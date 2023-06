Straßenarbeiten: Vollsperrungen zwischen Bichl und Penzberg

Von: Franziska Seliger

Teilen

Soll erneuert werden: Die Fahrbahn im Bereich von Schönmühl weist laut Straßenbauamt deutliche Verschleißerscheinungen auf. Arbeiten bis Mitte November © Straßenbauamt Weilheim

Am Montag,3. Juli, beginnt das Staatliche Bauamt Weilheim mit der Erneuerung der Fahrbahn auf der Staatsstraße zwischen Penzberg und Bichl.

Penzberg – Auf umfangreiche Baumaßnahmen mit Vollsperrungen müssen sich Verkehrsteilnehmer ab Anfang Juli zwischen Bichl und Penzberg einstellen. Grund ist die Erneuerung der Fahrbahn. Wie das Staatliche Bauamt Weilheim mitteilt, werde in einer ersten Bauphase der Bereich der B 472 nördlich von Bichl und der Kreisstraße TÖL 5, die südlich der Loisachbrücke bei Schönmühl in die Langau abzweigt, ab Montag, 3. Juli, voll gesperrt. Im Anschluss sollen weitere Abschnitte bis Penzberg folgen.

Die Staatsstraße St 2063 zwischen Penzberg und Bichl zeige deutliche Verschleißerscheinungen in der Straßendeckschicht, so die Behörde. Im Zuge des Neubaus der Loisachbrücke bei Schönmühl und den dafür erforderlichen Straßenangleichungen werde deshalb auch die Fahrbahn in diesem Bereich erneuert.

Erster Bauabschnitt auf Bichler Seite

Die Arbeiten des ersten Bauabschnitts sollen bis Freitag, 14. Juli, dauern. Im Rahmen der Maßnahme werde zwischen Bichl und der Abzweigung in die Langau die Asphaltdeckschicht abgefräst. Schadstellen sollen ausgebessert werden. Danach sollen eine Asphaltbinderschicht sowie eine Asphaltdeckschicht aufgebracht werden.

Von den Arbeiten betroffen sind laut Behörde alle Rampen der Anschlussstelle Bichl Nord sowie die Einmündung der Kreisstraße TÖL 5 Richtung Langau. Für Fahrzeuge werde eine Umleitung über die B 472 und die St 2370 (verläuft zwischen Penzberg und Sindelsdorf) eingerichtet. Der Ort Bichl sei während der Zeit nur über die südliche Ortseinfahrt erreichbar. Die Zufahrt zur Fischzucht Loisachtal sei vom Kreisverkehr bei Langau möglich, so die Behörde. Der Rad- und Wirtschaftsweg südlich der Loisachbrücke Richtung Bichl sei frei. Zwischen Penzberg und Schönmühl werde auch der die Straße begleitende Geh- und Radweg asphaltiert. Radfahrer könnten aber die Straße nutzen.

Fortsetzung zwischen Penzberg und Loisachbrücke

Ab Montag, 17. Juli, sollen die Straßenbauarbeiten im Abschnitt nördlich der Loisachbrücke – genauer gesagt zwischen Penzberg und der Zufahrt nach Rain – fortgeführt werden. Auch hier wird laut Staatlichem Bauamt die bestehende Deckschicht abgefräst und durch eine neue Asphaltbinder- und -deckschicht verstärkt. Umfangreiche Pflaster- und Entwässerungsarbeiten seien ebenfalls erforderlich.

Diese Arbeiten seien derzeit bis Mitte September geplant. Bis dahin solle die Loisachbrücke soweit fertiggestellt sein, dass die Angleichungsarbeiten im direkten Brückenumfeld ausgeführt werden können. Diese Arbeiten sollen nach aktueller Planung bis Mitte November abgeschlossen sein. Bis dahin bleibe die Umleitung über die St 2370 und die B 472 bestehen. Für Anlieger werde immer eine Verbindung zum übergeordneten Straßennetz bestehen bleibe, heißt es aus Weilheim. Aktuelle Informationen finden Interessierte auch im Internet unter www.bayerninfo.de.