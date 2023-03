Stadt droht Grünflächen-Parkern: „Ich parke mein Auto auch nicht in deinem Vorgarten“

Von: Wolfgang Schörner

Wegen Baustellen nahe dem Karl-Wald-Stadion sind Parkplätze weggefallen. Manche Autofahrer weichen auf Grünflächen aus. © Wolfgang Schörner

Die Stadt Penzberg appelliert, Fahrzeuge nicht auf Grünflächen abzustellen, und droht mit Konsequenzen. Ein Problem besteht am Karl-Wald-Stadion. Dort fehlen Parkplätze wegen zwei Baustellen.

Penzberg – Die Stadt Penzberg appelliert an Autofahrer, Grünflächen und Grünstreifen entlang der Straßen nicht als Parkfläche zu missbrauchen. „Ich parke mein Auto auch nicht in deinem Vorgarten“, heißt es in einer Mitteilung von Ordnungsamtsleiter Joachim Bodendieck und Carl-Christian Wippermann, Leiter der Klima- und Umweltschutzabteilung. Sie kündigen an, dass in den kommenden Wochen verstärkt kontrolliert wird und gegebenenfalls gebührenpflichtige Verwarnungen verhängt oder Bußgeldverfahren eingeleitet werden.

Problem tritt derzeit vermehrt am Sportstadion auf

Auf Nachfrage zum Anlass des Appells erklärte die stellvertretende Ordnungsamtsleiterin Ursula Henze, dass das Problem derzeit vermehrt am Sportstadion wegen der angespannten Parksituation auftrete. Dort würden häufiger Autos auf den Grünflächen an der Karl-Wald-Straße abgestellt. Wie berichtet, verlegen die Stadtwerke an der Straße momentan Fernwärmeleitungen, weshalb ein Teil der Parkplätze nicht zur Verfügung steht. Wegen der Baustelle für das neue Kinderhaus sind zudem schon vor längerer Zeit die Parkplätze an der Nonnenwaldstraße weggefallen.

„Sie kämpfen täglich um ihre Daseinsberechtigung“

Carl-Christian Wippermann argumentiert, dass bereits verhältnismäßig kleine Flächen einen wichtigen Beitrag für den Arten- und Umweltschutz leisten würden. Dazu zählten auch die städtischen Grünflächen entlang der Straßen. Diese würden „täglich um ihre Daseinsberechtigung“ kämpfen, schreibt er in der Mitteilung. „Dabei können Grünstreifen einen positiven Effekt selbst auf die Verkehrssicherheit haben und überdies als Lärmschutz dienen.“

Verstärkte Kontrollen und Bußgelder

Laut städtischem Ordnungsamt droht nach der Straßenverkehrsordnung beim Parken auf einer Grünfläche ein Bußgeld. Demnach gelte: „Ist der Grünstreifen nicht ausreichend befestigt, darf auf diesem nicht geparkt werden.“ Das Parken, heißt es weiter, sei laut Straßenverkehrsordnung auf einer solchen Grünfläche auch untersagt, wenn diese zum Bürgersteig oder zu einem Radweg gehört. In diesem Fall können Sanktionen nach dem Bußgeldkatalog für unerlaubtes Parken auf dem Geh- oder Radweg drohen. Alternativ sehe der Bußgeldkatalog aber auch den Tatbestand „Unerlaubte Nutzung des Grünstreifens“ vor, teilt das Ordnungsamt mit. Dabei handle es sich um einen Verstoß gegen die Vorgaben zur Straßenbenutzung durch Fahrzeuge.