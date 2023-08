Die Stadt und ihre Mietwohnungen: 261 im Eigentum und Belegungsrecht für Hunderte mehr

Von: Wolfgang Schörner

261 Mietwohnungen sind im Eigentum der Stadt Penzberg, einige davon befinden sich an der Bürgermeister-Rummer-Straße. © Wolfgang Schörner

Die Stadt Penzberg ist derzeit Eigentümerin von 261 Mietwohnungen. Weitere 149 Wohnungen kommen nächstes Jahr westlich der Birkenstraße hinzu. Außerdem hat sie bei 486 Wohnungen, die anderen Eigentümern gehören, das Belegungsrecht. Andererseits stehen auf ihrer Liste 308 Wohnungssuchende.

Penzberg – Die Stadt Penzberg hat eine Übersicht über ihren Wohnungsbestand vorgelegt. Die PM-Fraktion hatte dies beantragt und zugleich eine Strategie für bezahlbaren Wohnraum gefordert. Demnach ist die Stadt derzeit Eigentümerin von 225 vermieteten Wohnungen, von denen 36 seniorengerecht sind. Weitere 36 Wohnungen gehören ihr ebenfalls, sind aber nicht vermietet, weil sie aktuell oder in Kürze saniert würden. Nächstes Jahr kommen 149 städtische Mietwohnungen im Neubaugebiet westlich der Birkenstraße hinzu. Dann erhöht sich die Zahl der Mietwohnungen im Eigentum der Stadt auf 410.

Das Rathaus teilte zudem mit, dass sich die Größen zwischen 35 und 100 Quadratmeter bewegen, wobei Ein- und Zwei-Zimmerwohnungen überwiegen. Die Kaltmiete ihrer Wohnungen liege bei durchschnittlich 7,50 Euro pro Quadratmeter. Sie befinde sich „innerhalb der vom Landratsamt Weilheim-Schongau veröffentlichten Richtwerte „für angemessene Unterkunftskosten“.

Die Stadt wies zudem darauf hin, dass sie bei 486 Wohnungen anderer Eigentümer das Belegungsrecht ausübe. Davon gehören allein 397 Wohnungen der Wohnbau Weilheim GmbH. Als weitere Eigentümer nennt sie die Gesellschaften Schätzl & Bauer (36 Wohnungen), Vonovia (24 Wohnungen) und Oberbayerische Heimstätte (27 Wohnungen). Damit habe man, ohne die nicht vermieteten Wohnungen, Zugriff auf 860 Wohnungen, bilanzierte das Rathaus. Das „Angebot an Wohnraum dieser Art“, heißt es, werde zudem ergänzt von der Wohnungsbaugesellschaft Penzberg mit 342 Wohnungen, deren Mietniveau unter dem der Stadt liege.

Die Stadt teilte aber auch mit, dass auf einer Liste ihres Wohnungsamts 308 Wohnungssuchende stehen, zum Teil seit Jahren. Darunter seien 108 Ein-Personen-Haushalte, 68 Zwei-Personen-Haushalte, 54 Drei-Personen-Haushalte sowie 40 Vier-Personen-Haushalte. „Eine spürbare Entlastung“ erwartet sich die Stadt vom Neubaugebiet westlich der Birkenstraße.

Das Rathaus erklärte zudem, dass die Mietpreisentwicklung auf dem freien Wohnungsmarkt vor allem jenen Bürgern Sorge bereite, die einkommensmäßig der sogenannten Mittelschicht zuzuordnen sind und die über kein Wohneigentum verfügen. Die Stadt selbst, hieß es weiter, habe momentan – abgesehen vom Neubauprojekt – „einen verhältnismäßig alten Wohnungsbestand“. Es gelte, die Gebäudesubstanz langfristig zu sichern, soweit wirtschaftlich vertretbar. Allerdings verfügt die Stadt bisher über keine Rücklage für die Instandhaltung. Sie verweist zugleich auf das gebäudeenergetische Sanierungskonzept vom vergangenen Frühjahr, das ein Investitionsvolumen in Höhe von rund 32 Millionen Euro nennt. Eine Summe, die man auf die nächsten Jahre oder sogar Jahrzehnte aufteilen muss, so Bürgermeister Stefan Korpan (CSU).

„308 Wohnungssuchende sind 308 zu viel“, sagte Ute Frohwein-Sendl im Stadtrat bei der Diskussion über Wohnungsbestand-Daten. Sie verwies auf den PM-Antrag, wonach „ein langfristiges Konzept“ gefordert wird, „das auch künftigen Generationen bezahlbaren Wohnraum sichert“. Als Möglichkeiten nannte sie, dass die Stadt das Belegungsrecht kauft, wenn bei einer Wohnung die Sozialbindung abläuft, dass sie günstigen Wohnraum über Bürgeranleihen finanziert, dass sie private Eigentümer mit einem Zuschuss dafür gewinnt, Wohnungen günstig zu vermieten, und Wohnungstausch unterstützt.

Hardi Lenk (SPD) sagte, man müsse auch überlegen, in welchem Umfang saniert wird, da dies Folgen für die Mieten hat. Um Wohnungstausch zu unterstützen, bezeichnete John-Christian Eilert (Grüne) ein Quartiersmanagement als sinnvoll. Als grundsätzliches Problem, das Bauen verteuert und verhindert, sprach Ludwig Schmuck (CSU) die Vorgaben an, die Bauherrn gemacht werden. Markus Bocksberger (PM) forderte zudem, mit der Rücklagen-Bildung zu beginnen – was die Stadtverwaltung laut Rathaus-Geschäftsführer Roman Reis bereits 2006 angeregt hat, aber ohne Ergebnis.

Bürgermeister Korpan warnte davor, die Stadtverwaltung mit Aufgaben zu überlasten. Soll sie wie eine Wohnungsgesellschaft agieren, müsste sie auch personell entsprechend ausgestattet werden. Am Ende beauftragte der Stadtrat die Verwaltung, jährlich über Wohnungsbestand, Sanierungsbedarf, Wohnungssuchende und vermittelte Wohnungen zu berichten. Außerdem soll sie vom Institut Wohnen und Umwelt (IWU) in Darmstadt und vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) in Berlin Angebote für Gutachten zu „Wohnentwicklungsperspektiven“ einholen.

308 Suchende auf der Liste

Stadt will sich Hilfe von Institut holen