Stadtbücherei eröffnet „Bibliothek der Dinge“ - sogar Akkubohrer und Waffeleisen zum Ausleihen

Von: Wolfgang Schörner

Minigolf und Balanceboard gehören zur „Schatzkammer“, hier präsentiert von (v.l.) Ilka Heissig, Katrin Fügener (beide Stadtbücherei) und Bürgermeister Korpan. © Wolfgang Schörner

Normalerweise leiht man sich in der Penzberger Stadtbücherei Lektüre aus. Nun wird sie auch zu einer „Bibliothek der Dinge“, in der es Akkubohrer, Diascanner, Milchaufschäumer, Heim-Minigolf und Bollerwagen gibt. Die Bücherei nennt dies „Schatzkammer“. Sie ist zugleich ein Puzzleteil auf dem Weg zum „Wohnzimmer Rathauspassage“.

Penzberg – Eine „Bibliothek der Dinge“ haben schon einige Büchereien in Bayern eingerichtet, zum Beispiel in Würzburg, Rosenheim und Starnberg. Nun eröffnet auch die Penzberger Stadtbücherei die Möglichkeit, nicht nur Bücher auszuleihen, sondern auch Dinge wie eine Sofortbildkamera, Backformen für Plätzchen oder einen Pilatesring. Sie hat ihrer „Bibliothek der Dinge“ den Namen „Schatzkammer“ und „Kinderschatzkammer“ gegeben. Der Fundus besteht aus 59 Dingen, soll aber wachsen.

„Es gibt viele Dinge, die man kauft, aber nur einmal braucht“

„Es gibt viele Dinge, die man kauft, aber nur einmal braucht“, sagt Büchereileiterin Katrin Fügener. „Dann wandern sie in den Keller und werden nie wieder benutzt.“ Um Sachen, die man selten benötigt, geht es in der „Schatzkammer“. Manches könne man so auch ausprobieren, bevor man es selbst anschafft. Fügener sieht das zum einen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit: Die Dinge zum Ausleihen werden mehrmals genutzt. Zum anderen nennt sie den Aspekt der Teilhabe. Viele Menschen könnten sich in Zeiten steigender Preise manches nicht mehr leisten.

Kategorien wie Haushalt, Technik, Freizeit, Werkzeug und Sport

Im Umkreis habe man keine Bibliothek gefunden, die so etwas hat, sagt Fügener. Ihr zufolge wurden die Dinge nach Möglichkeit in Penzberg gekauft und insgesamt auf hohe Qualität geachtet. Das Angebot ist in Kategorien wie Haushalt, Technik, Freizeit, Werkzeug und Sport unterteilt. So gibt es sogar eine Nudelmaschine, ein Waffeleisen, einen Cocktailshaker und ein Bar-Set. Aktuell liege der Schwerpunkt auf Angebote für Familien, zum Beispiel Wikingerschach und Tischkicker, Springseil und Balanceboards.

Förderung durch Landesfachstelle für öffentliches Bibliothekswesen

5000 Euro hat die Bücherei bisher in die „Schatzkammer“ investiert. Das Projekt ist laut Fügener zunächst auf zwei Jahre angelegt. Es wird heuer zu 50 Prozent von der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen gefördert. Nächstes Jahr folgt der zweite Teil mit ähnlichem Umfang.

„Schatzkammer“ als Puzzleteil für das „Wohnzimmer Rathauspasage“

Die „Schatzkammer“ ist auch ein Schritt auf dem Weg zum „Wohnzimmer Rathauspassage“. Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) spricht von einem „Puzzleteil“. Wie berichtet, soll die Rathauspassage einmal eine Art Bürgertreff werden. Einen Schub erhielt die Idee jüngst, als der Stadtrat entschied, dass Bücherei und Volkshochschule den städtischen Teil der frei werdenden Lampka-Ladenfläche nutzen können. Dabei handelt es sich um den Bereich zwischen Treppenaufgang und „Showroom“.

In einen Teil der Lampka-Ladenfläche (zwischen Treppenaufgang und Showroom) ziehen Kinderabteilung und „Kinderschatzkammer“ der Bücherei ein. © Wolfgang Schörner

Büchereileiterin Fügener gab nun bekannt, dass die Bücherei mit der kompletten Kinderabteilung dorthin ziehen wird, mitsamt der „Kinderschatzkammer“. Die neuen Räume würden dann zum „Kinderzimmer Stadtbücherei“ werden – in Bezeichnungen mit dem Zusatz „Zimmer“ soll künftig bei einer Realisierung des Rathauspassagen-Projekts der Wiedererkennungseffekt liegen.

Umzug mit Kinderbuchabteilung in frühere Lampka-Räume

Bis zum Umzug der Kinderbücherei werden aber noch einige Monate vergehen. Kleinere Umbauten sind dafür noch nötig. „Wir gehen optimistisch von Frühjahr aus“, sagt Fügener über einen Eröffnungstermin. Für Möbel konnte die Bücherei bereits eine Förderung in Höhe von 14 000 Euro von der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen loseisen.

Wer Dinge der „Schatzkammer“ ausleihen will, benötigt einen Büchereiausweis. Die Liste ist auf „www.buecherei-penzberg.de“ oder vor Ort auf Kärtchen zu sehen. Die Ausleihzeit beträgt 14 Tage, kann aber verlängert werden. Bei Dingen mit höherem Wert wird eine Kaution und eine Ausleihgebühr verlangt.