EWO noch weit von ihren Zielen entfernt - bei Wärme und Verkehr schaut es schlecht aus

Machen sich Gedanken über die Energiezukunft: (von links) Stefan Drexlmeier, Alexander Rossner, Johann Niggl und Simone Tornow. © Alfred Schubert

Im Oberland wird im Zuge der Energiewende immer mehr Strom umweltfreundlich aus Sonnenenergie erzeugt. Bei der Wärmeerzeugung gibt es jedoch kaum Fortschritte. Der Anteil des Erdgases beim Heizen ist von 2016 bis 2019 sogar gestiegen.

Penzberg – Als die Bürgerstiftung „Energiewende im Oberland“ (EWO) „2005 von visionären Menschen gegründet“ wurde, hatte sie sich laut dem Vorsitzenden des Stiftungsrats, Josef Keller, ein hohes Ziel gesetzt: Bis 2035 sollten im Aktionsgebiet der EWO nur noch erneuerbare Energien verwendet werden. Jetzt, wo sie „17 Jahre alt ist und bald erwachsen wird“, wie Keller es formulierte, ist sie von ihren Zielen aber noch weit entfernt.

Während es beim Strom schon gut aussieht, da inzwischen etwa die Hälfte aus regenerativen Quellen kommt, sieht es bei der Wärme und im Verkehrssektor noch sehr schlecht aus. Nur 15 Prozent der Wärme sei regenerativ, beim Verkehr seien es sogar nur fünf Prozent, wie EWO-Mitarbeiterin Christiane Regauer den rund 100 Besuchern erklärte, die zur Stifterversammlung in die Penzberger Stadthalle gekommen waren.

Keine sehr großen Fortschritte bei Wärmeerzeugung

Bei der Wärmeerzeugung hat es laut Regauer von 2016 bis 2019 keine sehr großen Fortschritte gegeben. Zwar ist der Anteil des Heizöls von 20 auf elf Prozent gesunken, der Erdgasanteil dafür von 65 auf 67 Prozent gestiegen. Der Anteil der erneuerbaren Energien ist von zehn auf 13 Prozent gestiegen, der Rest wird von Fernwärme abgedeckt, deren Zustandekommen Regauer nicht näher aufschlüsselte.

Wärmewende ist ein „ganz heißes Thema“

Für Energieberater Andreas Scharli ist die Wärmewende ein „ganz heißes Thema“. Im Heizungsbereich müssten die Weichen neu gestellt werden, um das Sparpotenzial auszuschöpfen. Dies fange bei der Optimierung der Heizungseinstellung an, die nichts koste, und reiche bis zum Bau von Dorfheizungen. In der abschließenden Podiumsdiskussion, an der sich der Vorsitzende der Stiftung, Stefan Drexlmeier, Simone Tornow von der Wasserstoffinitiative „H2 Süd“, Johann Niggl vom Bayerischen Wirtschaftsministerium und Alexander Rossner von der Energiegenossenschaft Peißenberg beteiligten, ging es vor allem um die Zukunft der Energieversorgung.

„In Berlin leider viele Ideologen am Werk“

Niggl sieht eine Beschleunigung der Energiewende, weil „der Krieg einen Schub gebracht hat“. Ein Problem sei, dass „in Berlin leider viele Ideologen am Werk sind“. Niggl fordert eine Steigerung der Photovoltaik-Leistung von 16 auf 40 Gigawatt, „eine Terawattstunde mehr bei der Wasserkraft“ und den Bau weiterer Windräder. Außerdem müssten Stromerzeugung und Stromverbrauch räumlich zusammengebracht werden.

Rossner hält es für wichtig, die Gewinne von Energiegenossenschaften nicht auszuschütten, sondern in neue Projekte zu investieren. Neue Anlagen müssten als Agri-PV gebaut werden, so dass zum Beispiel Tiere unter den aufgeständerten Solar-Modulen weiden könnten. Somit gehe der Landwirtschaft keine Fläche verloren.

Großes Potenzial, das bisher kaum genutzt wird

Tornow sieht im Wasserstoff, der mit Hilfe von überschüssigem Solarstrom erzeugt wird, eine Möglichkeit, Energie zu speichern und für unterschiedliche Anwendungen nutzbar zu machen. Hier gebe es ein großes Potenzial, das bisher kaum genutzt werde.

Die EWO hat derzeit 265 Mitglieder, darunter 86 der 94 Kommunen in den vier beteiligten Landkreisen. In den Kreisen Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen sind alle Kommunen Mitglieder, im Landkreis Weilheim-Schongau ist nur Burggen nicht dabei, im Landkreis Garmisch-Partenkirchen sind es sieben Kommunen. Die EWO bietet unter anderem Beratung in Energiefragen und Informationsveranstaltungen für Schüler an.

Text: Alfred Schubert