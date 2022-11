Stadtwerke drehen an Gebührenschraube: Neue Preise für Wasser und Abwasser ab 2023

Von: Wolfgang Schörner

Trinkwasser soll teurer werden. © Lino Mirgeler/dpa

Das Trinkwasser wird in Penzberg ab nächstem Jahr teurer. Ebenso steigt die Abwassergebühr, und zwar im Vergleich zu diesem Jahr, in dem es eine außerplanmäßige Gebührensenkung gegeben hatte. Der Verwaltungsrat der Stadtwerke spricht trotzdem von einer Entlastung.

Penzberg – Die Penzberger Stadtwerke haben die Gebühren für Trinkwasser und Abwasser für die Jahre 2023 bis 2026 neu kalkuliert. Derartige Neuberechnungen gibt es normalerweise alle vier Jahre. Der Verwaltungsrat der Stadtwerke (er besteht aus Stadtratsmitgliedern und Bürgermeister) stimmte am Mittwochabend den neuen Gebühren für 2023 bis 2026 geschlossen zu.

Demnach steigt die Trinkwassergebühr von 1,04 Euro auf 1,18 Euro pro Kubikmeter (1000 Liter). Zuzüglich der Umsatzsteuer beläuft sich der tatsächliche Preis, den die Penzberger zu zahlen haben, 1,26 Euro (bisher 1,11 Euro). Unverändert bleiben die Zählergebühren. Die Wassergebühr war in Penzberg letztmals 2019 angehoben worden, damals um 19 Cent.

Abwasserpreis: Heuer hatte es außerplanmäßige Senkung gegeben

Komplizierter verhält es sich bei der Abwassergebühr, die sich in Schmutz- und Niederschlagswasser aufteilt. Die Schmutzwassergebühr beträgt ab nächstem Jahr 3,53 Euro pro Kubikmeter. Das ist 33 Cent mehr als heuer (3,20 Euro). Der Preis wird also erhöht. Aus Sicht der Stadtwerke handelt es sich aber um eine Entlastung. Sie verweisen darauf, dass die Schmutzwassergebühr für die Jahre 2019 bis 2022 eigentlich auf 3,73 Euro festgesetzt worden war. Die niedrigere Gebühr 2022 war quasi außerplanmäßig. Die Stadtwerke hatten die Senkung für ein Jahr damals damit begründet, dass im Abwasserhaushalt eine „Überdeckung“ entstanden sei. Das heißt: Über die Gebühren hatte sich deutlich mehr Geld angesammelt, als ausgegeben wurde, da Investitionsvorhaben noch nicht umgesetzt wurden. Diese „Überdeckung“ wollte man an die Bevölkerung zurückgeben.

Damals nichts geändert hatte sich an der Gebühr für das Niederschlagswasser, die sich nach versiegelter Fläche berechnet. Diese Gebühr wird ab nächstem Jahr von 0,85 auf 0,69 Euro je Quadratmeter sinken. Bei den Abwassergebühren kommt keine Umsatzsteuer hinzu.

Stadtwerke: Entlastung im Vergleich zu 2021, Erhöhung im Vergleich zu 2022

Was die neuen Gebühren unter dem Strich bedeuten, hat Glenn Skole, kaufmännischer Leiter der Stadtwerke, errechnet, und zwar für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern, bei dem der durchschnittliche Verbrauchswert für Wasser und Abwasser bei 170 Kubikmetern im Jahr und die Fläche für Niederschlagswasser bei 150 Quadratmetern liegt. Im Vergleich zu den Jahren 2019 bis 2021 wird diese Familie demnach im Jahr um 32,50 Euro entlastet. Es sei eine „Stabilisierung in Zeiten, in denen alles teurer wird“, sagte Stadtwerke-Vorstand André Behre. Im Vergleich zu heuer steigen die Gebühren aber um 57,60 Euro im Jahr.

Neue Gebühren wegen anstehender Investitionen

Begründet wurden die neuen Preise mit den anstehenden Investitionen in „eine sichere und zuverlässige Wasserversorgung und Abwasserentsorgung“. Diese belaufen sich laut Skole in den nächsten vier Jahren auf circa 29 Millionen Euro. Im Wasserbereich stehen laut Stadtwerken Investitionen ins Leitungsnetz, in die Wasserspeicherung und Druckerhöhung sowie in neue Wassergewinnungsanlagen im Fokus. Beim Kanal werde weiter an einem „angemessenen Entwässerungskomfort“ und an einer Entlastung der Vorfluter gearbeitet. Ebenso bestehe weiter Handlungsbedarf, was die Kanalsanierungen und die privaten Anlagen für die Grundstücksentwässerungen betrifft.