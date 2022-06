Penzberger Stadtfest: Der Partymarathon kann beginnen

Von: Franziska Seliger

Ein voller Stadtplatz: Beim letzten Stadtfest 2019 anlässlich 100 Jahre Penzberg versammelten sich zur Stadtwette große und kleine Bürger, um gemeinsam das Steigerlied zu singen. © Seliger/A

Drei Tage feiern ist angesagt beim Penzberger Stadtfest, das am morgigen Freitag beginnt und bis Sonntagabend dauert. Viele bekannte Penzberger wollen dabei sein und verraten, auf was sie sich an den drei Festtagen ganz besonders freuen.

Penzberg – Eine lange Einkaufsnacht, Straßenmusiker, Workshop, Matinee, Retrospielfest, jede Menge Livemusik und vieles mehr: Es dürfte für jeden was dabei sein im vielfältigen Programm des Stadtfestes, das die Stadt und die Firma Roche anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Konzerns am Standort Penzberg gemeinsam ausrichten.

Freude über das gute Miteinander der Religionen

Hört man sich bei den Penzbergern um, gibt es scheinbar niemanden, der nicht wenigstens mal kurz vorbeischauen möchte bei dem einen oder anderen Programmpunkt. So auch der CSU-Stadtrat Ludwig Schmuck. Zwar sei er derzeit gesundheitlich etwas angeschlagen und müsse Lärm meiden, erzählt das Penzberger Politik-Urgestein. Deshalb könne er leider weder zur Roche-Rocknacht noch zur Stadtwette am Samstagabend gehen. „Aber ich gehe zur Interkonfessionellen Andacht am Sonntag“, verrät Schmuck. „Darauf freue ich mich.“ Denn dass in Penzberg das Zusammenleben der verschiedenen Religionen und der interkulturelle Dialog so gut funktionieren, mache ihn als Penzberger sehr stolz.

Freunde treffen und die Stimmung genießen

Auch die neue Kommandantin der Penzberger Feuerwehr, Simone Abt, will beim Stadtfest dabei sein. Vor allem die vielen verschiedenen Livebands, die am Freitag- und Samstagabend spielen sollen, haben es der 40-Jährigen angetan. Ob sie zur Musik tanzen wird, wisse sie zwar noch nicht. Auf jeden Fall freue sie sich nach der langen Zeit der Pandemie mit ihren vielen Einschränkungen darauf, auf dem Stadtplatz einfach nur die Party-Stimmung zu genießen und Freunde und Bekannte zu treffen. Es sei einfach schön, dass nach den langen Pandemie-Monaten endlich wieder was geboten sei in Penzberg. „Ich würde mir wünschen, dass viele Penzberger zum Fest kommen und das Angebot annehmen“, so Abt.

Vielfältiges Musikangebot

Das vielfältige Musikangebot ist es auch, das Johannes Meyer, den Leiter der städtischen Musikschule lockt – aber nicht nur. Vor allem die beiden Bands am Freitagabend auf dem Stadtplatz – „The Foundation“ und die Gruppe „Night Fever“ – möchte er sich anhören. Letztere deshalb, „weil ich ein alter „Bee Gees“-Fan bin“, verrät Meyer. Er wolle aber auch „auf jeden Fall“ zur Matinee der Städtepartnerschaften am Samstag gehen. Hier könne er Bekannte aus den Partnerstädten treffen. „Darauf freue ich mich.“ Und zur Einweihung des neuen Bürgerbahnhofs will er auch vorbeischauen, denn: „Es interessiert mich, was aus dem Bahnhof wird.“

Ilka Heissig von der Stadtbücherei hat sich das Wochenende auch schon für das Fest reserviert. Auch sie freut sich auf die vielen Livebands – und auf die Stadtwette. Denn bei der letzten Wette anlässlich der 100-Jahr-Feier Penzbergs 2019 habe auf dem Stadtplatz eine so tolle Stimmung geherrscht. Als die vielen verschiedenen Menschen damals gemeinsam das Steigerlied gesungen haben: „Das war total berührend.“

Fast schon Pflicht dürfte ein Besuch des Stadtfestes für Hans Mummert sein. Vor allem den Samstag hat sich der Altbürgermeister dafür reserviert. „Ich freue mich am meisten darauf, Leute zu treffen“, sagt er. Denn sich zu treffen und gemeinsam zu feiern nach so langer Zeit, das sei der eigentliche Sinn des Festes. „Es wäre schlimm, nicht hinzugehen“, fordert er die Penzberger zum Mitfeiern auf.