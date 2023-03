„Starke Frauen“ in der Stadtbücherei - von Dallmayr über Nebelkinder bis Texterella

Von: Wolfgang Schörner

Stefanie Gregg ist eine der Autorinnen in der Reihe „Starke Frauen“. © Angelika Bordelle

„Starke Frauen“ sind in den nächsten Wochen zu Gast in der Penzberger Stadtbücherei. Vier Schriftstellerinnen und eine Bloggerin werden in der Reihe „Starke Frauen – tolle Texte“ an drei Abenden und zwei Nachmittagen aus ihren Büchern vorlesen, als erstes die Bestseller-Autorin Lisa Graf. Zwei Lesungen sind extra für Kinder.

Penzberg – „Wir wollen gezielt Frauen in den Fokus stellen“, sagt Stadtbüchereileiterin Katrin Fügener über die Autorinnen der fünf Lesungen. Frauen hätten es noch immer schwer im Literaturbetrieb. „Sie müssen länger kämpfen, bevor sie gesehen werden.“ Die Reihe „Starke Frauen – tolle Texte“ läuft von 30. März bis 15. Juni und soll verschiedene Altersstufen und Interessen abdecken.

Dallmayr zum Auftakt mit Besteller-Autorin Lisa Graf

Den Auftakt macht am Donnerstag, 30. März, Bestseller-Autorin Lisa Graf. Die 64-jährige Passauerin liest aus ihrem Buch „Dallmayr“, eine Familiensaga rund um den Münchner Feinkostladen, die um die Jahrhundertwende spielt. Zwei Bände sind bereits erschienen. Graf, die nach dem Studium an 20 Bänden von „Kindlers Neues Literaturlexikon“ mitgeschrieben hat, ist auch Autorin mehrere Krimis.

Stefanie Gregg liest aus Roman „Nebelkinder“

Der zweite Abend folgt am Dienstag, 18. April: Stefanie Gregg liest aus ihrem Roman „Nebelkinder“. Die 53-jährige Erlangerin, die in Ottobrunn lebt, erzählt eine Familiengeschichte über drei Generationen, vom Schweigen und Verdrängen der Kriegsgeneration und wie dies die Nachfahren prägt. Als „Nebelkinder“ wird in der modernen Psychologie die Generation der „Kriegsenkel“ bezeichnet, die Krieg und Flucht zwar nicht selbst erlebt hat, der aber die Traumata von ihren Großeltern und Eltern weitergegeben wurden. Vor diesem Hintergrund habe sie die Lesung bewusst in den April gelegt, so Fügener, also zehn Tage vor dem Gedenken an die „Penzberger Mordnacht“ vom 28. April 1945.

Vernügliches mit Modebloggerin Susanne Ackstaller

Vergnüglich wird es dagegen am Dienstag, 9. Mai, mit der Mode-Bloggerin Susanne Ackstaller, bekannt durch den Blog „Texterella“, in dem sie über ihren „50plus-Lifestyle“ schreibt. Ihr Buch heißt „Die beste Zeit für guten Stil“. Das Publikum kann von ihr launige Texte über Musik, Mode und Fernweh erwarten, aber auch eine Accessoire-Tauschparty, bei der das Publikum mitmachen kann.

Die Modebloggerin Susanne Ackstaller kommt nach Penzberg. © Martina Klein

Zwei Extra-Nachmittag für Kinder

Zur Lese-Reihe gehören außerdem zwei Nachmittage extra für Kinder: am Donnerstag, 11. Mai, mit Nina Weger und am Donnerstag, 15. Juni, mit Silke Schlichtmann. Die Kinderbücher beider Autorinnen würden in der Stadtbücherei oft ausgeliehen, erzählt Fügener. Aus welchen sie vorlesen, ist aber noch offen. Die Leiterin („Träumen darf man ja“) hofft, dass mit diesen Lesungen die neue Kinderbibliothek in der Rathauspassage eröffnet werden kann.

Die Lesungen in Penzberg Donnerstag, 30. März, 19.30 Uhr: Lisa Graf aus dem Roman „Dallmayr“.

Dienstag, 18. April, 19.30 Uhr: Stefanie Gregg aus dem Roman „Nebelkinder“.

Dienstag, 9. Mai, 19.30 Uhr: Susanne Ackstaller aus „Die beste Zeit für guten Stil“.

Donnerstag, 11. Mai, 16.30 Uhr: Nina Weger .

Donnerstag, 15. Juni, 16.30 Uhr: Silke Schlichtmann.

Karten bei Stadtbücherei und Tabak Klotz; Erwachsene zehn Euro, Jugendliche drei Euro; Kinderlesungen 1 Euro.

Mit der Reihe will die Bücherei auch Menschen für Bücher interessieren, die dies normalerweise nicht tun. Ein Trick soll dabei helfen: Wer drei Eintrittskarten kauft, erhält kostenlos eine obendrauf, „eine Glückskarte“. Wer fünf Karten kauft, bekommt zwei kostenlos dazu. Diese könnten an jemand weitergegeben werden, der normalerweise nicht zur Lesung gehen würde, schlägt Fügener vor. Die „Glückskarten“ sind im Vorverkauf nur in der Bücherei selbst erhältlich. Kostenlose Karten gibt die Bücherei auch an die „Tafel“ (erhältlich bei Ursula Floßmann).

Finanziert werden Lesungen aus dem Programm „Neustart Kultur“

Finanziert wird die „Starke Frauen“-Reihe mit 4800 Euro aus dem Programm „Neustart Kultur“ des Deutschen Literaturfonds. Fügener hatte zwei Tage vor Heiligabend von einer Literaturagentin erfahren, dass die Förderung noch einmal verlängert wird, schnell ein Programm gezimmert und den Antrag eingereicht. Es ist die dritte derartige Förderung. Die Stadtbücherei erhielt 2021 für ihren Bücherei-Blog 11.800 Euro, 2022 für digitale und analoge Leseförderung 16.500 Euro.