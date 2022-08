Nach erfolgloser Bewerbung: „Herbst.Lese(n)“ als „Stadtlesen“-Ersatz - Südamerika, Totengräber und lebende Bücher

Von: Wolfgang Schörner

Teilen

Eine Lesefest hatte es in der Penzberger Stadtbücherei bereits 2020 als Ersatz fürs „Stadtlesen“ gegeben, hier Autor Klaus Modick. © Wolfgang Schörner

Mit der Bewerbung für das „Stadtlesen“ hat es heuer nicht geklappt. Die Penzberger Stadtbücherei hat jedoch einen Ersatz parat: „Herbst.Lese(n)“ mit sechs Abenden im September, Oktober und November, an denen es um Südamerika, künstliche Intelligenz, Krimis, Totengräber und Stefan Zweig geht. Zum Finale gibt es eine „Nacht der lebenden Bücher“.

Penzberg – Schon vor zwei Jahren, als sich Penzberg zwar erfolgreich fürs „Stadtlesen“ bewarb, die Veranstalter das Festival aber wegen der Corona-Pandemie absagten, hatte sich die Stadtbücherei eine Alternative einfallen lassen. Damals war es das viertägige „Sta(d)tt-Lese-Fest“. Als heuer die Bewerbung erfolglos blieb, ging das Team wieder auf Ideen-Suche. „Wir wollten unbedingt etwas machen“, so Leiterin Katrin Fügener. Heraus kam die Reihe „Herbst.Lese(n)“. Sie steht unter dem Motto „Begegnung, Bildung, Begeisterung“. Dabei handelt es sich um sechs Abende von September bis November mit drei Autoren, einem Kriminalhauptkommissar, einem Schauspieler und einem Professor. Den Abschluss bildet eine „Nacht der lebenden Bücher“, ein Format, das schon aus früheren Jahren bekannt ist. Alle Veranstaltungen finden in der Stadtbücherei statt.

Auftakt mit Südamerika-Abenteuer und „kriminellen Abend“

Los geht es am Mittwoch, 7. September, ab 20 Uhr mit dem Reiseautor Thomas Bauer, der in Tutzing lebt und für das Goethe-Institut in München arbeitet. Seit 25 Jahren unternimmt er Abenteuerreisen und erzählt darüber in Wort und Bild. In Penzberg berichtet er über drei Monate, die er in Südamerika verbracht hat.

Ein „krimineller Abend“ folgt am Mittwoch, 5. Oktober, 19.30 Uhr. Auf der Bühne treffen der Künstler, Verleger und Autor Martin Arz und der Kriminalhauptkommissar Ludwig Waldinger aufeinander, um über „Fiktion versus Fakten“ zu sprechen. Der Münchner Arz schreibt unter anderem Krimis. Sein Ermittler heißt Max Pfeffer. Hauptkommissar Waldinger ist Sprecher des bayerischen Landeskriminalamtes und Waffenexperte. Er verfügt über langjährige Erfahrung als Zivil- und Rauschgiftfahnder und war Mitglied vieler Sonderkommissionen, unter anderem zum Attentat im Olympia-Einkaufszentrum.

Hybride Intelligenz: Welche Rolle spielt der Mensch in der Zukunft noch?

Weiter geht es am Mittwoch, 12. Oktober, ab 19.30 Uhr mit „Hybrider Intelligenz“. Darüber spricht Andreas Fügener, der Sohn der Büchereileiterin. Er ist Professor für „Digital Supply Chain Management“ an der Universität Köln und forscht über künstliche und hybride Intelligenz. An dem Abend geht er auf die Frage ein, ob sie das Leben künftig bestimmt und welche Rolle Menschen in der Zukunft noch spielen.

Autor der „Henkerstochter-Saga“ stellt sein neuestes Buch vor

Um historische Romane dreht sich der vierte Abend: Am Mittwoch, 19. Oktober, ab 19.30 Uhr ist der Bestseller-Autor Oliver Pötzsch zu Gast, der sich in seinem neuesten Roman „Das Mädchen und der Totengräber“ nach Wien im Jahr 1894 begibt. Bekannt ist Pötzsch durch seine „Henkerstochter-Saga“, in der er seine ungewöhnliche Familiengeschichte aufarbeitet: Der 51-jährige Münchner stammt von einer Schongauer Henkersdynastie ab.

Ein Abend über Stefan Zweig - und ein Finale mit „lebenden Büchern“

Ein Abend über den Literaten Stefan Zweig folgt am Mittwoch, 9. November, ab 19.30 Uhr. Der Bad Aiblinger Schauspieler Michael Stacheder liest aus dessen autobiographischen Erinnerungen „Die Welt von Gestern: Erinnerungen eines Europäers“ vor, in denen es um Zweigs Kindheit in Wien, den Ersten Weltkrieg und den Faschismus geht. Stacheder hatte bereits 2021 auf Einladung der Penzberger Stadtbücherei aus den Tagebüchern von Max Mannheimer gelesen, damals als Streaming-Format.

Den Abschluss bildet am Mittwoch, 16. November, eine „Nacht der lebenden Bücher“. Ab 19 Uhr werden in der Bücherei sechs bis acht Menschen aus Penzberg und Umgebung über ihre spannenden Berufe, interessanten Hobbys oder besonderen Lebensentwürfe erzählen.

Karten im Vorverkauf für alle Veranstaltungen

Karten im Vorverkauf gibt es für alle sechs Veranstaltungen in der Penzberger Stadtbücherei (Rathauspassage) und bei Tabakwaren Klotz an der Philippstraße. Eintritt: 10 Euro, bis auf den Auftakt am 7. September. Er kostet acht Euro. (Schüler jeweils nur drei Euro).