Penzberger Stadtwerke: Von Solarparks bis Glasfaser - wie der Aufgabenbereich gewachsen ist

Von: Wolfgang Schörner

Eine riesige Kanalleitung wurde heuer an der Staatsstraße in Maxkron verlegt. Die Arbeiten an dem Stauraumkanal werden 2023 in Richtung Reindl fortgesetzt. Die Stadtwerke investierten 2022 rund zwei Millionen Euro ins Kanalnetz. © Stadtwerke Penzberg

Einst waren die Penzberger Stadtwerke nur für Kanal und Trinkwasser zuständig. Diese Zeiten sind längst vorbei. Sie sind auch Bauherr des Familienbads, verlegen Glasfaserkabel, investieren in Fernwärme und bauen Solarparks. Sogar an Windkraftanlagen sind sie beteiligt.

Penzberg – Sieben verschiedene Sparten haben die Penzberger Stadtwerke – von Trink- und Abwasser über Fernwärme bis Familienbad. Einen Überblick über die Geschäftsfelder gab Stadtwerke-Vorstand André Behre jüngst in der Bürgerversammlung. Eine der Sparten ist die „Energieerzeugung Penzberg“, bei der es vor allem um Photovoltaik, mittlerweile aber auch um Windkraft geht. Zum Bestand gehören die Solarparks an der Staatsstraße Penzberg-Bichl, die zusammen eine Leistung von 1,5 Megawatt haben und vor vier Jahren mit dem Unternehmen „Vispiron“ errichtet wurden, sowie mehrere PV-Dachanlagen mit 169 Kilowatt Peak, etwa auf Feuerwehrhaus und Kläranlage. Die Stadtwerke setzten aber auch auf Windkraft. Sie sind am Windpark Neutz bei Halle in Sachsen-Anhalt (umgerechnet mit einem Anteil von 173 Kilowatt) und am Windpark Wadern im Saarland (410 Kilowatt) beteiligt.

Erneuerbar Energiequellen: Anteil soll sich verdoppeln

Rechnerisch entspreche dies 700 bis 800 Haushalten, die mit regenerativem PV- und Windstrom versorgt werden, so Stadtwerke-Chef Behre. Umgerechnet auf den Penzberger Gesamtstromverbrauch 2022 bedeute dies, dass man fünf Prozent aus erneuerbaren Energiequellen bereitstelle. Die Zahl wird sich ihm zufolge in absehbarer Zeit auf zehn Prozent verdoppeln, und zwar durch den Photovoltaik-Zubau. Dabei geht es um den geplanten Solarpark auf Gut Hub und um künftige PV-Anlagen auf dem Familienbad, auf dessen Parkhaus und an der Birkenstraße, zusammen etwa vier Megawatt. Allein der künftige Solarpark auf Gut Hub soll eine Leistung von rund drei Megawatt Peak haben.

Mehrheit am Penzberger Stromnetz

Indirekt um Energie, genauer gesagt um das Stromnetz, geht es bei der Gesellschaft „Stromversorgung Penzberg GmbH & Co. KG“, die die Stadtwerke mit dem Bayernwerk vor fünf Jahren gegründet haben. Dabei handelt es sich um eine Vermögensgesellschaft für das Penzberger Stromnetz, an der die Stadtwerke mit 51 Prozent beteiligt sind. Sie besitzen damit die Mehrheit am Penzberger Stromnetz. Operativ betrieben wird es von den Bayernwerken. So können die Stadtwerke nach eigenen Worten das Stromnetz mit weiterentwickeln und Erlöse für energiewirtschaftliche Projekte wie die Elektromobilität einsetzen. Laut Behre wurden 2021 circa 660 000 Euro in das Stromnetz investiert. Für die Folgejahre nennt er einen Betrag von circa 700 000 Euro im Durchschnitt.

Die Elektromobilität ist ein weiterer Arbeitsbereich der Stadtwerke. Laut Behre gibt es E-Ladesäulen bislang am Hubersee, an der Bahnhofstraße nahe der Christkönigskirche und der Sparkasse, an der Karlstraße gegenüber dem Rathaus sowie an der Straße des 28. April 1945 beim Rewe-Markt. Geplant ist ihm zufolge eine Schnellladesäule an der Karlstraße, wo einst der alte Schlachthof stand. Sie soll je Ladepunkt eine Ladeleistung von bis zu 150 Kilowatt haben.

Eines der großen Stadtwerke-Projekte ist die Fernwärme

Eines der großen Stadtwerke-Projekte ist der Ausbau der Fernwärme. In das Netz wurden laut Behre 2021 zwei Millionen Euro investiert, 2022 waren es circa 2,5 Millionen Euro. Kernstück wird die Energiezentrale in der Layritzhalle, die voraussichtlich zur Heizperiode 2024/2025 in Betrieb geht. Der Anteil regenerativer Wärme durch Hackschnitzel betrage 75 Prozent, so Behre.

Glasfasernetz und Familienbad

Zur Aufgabe haben es sich die Stadtwerke auch gemacht, das Glasfasernetz in Penzberg auszubauen. Die Investitionen 2021 beliefen sich auf rund 1,2 Millionen Euro, 2022 auf rund eine Million Euro. Vergangenes Jahr kamen laut Stadtwerke über 250 Anschlüsse hinzu. Damit habe man 35 Prozent aller Gebäude in Penzberg ans „Glasfasernetz Penzberg“ angeschlossen.

Bauherr – und später Betreiber – sind die Stadtwerke auch beim neuen Familienbad. Wie berichtet, beläuft sich die Kostenprognose mittlerweile auf circa 31 Millionen Euro. Die Eröffnung ist im Laufe des Jahres 2023 geplant. Zusätzlich entsteht ein Parkhaus für rund 3,8 Millionen Euro.

Traditionelles Kerngeschäft: Wasser und Abwasser

Bleibt das traditionelle, aber nicht minder millionenschwere Kerngeschäft: die Entsorgung von Abwasser und die Versorgung mit Trinkwasser. Für die Trinkwasserversorgung wurde laut Stadtwerken 2021 ein Betrag von rund 830 000 Euro investiert. Heuer waren es rund 750 000 Euro. In die Abwasserversorgung wurden laut Behre 2021 3,8 Millionen Euro investiert. Heuer sind es rund zwei Millionen Euro. Grundlage sei der Generalentwässerungsplan mit circa 60 Einzelmaßnahmen. Davon sei bisher etwa ein Sechstel umgesetzt worden.