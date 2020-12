Nach 20 Jahren: Bettina Alsters hört als Streetworkerin auf, bleibt aber in der Jugendarbeit

Fast 20 Jahre lang war Bettina Alsters als Streetworkerin in Penzberg unterwegs. Im Frühjahr hat die Diplom-Pädagogin diese Tätigkeit für den Verein „Brücke Oberland“ beendet. Penzberg bleibt sie aber trotzdem erhalten – als Ansprechpartnerin für Jugendliche und Familien.

Penzberg – Bettina Alsters hat im vergangenen Frühjahr ihre Honorartätigkeit für den Verein „Brücke Oberland“ nach rund 20 Jahren, die längste Zeit davon als Streetworkerin, beendet. In der Penzberger Jugendarbeit bleibt sie aber. Der Verwaltungs-, Finanz- und Sozialausschuss hat entschieden, „die langjährige erfolgreiche Tätigkeit von Frau Alsters im Rahmen von sieben Wochenstunden als niedrigschwellige pädagogisch-psychologische Beratung und Krisenintervention für Jugendliche und Familien“ fortzuführen. Das teilte die Stadt jetzt mit. Besonders in der aktuellen Corona-Zeit erscheine eine niedrigschwellige Anlaufstelle für Jugendliche sehr wichtig, heißt es weiter.

Streetwork soll es aber auch in Zukunft in Penzberg geben. Laut Mitteilung der Stadt will der Verein „Brücke Oberland“ die Stelle – sie hat ein Wochenkontingent von acht Stunden – neu besetzen. Bis dato wurde zwar „noch keine passende Person für aufsuchende Streetworktätigkeiten in der bisherigen Form gefunden“. Die „Brücke Oberland“ sei jedoch weiterhin auf der Suche.

Bettina Alsters streift nicht mehr durch die Stadt, bleibt aber in der Jugendarbeit

Bettina Alsters selbst wird in Zukunft nicht mehr durch die Stadt streifen und die Jugendlichen direkt aufsuchen. Sie hilft ihnen aber weiterhin. Bei „Problemen rund um die Lebenssituation von Jugendlichen und ihren Familien“ können die Betroffenen nun bei ihr anrufen oder sich mit ihr treffen, sobald dies wieder möglich ist. Die Corona-Pandemie und der Lockdown würden momentan eine große Belastung für die Jugendlichen und die Familien darstellen, erklärt die Diplom-Pädagogin. „Eine Woche ist für ein Kind unendlich lang.“ Daraus können in den Familien Stress, Ängste und Konflikte entstehen. In diesem aktuellem Zusammenhang möchte Bettina Alsters ihre Hilfe anbieten.

Die Diplom-Pädagogin hatte in Penzberg vor über 20 Jahren zuerst bei der Erziehungsberatungsstelle gearbeitet und sich dort um die Mädchenberatung gekümmert. Ab 1998 war sie dann freiberuflich für den Verein „Brücke Oberland“ tätig. Sie beschäftigte sich mit straffällig gewordenen Jugendlichen, die auf eine richterliche Weisung hin sozialpädagogische Betreuung in Anspruch nehmen mussten.

Wenige Jahre später kam die Arbeit als Streetworkerin hinzu. Das damalige Jugendparlament hatte sich 2003 erfolgreich dafür stark gemacht: Antrieb war eine Drogenszene in der Innenstadt, zu der junge Leute im Alter von 14 bis Mitte 20 gehörten. Heute gebe es in Penzberg keine offene Drogenszene mehr, sagt Alsters. Gleichwohl besteht ihr zufolge weiterhin Bedarf an Streetwork, auch wenn die Probleme heute andere sind – aktuell eben der Frust und die Langeweile vieler Jugendliche wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.

Bettina Alsters ist seit 20 Jahren auch in der Schulsozialarbeit

Bekannt ist Bettina Alsters, Jahrgang 1963, in Penzberg auch für die Schulsozialarbeit, unabhängig vom Verein „Brücke Oberland“. 1998 brachte die Diplom-Pädagogin sie an der Mittelschule in einem Pilotprojekt mit auf den Weg. Bis 2002 -- damals wurde die Schulsozialarbeit in eine feste Stelle umgewandelt – war sie an der Mittelschule tätig. Von 2009 bis 2019 arbeitete Alsters in der Schulsozialarbeit an der Montessorischule, seit dem Jahr 2002 bis heute ebenso am Gymnasium. „Das mache ich auch weiter“, sagt sie.

Die Jugendarbeit ist für Bettina Alsters mehr als ein Beruf. „Da ist schon sehr viel Herzblut dabei“, sagt sie. Das werde natürlich auch in Zukunft so sein. So viel ändere sich ja auch nicht – nur dass Bettina Alsters eben nicht mehr durch die Stadt streift.

Kontakt: Da die Jugendeinrichtungen derzeit geschlossen sind und persönliche Treffen weitgehend nicht möglich sind, bietet Bettina Alsters für diese Zeit auch telefonische Beratungsgespräche an. Sie ist nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag – am besten nachmittags – unter 0160/8458923 erreichbar, auch per WhatsApp.