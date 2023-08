Stadt versilbert sechs Baugrundstücke - Zuschlag für das höchste Angebot

An der Stichstraße, die vom Daserweg abzweigt, verkauft die Stadt jetzt vier Wohnbaugrundstücke. Sie liegen am Ende der Stichstraße, rechts davon. Auf der linken Seite der Stichstraße sollten eigentlich Mehrfamilienhäuser entstehen. Dieses Projekt hat die Stadt aus finanziellen Gründen auf Eis gelegt; im Hintergrund die „Neue Heimat“.

Best-Price-Verfahren in Penzberg

Von Wolfgang Schörner

Die Stadt Penzberg versucht derzeit, sechs Baugrundstücke in Reindl und in Steigenberg zu verkaufen, und zwar im sogenannten „Best Price“- Verfahren. Zum Zuge kommen dabei jene Kaufwilligen, die bis 11. August das höchste Angebot abgeben. Als Mindestgebot nennt die Stadt jeweils 1100 Euro pro Quadratmeter.

Penzberg - Aus dem Best-Price-Verfahren erhofft sich die Stadt Penzberg - angesichts der angespannten Finanzlage - einen Millionen-Betrag. Zum einen geht es um vier städtische Grundstücke im Bereich des Neubaugebiets am Daserweg in Reindl. Sie liegen am Ende der neuen Stichstraße – zwischen dieser Sackgasse und den östlich davon entstandenen neueren Wohnhäusern. Sie haben eine Größe zwischen 351 und 376 Quadratmetern. Entstehen könnten dort Wohnhäuser mit je einer Wohneinheit und zwei Vollgeschossen.

Vier städtische Grundstücke liegen im Baugebiet am Daserweg

Davon, dass die Grundstücke im „Best Price“-Verfahren verkauft werden könnten, war bereits im vergangenen Jahr bei einer Bebauungsplan-Diskussion im Bauausschuss gemutmaßt worden. Momentan auf Eis liegt dagegen, wie berichtet, das Wohnbauprojekt auf der westlichen Seite der Stichstraße, also zwischen der Sackgasse und der Montessori-Tagestätte. Dort sollten eigentlich drei Mehrfamilienhäuser entstehen. Die Stadt verschob das Projekt aber aus finanziellen Gründen.

Zwei Grundstücke: Jeweils über 500 Quadratmeter in Steigenberg

Zwei weitere Wohnbaugrundstücke im „Best Price“-Verfahren will die Stadt zudem in Steigenberg an der Ecke von Wankstraße und Fischhaberstraße verkaufen. Beide sind über 500 Quadratmeter groß. Dort können Häuser mit je zwei Wohneinheiten und zwei Vollgeschossen entstehen. Sie Stadt hatte dort vor kurzem das Heiglhof-Feldkreuz abbauen lassen, um es zu sanieren und an anderer Stelle wieder aufzustellen.