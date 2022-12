„Inventar“ der Stadt: Abschied für Thomas Sendl - mit Fendrichs „Weilst a Herz hast wia a Bergwerk

Von: Wolfgang Schörner

Applaus für den Neu-Ruheständler: Die Kollegen der Penzberger Stadtverwaltung bereiteten Thomas Sendl (Mitte) am Dienstagvormittag ein Fest vor dem Rathaus – mit Fendrich-Lied, Glühwein und Grillwürsten. © Wolfgang Schörner

38 Jahre lang arbeitete Thomas Sendl für die Stadt Penzberg. Angefangen hatte er als Chef des Jugendzentrums. Zuletzt leitete er die Abteilung für Kommunikation, Kultur und Wirtschaft. Am Dienstag war sein letzter Arbeitstag vor dem Ruhestand. Und zum Abschied gab’s ein Ständchen am Stadtplatz: „Weilst a Herz hast wia a Bergwerk.“

Penzberg – Thomas Sendl hat für die Stadt viele große Feste, Feiern und Jubiläen organisiert. Am Dienstag wurde er selbst überrascht von einem Fest. Der 65-Jährige saß mit Rathaus-Chef Stefan Korpan im Bürgermeister-Zimmer, als vom Stadtplatz Gitarrenklänge zu hören waren. Als Sendl ans Fenster trat, standen unten seine Kollegen und sangen Rainhard Fendrichs „Weilst a Herz hast wia a Bergwerk“ – was ihn, einen humorvollen, zugänglichen und empathischen Menschen, gut beschreibt. Es ist auch ein Lied, das Sendl vor fast zehn Jahren bei einem legendären Auftritt zum 74-Nationen-Fest mit Gerhard Prantl und Michael Wiesner selbst gesungen hatte – damals als Hymne auf Penzberg.

Thomas Sendl gehörte zum „Inventar“ der Stadt

„Es ist eine tolle Stadt, ich habe 38 Jahre gern für sie gearbeitet.“ So hatte es der gebürtige Peißenberger vergangene Woche bereits bei der Verabschiedung durch den Stadtrat gesagt. Er gehöre „zum Inventar“, so Bürgermeister Korpan, der ihm am Dienstag für seinen Einsatz und seine Arbeit dankte.

Von „High Sierra“ bis „Broadway Nights“

Am 1. Januar 1984 war Sendl, damals 26 Jahre alt, nach Penzberg gekommen, um das neue Jugendzentrum zu leiten. Es war noch ein Rohbau. Der Sozialpädagoge und die Jugendlichen bauten es aus. Die Jahre als Juze-Leiter seien sehr fordernd und prägend gewesen. „Aber es war auch sehr schön“, erzählt Sendl. Beim Wändestreichen lernte er damals auch Christian Benke kennen, mit dem er später in der Folkband „High Sierra“ sang und spielte, die in wechselnder Besetzung bis vor fünf Jahren bestand. Aus der Band kam einst auch die Idee zu den Musical-Konzerten „Broadway Nights“, die in Penzberg vor über 20 Jahren für Furore sorgten und bei denen Sendl – wie zuvor bei „Jesus Christ Superstar“ – selbst auf der Bühne stand.

1990 wechselte Thomas Sendl vom Juze ins Rathaus

1990 wechselte Sendl, der seit bald 30 Jahren mit Ute Frohwein-Sendl verheiratet ist, ins Rathaus. Anfangs war er zuständig für Jugendarbeit in der Abteilung für Jugend, Sport und Freizeit – und damit praktisch der erste städtische Jugendpfleger im weiten Umkreis. Später stieg Sendl zum Abteilungsleiter auf. Die Aufgaben wurden zugleich umfangreicher. Hinzu kamen mit der Zeit die Verantwortung für die Museen, die Kultur, die Öffentlichkeitsarbeit, mit der die Stadt Penzberg damals beinahe exotisch war, und die Wirtschaft. Ab 2020 leitete Sendl die Abteilung für Kommunikation, Kultur und Wirtschaft.

Was ihm in Erinnerung bleibt? Natürlich die „Broadway Nights“, die Arbeit für die Museen und die Sportstätten. Und die vielen Stadtfeste und Jubiläen, die er mit seinem Team organisiert hat und die so locker daherkamen, dass man die viele Arbeit im Hintergrund höchstens erahnen konnte.

„Ich bereue nichts“ - auch wenn es Tiefs gab

Würde er es noch einmal machen? „Ich bereue nichts“, sagt Sendl, der in den 38 Jahren vier Bürgermeister erlebte. Auch wenn es „Hoch und Tiefs“ gegeben habe. Ein Tief war, als Bürgermeisterin Elke Zehetner 2016 seine Abteilung auflöste. „Da war ich bitter enttäuscht“, gesteht Sendl. Er wolle aber nicht nachtarocken. Am meisten gefordert habe ihn damals, mit einem Miniteam die Feiern zum 100-Jährigen der Stadt zu organisieren. Ohne Iris Futterknecht und Monika Uhl und dem Engagement des Bauhofs wäre es nicht möglich gewesen. Diese Feiern, sagt er, seien zugleich das „Highlight meiner beruflichen Karriere“ gewesen – man könnte auch Meisterstück sagen.

Jetzt Herr des eigenen Terminkalenders

Von seinen Kollegen in der Stadtverwaltung hat Sendl zum Abschied neben dem Fendrich-Lied den freundschaftlichen Rat bekommen, den „Off-Boarding-Prozess“ in Gang zu setzen. Was das ist, wusste er erst, als er den Brief genauer las: Saustall aufräumen, private Daten vom Computer löschen und verwelkte Pflanzen in den Biomüll werfen. „Das habe ich hinter mich gebracht“, sagt Sendl schmunzelnd. Und nun? Er wolle wieder anfangen, Musik zu machen. Außerdem „gibt es viele Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, CDs, die ich noch nicht gehört habe, und Wanderstrecken, die ich noch nicht gegangen bin.“ Am allermeisten freue er sich aber, „Herr des eigenen Terminkalenders zu sein, wo mich höchstens meine Frau buchen kann“.