Der Stamm ist morsch: Penzberger Maibaum muss umgelegt werden

Vor etwas mehr als eineinhalb Jahren wurde der Maibaum vor der Stadthalle in Penzberg aufgestellt - jetzt muss er umgelegt werden. Das wurde nach einer Routinekontrolle entschieden.

Penzberg – Der Maibaum vor der Penzberger Stadthalle muss weg – und das bereits kommende Woche. Wie Bürgermeisterin Elke Zehetner am Mittwoch mitteilte, habe kürzlich eine so genannte Maibaum-Prüfung stattgefunden. Das Ergebnis dieser Routinekontrolle: „Der Maibaum vor der Stadthalle muss umgelegt werden, weil er schadhaft ist“, so die Bürgermeisterin. Die Standsicherheit des rund 39 Meter hohen Fichtenstamm sei nicht mehr gewährleistet. Der Grund dafür sei Wasser, das ins Holz eingedrungen sei. Deshalb sei das Holz nun an manchen Stellen morsch.

Umgelegt wird der Maibaum laut Zehetner bereits am kommenden Dienstag, 8. Januar, zwischen 9 und 10 Uhr mit Hilfe eines Krans. Bereits ab 8 Uhr werde die Straße dafür gesperrt.

Ob anstelle des morschen Baumes ein neuer Maibaum aufgestellt wird, ist laut Maibaum-Meister Hardi Lenk derzeit noch völlig unklar. Darüber habe man noch nicht gesprochen. Wie Zehetner sagte, werde heuer in jedem Fall anlässlich der Feierlichkeiten zu 100 Jahre Stadterhebung ein Maibaum am Gasthof „Zur Schönen Aussicht“ im Ortsteil Reindl aufgestellt.

Dabei steht das Traditionsstangerl vor der Stadthalle noch gar nicht so lange. Erst am 1. Mai 2017 war es aufgestellt worden – auch als Zeichen für die beendeten Sanierungsarbeiten an der Stadthalle, deren Saal an jenem Maifeiertag wegen des einsetzenden Regens erstmals spontan für die Besucher der Veranstaltung geöffnet wurde.

Zuvor war der Baum, der von einer Familie aus Rain gestiftet worden war, von den Maibaumburschen aus Antdorf geklaut worden und musste von den Penzbergern ausgelöst werden.

Übrigens ist es in jüngster Zeit nicht das erste Mal, dass ein Maibaum in Penzberg vor seiner Zeit umgelegt werden muss. Bereits Ende April 2014 musste der damalige Baum, der ebenfalls vor der Stadthalle gestanden hatte, weg. Auch damals waren bei einer Überprüfung morsche Stellen festgestellt worden. Wegen der bevorstehenden Bauarbeiten an der Halle blieb die Halterung dann bis Mai 2017 leer. fn

Text: Franziska Seliger