Stadtplatz-Picknick der Freundschaft: Besucher aus Langon kommen - mit 600 Flaschen Wein

Von: Wolfgang Schörner

962 Kilometer Luftlinie ist es nach Langon. Die Tafel steht in Penzberg am Platz der Städtepartnerschaft. © Wolfgang Schörner

Auf Sparflamme lief in den vergangenen Jahren die Städtepartnerschaft zwischen Penzberg und Langon wegen der Corona-Pandemie. Nun erhält sie neuen Schub: Nach vier Jahren reist erstmals wieder eine etwas größere französische Delegation an. Die Penzberger können mitfeiern: beim „Picknick unter Freunden“ am Stadtplatz.

Penzberg – 17 Erwachsene und Jugendliche aus Langon haben sich für nächste Woche in Penzberg angekündigt, angeführt von Danielle Hertz, der Präsidentin des Partnerschaftskomitees in der französischen Stadt. Bürgermeister Jérome Guillem ist nicht dabei, er hat aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Am Donnerstag, 20. Juli, treffen die Gäste ein. Fünf Tage bleiben sie in Penzberg

Es ist eine kleinere Delegation als früher, als die Besuchergruppen oft sehr viel größer waren. Was daran liegen dürfte, dass sich die Flugpreise mittlerweile verdoppelt haben, erklärt Nathalie Eber. Die Assistentin von Bürgermeister Stefan Korpan organisiert auf Penzberger Seite den Besuch. Sie selbst ist Deutsch-Französin, ihre Mutter stammt aus Lyon.

Franzosen haben 600 Flaschen vorausgeschickt - „Picknick unter Freunden“

Bereits vorausgeschickt haben die Franzosen 600 Flaschen Wein: Weiß, Rot und Rosé von einem Weingut bei Langon, das im Bourdeaux-Gebiet liegt. Der Wein wird am Samstag, 22. Juli, ausgeschenkt. Dann soll am Abend ab 18 Uhr auf dem Penzberger Stadtplatz ein „Picknick unter Freunden stattfinden, bei dem die Bevölkerung mitfeiern kann. Es ist die einzige öffentliche Veranstaltung des Partnerschaftsbesuchs. Wie bei einem Picknick bringt jeder Essen, Geschirr und Besteck selbst mit, so Nathalie Eber. Dazu spielt ab 19 Uhr die Band „Soundcocktail“. Es soll so ähnlich sein wie beim „White Dinner“ am Stadtplatz, erklärt Kulturamtschef Thomas Kapfer-Arrington. Freundschaft entstehe am besten bei Gesprächen und beim Essen – und für beides besteht beim „Picknick“ ausreichend Gelegenheit. Bürgermeister Stefan Korpan hatte dazu auch die Idee, dass sich die Besucher in Blau, Weiß und Rot kleiden könnten, um so die Trikolore abzubilden, die französische Flagge. Ein Weinfest wird es heuer nicht geben. Gut Hub, wo es stattgefunden hätte, sei schon reserviert gewesen, erklärt Kapfer-Arrington. Ihm zufolge wird das Weinfest bei künftigen Besuchen aber sicher wieder stattfinden.

Die letzten gegenseitigen Besuche liegen Jahre zurück

Die letzten gegenseitigen Besuche liegen wegen Corona schon einige Jahre zurück. 2018 reiste eine große Penzberger Gruppe samt Maibaum letztmals nach Langon. Größere Gruppen aus Frankreich waren zuletzt 2017 und 2019 in Penzberg. Der Kontakt brach aber nicht ab. Die Bürgermeister Stefan Korpan und Jérôme Guillem, die beide 2020 neu ins Amt gekommen waren, lernten sich bei gegenseitigen Antrittsbesuchen kennen – beide sollen sich sehr gut verstanden haben. Auch der Schüleraustausch zwischen den Gymnasien in Penzberg und Langon läuft nach wie vor. Erst im vergangenen Januar fand in Penzberg eine Soirée zu „60 Jahre Elysee-Vertrag“ statt, die auch der vor 42 Jahren besiegelten Städtepartnerschaft gewidmet war. Gerade in einer Zeit, in der Europa so instabil ist, sehe man, wie wichtig Partnerschaft ist, sagt Kapfer-Arrington. Er selber spürt, wenn er über seine Musik mit Franzosen in Kontakt komme, dass gerade Ältere beeindruckt sind, wenn Deutsche die französische Kultur schätzen. Partnerschaft, sagt er, sei keine Phrase, sondern „gelebte Aussöhnung“.

Empfang mit der Magistratsmusi

Am Donnerstag werden nun Nathalie Eber und ihre Kollegin Julia Katterbach die französischen Gäste am Flughafen in Empfang nehmen. Dann geht es zunächst zum Kloster Reutberg, wo auf sie die Magistratsmusi wartet. Gegen 16.15 Uhr werden die Gäste in Penzberg erwartet, wo sie von Bürgermeister Korpan und den Gastfamilien begrüßt werden.

In den folgenden Tagen sind eine Stadtführung am Münchner Viktualienmarkt, eine Matinée mit geladenen Gästen, ein Besuch im Penzberger Museum und eine Schifffahrt auf dem Starnberger See geplant. Am Montag, 24. Juli, geht es für die Gäste dann wieder zurück nach Langon.