Stadthalle: Wirtesuche in Penzberg beendet

Seit Monaten hat die Stadthalle in Penzberg keinen Wirt mehr. Nun ist die Suche beendet, heißt es aus dem Rathaus.

Penzberg – Nach mehrmonatiger Pause soll die Gastronomie der Penzberger Stadthalle ab 1. Februar 2019 wieder einen Wirt haben. An diesem Tag beginnt das Pachtverhältnis. Das teilte Bürgermeisterin Elke Zehetner am Mittwoch mit. Die Wirtesuche sei beendet, der Vertrag werde seitens der Stadt bis Ende dieser Woche unterschrieben, der Wirt habe bereits unterzeichnet, erklärte sie. Vorstellen will die Bürgermeisterin den Neuen allerdings erst Mitte Januar. Den Namen nannte sie gestern nicht. Er habe aus rechtlichen Gründen darum gebeten, so Zehetner. Dem Vernehmen nach betreibt der künftige Wirt der Stadthallen-Gastronomie – er ist ein gelernter Hotelkaufmann – derzeit eine Gaststätte in Mittenwald. Als Pächter beworben hatte sich, wie berichtet, zuletzt auch ein Ehepaar aus der Partnerstadt Ahlen.

Offiziell ist die Penzberger Stadthalle seit Anfang Juni ohne Pächter. Vorausgegangen war eine monatelange Wirte-Posse. Sie begann damit, dass Paula Maria Reisek ohne Wissen der Stadt zur Betreiberin wurde, weil sie das Unternehmen des bisherigen Wirts Rudolf Schall übernommen hatte. Der Stadtrat beschloss damals, ihr den Vertrag fristlos zu kündigen, woraufhin Reisek vor Gericht eine einstweilige Verfügung erwirkte, die sie zurück in die Stadthalle brachte. Dort blieb sie bis Ende Mai. Die Gaststätte ist seit vergangenem März geschlossen.