„Es hat Spaß gemacht“: Leiterin Katrin Fügener geht in Ruhestand - wie sich die Stadtbücherei verwandelte

Von: Wolfgang Schörner

© Wolfgang Schörner

Vor 13 Jahren befand sich die Penzberger Stadtbücherei noch in einem unansehnlichen Bau am Rathausplatz, klein und etwas verstaubt. Heute, in der Rathauspassage, ist sie groß, hell und modern, ein Treffpunkt nicht nur für Leser. Das hat vor allem mit Katrin Fügener zu tun. Die Stadtbüchereileiterin geht nun in Ruhestand.

Penzberg – Katrin Fügener ist ein Mensch, der Ideen hat, der, wenn sie davon überzeugt ist, anschiebt und dabei hartnäckig bleibt. Sie selbst sagt von sich, sie möge Herausforderungen, sie liebe es, sich auf neue Sachen einzulassen, sich reinzuknien. Es habe sie damals gereizt, die Leitung der Stadtbücherei zu übernehmen, die Dimension aber „grandios unterschätzt“. Sie habe aber viel Unterstützung erhalten, von der Landesstelle für öffentliches Bibliothekswesen und im Austausch mit Kollegen. Außerdem habe sie ein Team „kreativer Köpfe“, Mitarbeiter, die anpacken können.

Katrin Fügener begann im August 2010 in der Stadtbücherei

Nach 13 Jahren geht Katrin Fügener Ende des Monats in Ruhestand. Über die Nachfolge muss der Stadtrat noch entscheiden. Unter ihrer Leitung wurde die Stadtbücherei zu dem, was sie heute ist. Im August 2010 war die Journalistin, geboren in Hamburg und aufgewachsen in Wiesbaden, die in München studiert hat und 1983 mit ihrem Mann nach Penzberg gezogen war, von der Stadt zuerst als Fachbeauftragte für die Bücherei eingestellt worden. Ein knappes Jahr später übernahm sie offiziell die Leitung der Stadtbücherei.

„Wo wollen wir in fünf Jahren sein“

Schon damals hieß es, dass die Bücherei neu konzipiert werden soll. Der erste Schritt sei ein Konzept gewesen, das zeigen sollte, „wo wir in fünf Jahren sein wollen“, erzählt sie. Was ihr dabei wichtig war: „Hauptzielgruppe sind die Kinder.“ Und: „In den alten Räumen geht das nicht.“ Es habe viele Ideen gegeben, wohin die Bücherei ziehen könnte, auch die Rathauspassage gehörte dazu, wo die Stadt zu einem großen Teil Eigentümerin ist. Dann las Fügener in der Zeitung, dass das Unternehmen Schlecker Insolvenz anmeldet. Das war 2012. Schlecker hatte damals eine Drogerie-Filiale in der Rathauspassage. Sie sei sofort zu Bürgermeister Hans Mummert gegangen und habe gesagt, sie wolle die Räume haben – mit Erfolg.

Ein Bücherei-Umzug in mehreren Etappen

Im Prinzip war dies der Startschuss für einen großen Bücher-Umzug in vier Etappen, vom Rathausplatz in die Rathauspassage, wo sich die Stadtbücherei bis 2015 immer weiter ausdehnte. Als fünfter Schritt kam heuer im Juni die eigene Kinderbibliothek hinzu. „Da hat sich die Stadt was Tolles geleistet, sie zeigt damit, was ihr Kinder wert sind“, sagt Fügener.

Befragt nach ihrer Motivation erzählt die 66-Jährige, sie sei in einer Familie aufgewachsen, in der für Bildung immer Geld vorhanden war. Ihr sei es wichtig, dass auch Menschen Zugang zu Bildung haben, die dieses Privileg nicht hätten. Ebenso sei sie dankbar, in einer Demokratie leben zu dürfen. Bildung bereitzustellen und die Demokratie zu erhalten, das treibe sie an. Und das „verstehende Lesen“ sei dazu ein Schlüssel. Im Fokus standen dabei immer die Kinder und die Leseförderung. Glücklich sei sie deshalb, dass vor dem Ende ihrer beruflichen Tätigkeit noch die Kinderbibliothek entstand.

Stadtbücherei ist zu einem „dritten Ort“ geworden

Heute ist die Stadtbücherei mit rund 620 Quadratmetern mehr als doppelt so groß wie im alten Gebäude. Sie hat gut 40.000 Medien im Bestand. Heuer wurden schon 62.000 Ausleihen und fast 400 Neuanmeldungen gezählt. 2016 erhielt die Bücherei den Kinderbibliothekspreis für herausragendes Engagement in der Leseförderung. Eng ist die Zusammenarbeit mit den Schulen. Kinder kommen aber auch allein in die Bücherei, um zu lernen oder Hausaufgaben zu machen. Als erste im Landkreis führte sie eine Online-Bibliothek ein. Sie ist zugleich ein „dritter Ort“ geworden, ein zwangloser Treff, weit mehr als eine Bücher-Ausleihe. Die Kulturstiftung des Bundes förderte das Projekt „Wohnzimmer Rathauspassage“, das in diese Richtung zielte. Erwachsene gehen in die Bücherei, um in Ruhe an ihrem Laptop zu arbeiten oder zu plaudern.

Der Vorsatz, sich nichts vorzunehmen

Es habe ihr unheimlich Spaß gemacht, resümiert Katrin Fügener. Eine klare Antwort hat die Mutter dreier erwachsener Kinder, zwei Söhne und eine Tochter, auf die Frage, für was sie die Zeit im Ruhestand nutzen wird: „Für mich, denn für meine Familie habe ich schon immer Zeit gehabt.“ Sie habe den großen Vorsatz, sich erst einmal nichts vorzunehmen, da die letzten 40 Jahre durchgetaktet waren. Langweilig werde es ihr jedenfalls nicht. Und sie habe da auch noch zwei Kisten mit biografischen Unterlagen: Bergarbeiterporträts und eine Familiengeschichte. Vielleicht, sagt sie, „mache ich was daraus“.