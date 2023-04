Nicht gerade ein „Schnäppchen“: Effizienzhaus-Standard würde bis zu 29 Millionen Euro kosten

Stadt Penzberg rechnet nach: Sanierung ihrer Wohnhäuser

Von Wolfgang Schörner schließen

Sehr teuer käme es der Stadt Penzberg, wenn sie ihre Wohngebäude so sanieren würde, dass sie den Standard eines Effizienzhauses erhalten. Für 59 Häuser mit 117 Wohnungen hat sie die Kosten nun ermitteln lassen. Das Ergebnis: Allein für diese 59 Häuser müsste sie, je nach Standard, bis zu 29 Millionen Euro aufbringen.

Penzberg – Viele Wohnhäuser, die sich im Eigentum der Stadt befinden, sind recht alt. Entsprechend lässt die Dämmung zu wünschen übrig. Die Gebäude an der Bürgermeister-Rummer-Straße sind zum Beispiel in den 1930er Jahren entstanden. Andere stammen aus den 1950er und 1960er Jahren. Die Stadt Penzberg hat nun für den größten Teil ihrer Wohngebäude ermittelt, wie deren Zustand ist und was es kosten würde, sie so energetisch zu sanieren, dass sie einen Effizienzhaus-Standard 50 beziehungsweise 70 haben. Dies geschah parallel zur Erneuerung der Energieausweise für diese Häuser.

Stadt Penzberg: Kostenschätzung für 59 Wohnhäuser

Eine Kostenschätzung für die 59 Wohnhäuser mit 117 Wohnungen stellte Karl Schwarzbeck von der städtischen Umwelt- und Klimaschutzabteilung vor kurzem im Bau- und Umweltausschuss vor. Demnach müsste die Stadt knapp 21,1 Millionen Euro investieren, wenn sie bei ihnen den Standard eines Effizienzhauses 70 erreichen will. Sogar fast 29,2 Millionen Euro würde es kosten, wenn es der bessere Standard eines Effizienzhauses 55 werden soll. Zugrunde gelegt wurden dabei die aktuellen Baupreise. Für die einzelnen Wohnhäuser wird jeweils mit mehreren hunderttausend Euro gerechnet.

Energieverbrauch würde um 76 bis 82 Prozent sinken

Andererseits könnte bei einer energetischen Sanierung der Wohnhäuser aber auch viel Energie gespart werden. Aktuell beträgt laut Zustandsbericht der Primärenergiebedarf dort im Schnitt 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Beim Standard als Energiehaus 70 würde er sich um circa 76 Prozent verringern, beim Standard als Energiehaus 55 sogar um etwa 82 Prozent, hieß es.

„Ein Schnäppchen“, kommentierte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) ironisch die Kostenschätzung. Und ernsthaft: In der Rechnung sei noch keine Modernisierung enthalten, zum Beispiel die Erneuerung alter Strom- und Wasserleitungen. Nehme man sich ein Gebäude vor, sagte er, würde man dies sinnvollerweise ebenfalls machen. Was bedeutet: Es kämen noch die Modernisierungskosten obendrauf.

Stadt und Stadtwerke sollen Anschluss ans Fernwärmenetz prüfen

Sebastian Fügener (Grüne) erklärte, der Bericht sei ein wichtiger Start. Bezüglich der Kosten sehe er es aber so wie der Bürgermeister, die 20 Millionen Euro habe man nicht im Haushalt. Fügener warb zugleich dafür, zusammen mit den Stadtwerken zu prüfen, welche Häuser an das Fernwärmenetz angeschlossen werden könnten. Bedarf sieht er an der Bürgermeister-Rummer-Straße, wo noch viel mit Einzelöfen geheizt wird. Außerdem regte er eine Art Prioritätenliste an, um zu sehen, wo am meisten Handlungsbedarf besteht.

„Wir müssen jetzt etwas machen und Geld in die Hand nehmen“, sagte Martin Janner (PM). Die Gebäude müssten priorisiert werden. Als vernünftig bezeichnete Janner zudem einen Anschluss an das Fernwärmenetz.

Prioritäten liegen bei anderen Gebäuden: Größerer Effekt bei Schulzentrum

Stadtbaumeister Justus Klement erinnerte daran, dass es vor einigen Jahren, als es um die Prioritäten bei der energetischen Sanierung ging, die klare Empfehlung gab, nicht die Wohnhäuser vorzuziehen, sondern Gebäude, bei denen der größere Effekt erzielt werden kann. Zu den größten Energieverbrauchern zählten ihm zufolge damals das Wellenbad, an dessen Stelle derzeit ein energieeffizienteres Familienbad entsteht, und die Stadthalle, die mittlerweile saniert wurde. Der nächste große energetische Vorteil entstünde bei der Bürgermeister-Prandl-Schule, so Klement. Die steht, wie berichtet, beim Energieverbrauch aktuell mit deutlichem Abstand an der Spitze der städtischen Gebäude.