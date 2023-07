Neu entflammte Freundschaft: Penzberg und Langon - „das ist gelebtes Europa“

Von: Franziska Seliger

Zum „Picknick unter Freunden“ trafen sich am Samstagabend Penzberger Bürger und die Gäste aus Langon auf dem Stadtplatz. Das Rathaus war anlässlich der Feier mit der Penzberger Stadtfahne (l.) und dem Banner von Langon (r.) beflaggt. © Seliger

Auf Sparflamme lief in den vergangenen Jahren die Städtepartnerschaft zwischen Penzberg und Langon. Nun war erstmals wieder eine größere Delegation aus Frankreich zu Gast in Penzberg. Am Montag trennte man sich mit der festen Absicht, die neu entflammte Freundschaft weiter auszubauen. Konkrete Ideen gibt es bereits.

Penzberg – Die Corona-Pandemie hatte in den vergangenen Jahren die seit 1981 bestehende Städtepartnerschaft zwischen Penzberg und Langon ausgebremst. Umso größer war die Freunde bei den Gastgebern in Penzberg, als sie am Donnerstagnachmittag eine französische Reisegruppe mit 17 Jugendlichen und Erwachsenen aus Langon begrüßen konnten. Etwa die Hälfte reiste zum ersten Mal an. „Einige von ihnen fahren aber schon seit 30 Jahren nach Penzberg“, erzählte Rathaus-Mitarbeiter Thomas Kapfer-Arrington, der selbst einen französischen Musiker als Gast daheim aufgenommen hatte.

Beim Stadtplatz-Picknick die Freundschaft gepflegt

Eine, die schon seit rund 18 Jahren aktiv an der deutsch-französischen Städtepartnerschaft zwischen Penzberg und Langon teilnimmt, ist Winzerin Monique Lüddecke. Vor der Pandemie sei sie das letzte Mal in Penzberg gewesen, berichtete sie beim „Picknick unter Freunden“, das am Samstagabend auf dem Penzberger Stadtplatz stattfand. Dass sie so lange nicht nach Bayern haben reisen können, habe ihr sehr gefehlt, sagte die Französin. „Ich habe sehr darauf gewartet, dass der Austausch wieder aufgenommen wird.“ Denn sie habe im Laufe der Jahre „sehr große Freundschaften“ zu Menschen aus Penzberg aufgebaut.

„Das ist einfach total schön“

Auch Alexandra Link-Lichius freute sich am Samstag sichtlich, dass endlich wieder eine größere Gruppe aus Langon nach Penzberg gekommen war. „Das ist einfach total schön.“ Zwar seien einige französische Freunde schon anlässlich des Penzberger Stadtfestes im vergangenen Jahr angereist. Damals habe der Besuch aber im Hotel übernachtet. Dieses Mal seien die Gäste erstmals wieder direkt in Penzberger Gastfamilien untergebracht. „Das ist einfach anders. Weil man sich unmittelbar erlebt“, betonte Link-Lichius. Auch für ihre Kinder sei es „eine Bereicherung“, wenn ein Gast aus einem anderen Land für eine gewisse Zeit in ihrer Familie lebe. „Das ist gelebtes Europa“, findet sie.

Viertägiger Besuch endete am Montag

Für den viertägigen Besuch der Langoner Gäste, der am Montag endete, war ein umfangreiches Programm zusammengestellt worden. Unter anderem stand am Samstag ein Besuch im Campendonk-Museum an. Die derzeit laufende Giacometti-Ausstellung habe den Gästen „total gut“ gefallen, bilanzierte Bürgermeister Stefan Korpan. Er konnte am Samstagabend auch berichten, dass die französischen Freunde zusätzlich zu den festen Programmpunkten weitere Ausflüge unternommen hätten; etwa nach Bad Tölz. „Sie sind total heiß auf Sightseeing“, sagte er und betonte, dass beide Seiten sehr froh seien, die Städtepartnerschaft wieder uneingeschränkt aufnehmen zu können. „Sie startet wieder“, freute sich Korpan und verriet gemeinsam mit Kapfer-Arrington, dass man in Penzberg und Langon bereits diverse Pläne geschmiedet habe, wie man die Freundschaft zwischen beiden Städten weiter intensivieren könnte.

Neue Ideen für die Städtepartnerschaft

Bei den Schülern und Auszubildenden liefe der Austausch schon recht gut. Unter anderem bei Firmen und Vereinen sowie im Bereich der Musik sei aber noch Luft nach oben, hieß es. Für Herbst sei als erster Schritt der Besuch von Penzberger Jugendfußballern in Langon vorgesehen. Außerdem geplant sei ein Austausch der Sachgebietsleiter beider Rathäuser. Und auch im Bereich der Feuerwehr soll die Städtepartnerschaft im Rahmen eines fachlichen Austauschs intensiviert werden. Ein weiteres Vorhaben: ein Austausch zwischen den Museen; etwa, indem Kunstwerke ausgeliehen werden. Ideen dieser Art gebe es einige. Und sie seien auch schon recht konkret, versicherten Korpan und Kapfer-Arrington. Zum jetzigen Zeitpunkt wolle man aber nicht mehr verraten.