Stadtplatz-Bänke mit Minze und Rosmarin - Penzberg richtet seine gute Stube neu ein

Von: Wolfgang Schörner

Probesitzen auf den neuen Blumenbänken am Stadtplatz: (von rechts) Stadtratsmitglied Jack Eberl, Eleonore Hofmann von der Wirtschaftsförderung, Bürgermeister Stefan Korpan, Stadtbaumeister Justus Klement, Benedikt Burger vom Bauhof und Jörn Millan vom „Pro Innenstadt“-Verein. © wos

Der Penzberger Stadtplatz hat seit Mittwoch neue Möbel. Genauer gesagt: zwölf massive Sitzbänke, an deren Lehnen sich Blumen, Gewürze, Stauden und Gräser ranken. Momentan stehen die Bänke am Rand. Denkbar ist aber auch, sie anders anzuordnen, hieß es. Die Stadt will so die Aufenthaltsqualität am Stadtplatz erhöhen.

Penzberg – Es seien „Penzberg-Unikate“, sagte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) am Mittwoch über die neuen Stadtplatz-Möbel, die am Vormittag aufgestellt wurden. Also keine Bank-Modelle von der Stange, sondern eigens für den Penzberger Stadtplatz entworfen. Die massiven Bänke sind aus Holz und Metall. Mindestens 600 Kilogramm wiegt ein Exemplar. So schätzt es Benedikt Burger vom städtischen Bauhof. Er und seine Kollegen haben die Bänke begrünt: mit Kräutern wie Minze, Rosmarin und Salbei, mit Blumen wie Petunien und Zweizahn sowie mit Gräsern und Stauden.

Die Idee, den Stadtplatz zu möblieren, stammt vom „Arbeitskreis Innenstadt“, der aus Stadtratsmitgliedern und „Pro Innenstadt“-Einzelhändlern besteht. Er widmete sich Projekten, die über den bayerischen Sonderfonds „Innenstädte beleben“ mitfinanziert werden. Ergebnisse waren bislang die neue Weihnachtsbeleuchtung sowie die Stelen für wechselnde Ausstellungen in der Innenstadt. Die Sitzbänke am Stadtplatz sind laut städtischer Wirtschaftsförderung nun das letzte Projekt, ehe der Sonderfonds ausgeschöpft ist.

Stadt hat insgesamt 245 000 Euro investiert

Insgesamt wurden nach Angaben der Stadt rund 245 000 Euro investiert, davon allein circa 62 000 Euro für die Blumen-Bänke. Unentgeltlich entworfen wurde sie von einem Trio, das aus den Penzberger Architekten Thomas Grubert und Harry Dobrzanski und Stadtbaumeister Justus Klement besteht. Theoretisch könnten auch weitere Bänke gefertigt werden, hieß es. Wichtig sei gewesen, so Korpan, dass sie stabil sind und nicht umkippen. Sogar ein TÜV-Gutachter musste sie sich anschauen. Zugleich sollte das System so flexibel sein, dass die Bänke verschoben werden können – natürlich nur per Gabelstapler.

Ziel sei es, die Aufenthaltsqualität am Stadtplatz zu erhöhen, sagte Eleonore Hofmann von der Wirtschaftsförderung am Mittwoch. Der Stadtplatz solle etwas grüner werden. Es heiße ja immer, dass er ein Betonplatz und „ein bisserl trostlos“ sei, erklärte Bürgermeister Korpan. „Wir wollen ihn mit etwas Grünem aufwerten.“ Momentan stünden die Bänke zwar am Rand. Ihm zufolge ist es aber denkbar, dass sie auch anders angeordnet werden.

Bepflanzung soll auch eine Anregung für die Innenstadt-Bewohner sein

Zum Beispiel als kleine Insel mit drei, vier Bänken in der Mitte – so wie es Arbeitskreis- und Stadtratsmitglied Jack Eberl (FLP) am Mittwoch bei der Präsentation vorschlug. „Wir müssen schauen, wo sie am besten stehen“, bestätigte Korpan. Absprechen werde man das auch mit den Händlern, die dort jeden Donnerstag ihre Wochenmarkt-Stände aufstellen, so Eleonore Hofmann. Die großen Blumentröge wurden indes probeweise in den hinteren Stadtplatz-Bereich bei der Rathauspassage verlagert. „Ich bin positiv überrascht“, sagte Jörn Millan vom „Pro Innenstadt“-Verein am Mittwoch. Man könne sich hinsetzen und verweilen. „Ich wünsche mir, dass es lange so bleibt“, sagte er.

Benedikt Burger vom Bauhof erklärte, dass die Kästen immer wieder neu bepflanzt werden sollen. „Wir müssen schauen, wie es wächst.“ Man wolle damit auch zeigen, was so alles in der Innenstadt gepflanzt werden kann – als Anregung für die Bewohner der umliegenden Häuser und deren Balkone. Ihm zufolge ist vorgesehen, bei den Kästen kleine Schilder mit Beschreibung und QR-Code anzubringen. Wer ihn scannt, würde dann auf die Internetseite der Stadt mit weiteren Informationen zu den Blumen, Kräutern und Stauden geleitet.