In Penzberger Innenstadt sollen drei Winterlinden gefällt werden - Standort mit Mordnacht-Vergangenheit

Von: Wolfgang Schörner

Drei Winterlinden an der Bahnhofstraße nahe der Hauptkreuzung werden im Herbst gefällt; zwei davon sieht man hier im Bild, die dritte befindet sich auf der anderen Seite der Bushaltestelle. © Wolfgang Schörner

Die Stadt Penzberg wird im kommenden Herbst drei alte Linden an der Bahnhofstraße nahe der Hauptkreuzung fällen. Das Okay hat sie sich am Dienstagabend im Bauausschuss geholt. Die Bäume seien krank, hieß es. Einer der Standorte hat eine Vergangenheit, die in die Zeit der Penzberger Mordnacht zurückreicht.

Penzberg – Bäume in der Innenstadt – das ist ein sensibles Thema. Fast 20 Jahre ist der Kastanien-Streit her, der viele Penzberger in Aufruhr versetzte. Damals wurden für den Umbau der Bahnhofstraße zahlreiche Bäume geopfert. Am Dienstagabend hieß es nun im Bauausschuss, dass drei Winterlinden an der Bahnhofstraße aus Sicherheitsgründen gefällt werden müssten. Die Befürchtung: Äste könnten brechen oder der ganze Baum umfallen und auf die Straße oder den Gehsteig stürzen. Die drei Bäume, siebeneinhalb und neun Meter hoch, stehen an der Bahnhofstraße nahe der Hauptkreuzung beidseits der Bushaltestelle.

Bei Kontrolle wurde Fäule festgestellt: Gefahr für Passanten

Carl-Christian Wippermann von der Klima- und Umweltschutzabteilung erklärte, dass die städtische Baumkontrolleurin bei Regelkontrollen „verdächtige Schädigungen“ festgestellt habe. Um Zweifel auszuräumen seien die drei Bäume im vergangenen Jahr eingehend untersucht worden. Das Fazit: Die Winterlinde, die direkt vor der Kreuzung steht, sei bruchgefährdet. Zu beobachten sei eine „zügig voranschreitende Fäule“. Der Baum müsse im Herbst 2023 entnommen werden. Nicht ganz so schlimm sieht es laut Untersuchung bei den anderen zwei Winterlinden rechts und links vom Buswartehäuschen aus. Diese Bäume, heißt es, könnten noch circa zwei bis sechs Jahre am Standort erhalten bleiben. Eine langfristige Prognose sei aber nicht möglich.

Neupflanzungen: Vier bis fünf Meter hohe Silberlinden

Als ein Problem bezeichnete Wippermann die kleinen Pflanzgruben und den Standort, mit denen Winterlinden schwer zurechtkommen würden. Er schlug zugleich vor, als Ersatz vier bis fünf Meter hohe Silberlinden zu pflanzen, die dort besser geeignet seien – dieselbe Baumart, die schon bei den anderen Neupflanzungen auf der südlichen Seite der Bahnhofstraße (auf der anderen Seite stehen japanische Kirschen) verwendet wurden.

Bauausschuss-Mehrheit gibt Okay für Fällung

Eine Bauausschuss-Mehrheit beschloss am Ende, gleich alle drei Winterlinden im Herbst fällen zu lassen sowie „zeitnah“ die Ersatzbäume zu pflanzen. Anderer Meinung waren Jack Eberl (FLP) und Martin Janner (PM). Eberl plädierte, nur den einen Baum direkt vor der Hauptkreuzung zu fällen und die anderen beiden erst einmal stehen zu lassen. Nicht gelten lassen wollte er das Argument, dass man sich Kosten spare, wenn die Baumfäller nur einmal anrücken müssten. Janner („Es gefällt mir, dass die FLP grüne Züge bekommt“) sagte, dass Bäume erhalten bleiben sollten, solange es vertretbar sei.

Historischer Standort: Penzberger Mordnacht

In der Debatte erwähnte Hardi Lenk (SPD), dass es sich an der Hauptkreuzung um einen historischen Baumstandort handle. Deshalb sollte der Ersatz genau an dieser Stelle gepflanzt werden, sagte er. Gemeint war, dass dort am 28. April 1945 eines der Opfer der Penzberger Mordnacht erhängt worden war. Den damaligen Baum gibt es laut Lenk aber nicht mehr. Die bestehende Linde wurde ihm zufolge erst später gepflanzt. Nach dem Baumgutachten, das 2005 während des Kastanien-Streits entstand und alle Bäume in der Innenstadt erfasste, ist diese Linde heute schätzungsweise 50 Jahre alt.

Max Kapfer vom Denkmalverein will Baum erhalten

Laut Rathaus wurde über den Zustand der Bäume vorab Max Kapfer vom Denkmalverein informiert, der vor fast 20 Jahren gegen die Fällung der Kastanien kämpfte. Kapfer bestätigte am Mittwoch auf Nachfrage, dass er informiert worden sei. Das Alter der Linde an der Hauptkreuzung bezweifelt er aber. Er hält es für möglich, dass dies noch jener Baum ist, an dem 1945 Albert Grauvogel erhängt wurde. Er plädiert deshalb, den Baum zu erhalten. Kapfer will Kontakt zu einem Landschaftsarchitekten in Weilheim und zur damaligen Baumgutachterin Karla Melka-Müller aufnehmen. Sollte das alles nichts nützen, lautet sein Vorschlag, aus dem Baumstamm eine Skulptur zu fertigen, als Erinnerung an die Mordnacht.

Einen Ersatz gibt es übrigens auch für einen Baum an der Bahnhofstraße, der an der Einmündung zur Zweigstraße stand. Ein Auto war beim Ausparken gegen den Baum gekracht. Er musste gefällt werden.