommunen überlegt, wie Energie eingespart werden kann. Als Stadt habe man da eine Vorbildfunktion, erklärt Karl Schwarzbeck von der städtischen Umwelt- und Klimaschutzabteilung in Penzberg. Er stellte vor kurzem ein Maßnahmenpaket vor, dass sich auf die Schnelle umsetzen lässt. Dazu gehört zum Beispiel, dass – für kältere Tage – die Solltemperatur der Heizungen in öffentlichen Gebäuden von 21 auf 19 Grad reduziert wird.

Bürgermeister: Bereiten uns auf einen Gasnotstand vor

Man bereite sich auf den Gasnotstand vor, so Bürgermeister Stefan Korpan (CSU. Seit 23. Juni gilt in Deutschland die Alarmstufe. Die nächste und letzte Stufe wäre die Notfallstufe. Korpan stellte zugleich klar, dass das städtische Maßnahmenpaket öffentliche Gebäude betrifft. Bei städtischen Wohngebäuden werde man die Temperaturen nicht herunterfahren. Seitens der Stadt würden auch keine Turnhallen geschlossen. So etwas müsse von Regierungsseite kommen, sagte er.

Penzberger Maßnahmenpaket umfasst sieben Punkte

Sieben Punkte umfasst das städtische Paket für die eigenen öffentlichen Gebäude. In den Ferienzeiten werden in den Schulen und Turnhallen demnach sowohl die Heizung als auch der Warmwasserbetrieb komplett ausgeschaltet. Das gilt bereits für die laufenden Sommerferien. Gedreht wird ebenso an den Klimaanlagen in öffentlichen Gebäuden. Laut Schwarzbeck wird deren Solltemperatur von 24 auf 26 Grad erhöht. Gekühlt wird erst ab dieser Temperatur. Ebenso werden alle elektrischen Durchlauferhitzer an den Einzelwaschbecken ausgeschaltet.

Zum Paket gehört ebenso, die automatischen Lichtsensoren neu einzustellen. Das Licht soll „möglichst kurz“ brennen, so Schwarzbeck. Nicht mehr angestrahlt werden zudem Außenbereiche und Fassaden, zum Beispiel am Rathaus und Museum. Außerdem wird die Laufzeit der städtischen Brunnen auf 12 bis 18 Uhr begrenzt.

Betroffen sind alle städtischen Gebäude und Objekte - außer Wohnhäuser

Betroffen seien alle städtischen Gebäude und Objekte (außer Wohnhäusern), die von Hausmeistern betreut werden, so Schwarzbeck. Mit den Hausmeistern seien die Maßnahmen bereits im Juli besprochen worden. Sie sollen „ab sofort bis auf Widerruf“ gelten. Eine Einschränkung gibt es: Es dürfen keine Gebäudeschäden oder Schäden an Ausstellungsstücken im Museum entstehen. Laut Schwarzbeck handelt es sich um einen ersten Schritt. Dauer und Umfang der Einsparungen könnten je nach Situation angepasst werden.

Christine Geiger (CSU) bat in der jüngsten Stadtratssitzung, angesichts der hohen Stromkosten auch die Friedhofsgebäude in den Blick zu nehmen Katharina von Platen (Grüne) sagte, dass zu überlegen wäre, in den Ferienzeiten die Heizung und den Warmwasserbetrieb in Schulen und Turnhallen grundsätzlich abzuschalten.

Kämmerer warnt vor galoppierenden Energiekosten

Stadtkämmerer Hans Blank warnte zudem in der Haushalt-Sondersitzung, dass die Energiekosten der Stadt noch große Probleme bereiten werden. Ihm zufolge wurden bereits die zuletzt im Haushalt angesetzten Zahlen übertroffen. „Die Ansätze sind uns davongelaufen.“ Blank appellierte, dass weitergehende Energieeinsparungen beschlossen werden müssten. Das vorhandene Maßnahmenpaket sei „nur ein kleiner Sprung“.

Umrüstung der Straßenbeleuchtung in der Innenstadt

Schon seit Längerem ist die Stadt zum Beispiel bemüht, alle Leuchten an Straßen und Wegen auf LED umzurüsten. Sie rechnet mit einer Energieeinsparung von circa 63 Prozent. Etwa zwei Drittel der rund 2200 Lichtpunkte sind noch nicht umgerüstet. Ende 2021 hatte Jens Weißflog vom Stadtbauamt das Vorhaben vorgestellt. Die Förderanträge sind längst gestellt, die Stadt wartet allerdings noch auf eine Antwort. Zu dem Vorhaben gehört auch, in der Innenstadt die 72 Bodenstrahler, die die Bäume von unten anleuchten, auf LED umzurüsten, was vor einigen Monaten im Stadtrat kontrovers diskutiert wurde. Ob es tatsächlich bei den Baumstrahlern bleibt, muss der Stadtrat noch entscheiden.