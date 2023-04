Zwei Dalmatiner und ein Labradormischling: Wenn Kinder Hunden vorlesen - wie man Schülern die Scheu nimmt

Von: Wolfgang Schörner

Lesestunde mit Hund: Kinder sitzen in der Penzberger Stadtbücherei vor den Dalmatinern Chili und Smilla und dem Labradormischling Ginger. Normalerweise ist immer nur ein Hund beim Vorlesen dabei. © Wolfgang Schörner

Smilla korrigiert nicht und lacht nicht über Fehler. Der viereinhalbjährige Dalmatiner sitzt da und blickt ruhig zu Philipp auf, während der Bub erst etwas stockend, dann immer sicherer aus einem Kinderbuch vorliest. „Lesen mit Hund“ heißt die Aktion, die es seit mehreren Monaten in der Penzberger Stadtbücherei gibt.

Penzberg – Seit einem Jahr lesen Kinder in der Stadtbücherei einmal in der Woche Hunden vor, mal den Dalmatinern Smilla und Chili, mal dem Labradormischling Ginger. Hinter der Idee steckt ein pädagogisches Konzept, das auch an anderen Orten umgesetzt wird: Kinder, die vor Mitschülern oder Erwachsenen ungern vorlesen, sollen die Scheu verlieren, sicherer werden und so Spaß an Büchern finden. Mittlerweile kommen zu jeder Lesestunde um die zehn Kinder. Wobei einigen Buben und Mädchen keinerlei Scheu beim Lesen anzumerken ist. Sie lieben einfach die Begegnung mit den Hunden.

„Lesen mit Hund“ in Penzberg: Den Anstoß gab Gymnasiallehrerin Cornelia Ulubay

Den Anstoß für das „Lesen mit Hund“ gab Cornelia Ulubay (49), Lehrerin am Penzberger Gymnasium. Ihr gehört der eineinhalbjährige Labradormischling Ginger. Ursprünglich hatte sie die Idee, ihren Hund in die Schule mitzunehmen. Darüber kam sie mit Sandy Schantz ins Gespräch, die in der Penzberger Bücherei für die Kinder- und Jugendabteilung zuständig ist. Und beide sagten sich: Probieren wir es in der Stadtbücherei aus. Es hatte Erfolg. Ulubay will ihren Hund nun zum Therapiehund ausbilden lassen, um ihn auch in die Schule mitnehmen zu dürfen.

Therapiehunde: Seit einem halben Jahr ist Anne Paulsen mit zwei Dalmatinern dabei

Vor etwa einem halben Jahr stieß Anne Paulsen (52) mit ihren zwei Dalmatinern Smilla und Chili dazu. Ihre beiden Hunde sind bereits ausgebildet in „Tiergestützter Intervention“, kurz TGI. Mehrere Monate dauerte die Ausbildung. Paulsen, die eigentlich Buchhändlerin ist, arbeitet seit einem Jahr – mit beiden Hunden – als Schulbegleiterin an der Penzberger Förderschule. Mit Chili ist sie auch im Seniorenheim, mit Smilla im Don-Bosco-Jugendhaus. Die Hunde, erklärt sie, müssen sehr ruhig sein, gern mit Kindern arbeiten und einen guten Charakter haben. Und sie müssen zurückziehen, wenn sie bedroht werden. „Denn Kinder können manchmal wild sein.“

Der Labradormischling gehört Cornelia Ulubay (l.), die die Idee zu „Lesen mit Hund“ hatte. Anne Paulsen (r.) gehören die Dalmatiner, zwei ausgebildete Therapiehunde. © Wolfgang Schörner

An einem Dienstag sitzen in der Lesearena der Bücherei zehn Buben und Mädchen, alle im Grundschulalter. Auch zwei Mütter schauen zu. Zunächst liest Anne Paulsen den Kindern vor. Smilla scheint an dem Nachmittag etwas aufgeregt. Die Arena ist ungewohnt, normalerweise findet die Lesestunde im „Showroom“ statt. Die viereinhalbjährige Smilla schreitet erst einmal schnuppernd und schwanzwedelnd das junge Publikum ab, lässt sich streicheln. Nach ein paar Seiten fragt Paulsen: „Wer hat Lust vorzulesen?“. Ein Erstklässler schnappt sich ein Buch. „Dann hört Smilla dir jetzt zu“, sagt Paulsen zu ihm. Der Bub liest langsam und deutlich vor. Danach ist ein Mädchen an der Reihe. Smilla liegt mittlerweile am Boden und scheint den Worten zu lauschen.

„Die Kinder haben schon den Eindruck, dass der Hund zuhört“

„Die Kinder haben schon den Eindruck, dass der Hund zuhört“, sagt Anne Paulsen. Die Hunde spürten zudem, welches Kind am meisten Zuwendung braucht. Wenn ein Kind zu aufgeregt ist, sagt Cornelia Ulubay zu ihm: „Ganz langsam lesen, damit euch der Hund versteht.“ Das „Lesen mit Hund“ hat ihnen zufolge tatsächlich einen positiven Effekt. Zum einen würden sich die Kinder überwinden, selbst vorzulesen, zum anderen sehe man bei ihnen strahlende Gesichter, sagt Paulsen. Ulubay erzählt von einem Schüler, der mittlerweile ganz entspannt beim Lesen ist und auf diese Weise auch ein Erfolgserlebnis hat. Kinder würden sich an solchen Nachmittagen auch gegenseitig vorlesen, ganz stressfrei. „Es ist einfach schön“, sagt Ulubay. Ein Kind, so Paulsen, habe ganz stolz erzählt, es habe zu Hause das Lesen geübt – für Smilla.

Trick bei der Leseförderung: Die Anwesenheit der Hunde nehmen Kindern den Druck

Viele Kinder, sagt Sandy Schantz von der Stadtbücherei, würden Druck spüren, wenn sie vorlesen müssen. Sie empfänden es als anstrengend. „Viele hören dann wieder auf“, sagt sie. Es brauche Tricks und Kniffe, um ihnen zu vermitteln: „Du schaffst das.“ Um ihnen die Scheu zu nehmen und zu zeigen, dass Lesen Spaß bereitet und man in neue Welten eintaucht. Ein solcher Trick ist das „Lesen mit Hund“. Es sei Leseförderung, sagt Schantz. Und sie glaubt, dass es funktioniert. Selbst hat sie erlebt, wie ein Kind, das sich sehr schwergetan hat, mittlerweile große Fortschritte macht. „Es traut sich jetzt vorzulesen. Der Hund beruhigt das Kind.“

Das „Lesen mit Hund“ findet jeden Dienstag von 16.30 bis 17.30 Uhr für Kinder ab der ersten Klasse in der Penzberger Stadtbücherei (Showroom) statt.