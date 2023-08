Respekt vor großen Fußstapfen? Ja, aber entscheidend ist die Richtung - was die neue Bücherei-Leiterin Ilka Heissig vorhat

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Neue Aufgabe in der Stadtbücherei: Ilka Heissig übernimmt ab 1. August die Leitung, Bürgermeister Stefan Korpan hat vollstes Vertrauen, wie er sagt. Die Entscheidung im Stadtrat war, wie berichtet, vergangene Woche gefallen. © Wolfgang Schörner

Ilka Heissig tritt am heutigen Dienstag die Nachfolge von Katrin Fügener als Leiterin der Penzberger Stadtbücherei an. Der Stadtrat hatte sich vergangene Woche einstimmig für sie entschieden. Die 48-Jährige arbeitet seit 2014 in der Stadtbücherei. Vorher führte sie mit einem Bekannten für kurze Zeit die Buchhandlung „LesArt“ in Seeshaupt.

Penzberg – Es sind große Fußstapfen, in die Ilka Heissig tritt. Ihre Vorgängerin Katrin Fügener hatte die Penzberger Stadtbücherei in den vergangenen 13 Jahren zu einem modernen Begegnungsort gemacht, der nicht nur Leser anlockte. Es seien durchaus große Fußstapfen, sie habe da Respekt, sagt Ilka Heissig. Wesentlicher sei aber die Richtung. Und mit der Richtung, die Katrin Fügener vorgegeben habe, stimme sie zu 100 Prozent überein, fügt sie an. „Ich werde sicher das eine oder andere anders machen, weil ich anders bin, aber die Idee eines Begegnungsorts werde ich weiterführen.“ Ab 1. August ist Ilka Heissig neue Leiterin der Penzberger Stadtbücherei. Vergangene Woche fiel, wie berichtet, die Entscheidung im Stadtrat.

Die gebürtige Berlinerin arbeitet seit 2014 in der Stadtbücherei

Die gebürtige Berlinerin ist eigentlich gelernte Hotelkauffrau und Betriebswirtin. 2007 zog sie mit ihrer Familie von Seeshaupt, wo sie acht Jahre lang lebte, nach Penzberg. Die Mutter von drei Kindern ist mit Manfred Heissig verheiratet, Wirt und Koch im Klostergasthof Andechs, der 2010 bei der Fußball-WM in Südafrika für das Catering der VIP-Gäste sorgte. Seit 2014 arbeitete Ilka Heissig als Angestellte in der Penzberger Stadtbücherei, zuletzt als stellvertretende Leiterin.

Bis 2013 in der Buchhandlung „LesArt“

Zuvor hatte sie zwei Jahre lang bis Ende 2013 die mittlerweile geschlossene Seeshaupter Buchhandlung „LesArt“ von Axel Selp, zu der auch Galerie und Café gehörten, mitgeführt. So sei sie zu den Büchern gekommen, erzählt Ilka Heissig. Sie habe zwar vorher schon sehr gern gelesen. „Aber dass es so viel Spaß macht, habe ich da entdeckt.“ Gelernt habe sie dabei auch, dass eine Bücherei einen Vorteil gegenüber einer Buchhandlung hat: „Man muss nicht alles gelesen haben, weil man die Bücher ja nicht verkaufen will.“ Die Leute, fügt sie schmunzelnd an, können in einer Bücherei die Bücher ja wieder zurückgeben. Es sei entspannter.

Ihr selbst bedeuteten Bücher „total viel“, wobei sie keinen großen Unterschied zwischen E-Books und analogen Büchern machen will. Zuletzt hat sie einen Krimi gelesen, obwohl das eigentlich nicht so das Ihrige sei, verrät Ilka Heissig. Sie liest gern Gesellschafts- und Familienromane, ebenso Klassiker wie Böll, besonders gern aber Fantasy-Geschichten. Ihr Lieblingsbuch? „Herr der Ringe“, antwortet sie. Sie hat das englische Original gelesen.

Penzberger Stadtbücherei: Treffpunkt mit Aufenthaltsqualität

Die neue Leiterin, die mehrere Fortbildungen in Bibliothekswesen bei der Landesfachstelle für öffentliche Bibliotheken absolviert hat, sieht die Penzberger Stadtbücherei als Treffpunkt, der Aufenthaltsqualität bietet. Befragt nach eigenen Plänen und Ideen sagt Ilka Heissig, sie möchte, dass zunächst einmal Ruhe und Routine einzieht, nachdem es in jüngster Zeit viele Veränderungen gegeben habe – zuletzt, wie berichtet, die Eröffnung der neuen Kinderbibliothek gleich nebenan in der Rathauspassage.

Noch Potenzial bei den Jugendlichen

Grundsätzlich will sie aber den bisherigen Weg weitergehen, die Aufenthaltsqualität noch steigern und weitere Menschen in die Bücherei locken. Als Zielgruppe nennt sie dabei die Jugendlichen. „Da ist noch ganz viel Potenzial“, sagt die neue Leiterin. Ebenso am Herzen liegt ihr das Projekt „Wohnzimmer Rathauspassage“, wonach die Rathauspassage zu einem „dritten Ort“ werden soll, an dem sich die Menschen zwanglos treffen und an dem unterschiedliche Dinge angeboten werden. Langfristig sei das ihr Ziel, sagt Ilka Heissig. Aber sie weiß, dass dafür ein langer Atem nötig ist.

Im Herbst vielleicht wieder Lesereihe

Auch Veranstaltungen soll es weiterhin in der Bücherei geben, „vielleicht auch anderer Art“, sagt sie. Für Herbst würde sie gern wieder eine Lesereihe anbieten. Auch an der „Kultuhrnacht“ möchte sie sich beteiligen, falls sie stattfindet. Versuchen wolle sie zudem, das „StadtLesen“ wieder einmal nach Penzberg zu bringen. Die nächste große Stadtbücherei-Veranstaltung steht schon fest: die Verleihung des Urmel-Kinderliteraturpreises am 6. Oktober in der Stadthalle.

Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) freut es, dass die neue Leiterin „aus den eigenen Reihen kommt“ und schon eingearbeitet sei. Der Übergang geschehe nahtlos. Die Entscheidung im Stadtrat sei einstimmig gefallen. Ilka Heissig, sagt er, habe bei der Vorstellung überzeugt. „Ich habe vollstes Vertrauen.“