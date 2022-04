„Stolpersteine“ und „Dunkelnacht“: So erinnert Penzberg heuer an die Mordnacht-Opfer vom 28. April 1945

Von: Wolfgang Schörner

Die Namen der Penzberger Mordnacht-Opfer vom 28. April 1945 werden in „Stolpersteinen“ verewigt. Der Künstler Gunter Demnig, der seit 1966 solche Steine zur Erinnerung an – vor allem jüdische – NS-Opfer verlegt, kommt dazu extra nach Penzberg. Die Stadt stellte am Freitag das Programm vor, mit dem heuer an die Ereignisse vor 77 Jahren gedacht wird.

Penzberg – Bereits vor einem Jahr hatte die Stadt angekündigt, dass heuer „Stolpersteine“ zur Erinnerung an die 16 Mordnacht-Opfer verlegt werden. Bei der Entscheidung gab es damals im Stadtrat unterschiedliche Auffassungen. So wurde die Ansicht geäußert, dass die im Gehweg eingelassenen Steine quasi mit Füßen getreten werden, eine Kritik, die auch die frühere Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Charlotte Knobloch, vertritt. München hatte sich deshalb gegen „Stolpersteine“ entschieden. Im Penzberger Stadtrat hieß es aber auch, die „Stolpersteine“ seien ein gutes Zeichen. Am Ende fiel das Votum für die Steine.

„Stolpersteine“ nicht an den Tatorten, sondern an den früheren Wohnorten

Laut Thomas Sendl, Rathaus-Sprecher und Leiter der Kulturabteilung, werden die „Stolpersteine“ nicht an den Tatorten, sondern vor den Wohnorten verlegt, an denen die Opfer zuletzt gelebt hatten. Das Standesamt habe die ehemaligen Adressen ermittelt, was nicht einfach war. Ein Opfer lebte zum Beispiel in einer Barackensiedlung in Fischhaber, die es heute nicht mehr gibt. Dieser Stein wird laut Sendl beim Friedhof eingelassen. 14 weitere werden vor den früheren Wohnorten verlegt. Außerdem habe man in Sindelsdorf angefragt, wo Michael Schwertl lebte.

Der Künstler Demnig wird am 27. April eigens nach Penzberg kommen, um selbst drei Steine zu verlegen. Dazu ist die Öffentlichkeit eingeladen. Einen Stein wird der 74-Jährige an der Bürgermeister-Rummer-Straße einlassen, wo einst Hans Rummer lebte. Die anderen Steine verlegt der Bauhof.

Für den Gedenktag am 28. April sind mehrere Veranstaltungen geplant. Eigentlich hätte es bereits 2020 eine große Gedenkfeier zum 75. Jahrestag der Mordnacht geben sollen. Wegen der Corona-Pandemie musste sie abgesagt werden. Als Ersatz spielten damals Bläser an 16 Orten in Penzberg das Steigerlied. Voriges Jahr wurde dann eine Bronzetafel mit den Namen der Opfer am Rande des Stadtplatzes enthüllt. Man habe das Programm von 2020 weiterentwickelt, erklärte Bürgermeister Stefan Korpan (CSU) am Freitag. Es sei wichtig, wachzurütteln, sagte er. Wie schnell so etwas wie in der Mordnacht passieren kann, sehe man zurzeit nicht weit weg in der Ukraine.

In der Stadthalle: Bergel-Film und Boie-Buch

Am 28. April folgt nach dem Gedenken am Denkmal „An der Freiheit“, nach Friedensmarsch und Kranzniederlegung eine Veranstaltung in der Stadthalle. Dort wird erstmals der Mordnacht-Film von Günter Bergel gezeigt. Kirsten Boie liest zudem aus ihrem Buch „Dunkelnacht“. Sie hatte darüber im Juli 2021 schon mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Penzberger Schülern gesprochen (wir berichteten). Drei Schüler werden nun auch in der Stadthalle mit Boie, Bürgermeister Korpan und Altbürgermeister Hans Mummert diskutieren: über Gedenken und Erinnerung in Gegenwart und Zukunft.